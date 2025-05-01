Подросток выпал из окна ТЦ при съемке видео в Великом Новгороде

Tекст: Алексей Дегтярев

Группа подростков, согласно версии следствия, зашла в ТЦ для съемки видеоролика, после чего один из них открыл окно между этажами и вылез на карниз, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

В результате 12-летний мальчик сорвался со второго этажа и получил травмы различной степени тяжести.

Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении, ему оказывается вся необходимая помощь. Следователи начали доследственную проверку по обстоятельствам случившегося, чтобы установить все детали происшествия.

Прокуратура региона также организовала проверку действий администрации ТЦ на предмет обеспечения безопасности посетителей, а также работу органов профилактики по взаимодействию с семьей подростка.

В октябре 2019 года блогер в Петербурге попытался сделать селфи на заброшенной котельной, но упал с высоты и попал в реанимацию.