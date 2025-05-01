Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.5 комментариев
Подросток выпал из окна ТЦ при съемке видео в Великом Новгороде
В одном из торговых центров Великого Новгорода подросток выпал из окна, когда пытался снять видео, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Группа подростков, согласно версии следствия, зашла в ТЦ для съемки видеоролика, после чего один из них открыл окно между этажами и вылез на карниз, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
В результате 12-летний мальчик сорвался со второго этажа и получил травмы различной степени тяжести.
Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении, ему оказывается вся необходимая помощь. Следователи начали доследственную проверку по обстоятельствам случившегося, чтобы установить все детали происшествия.
Прокуратура региона также организовала проверку действий администрации ТЦ на предмет обеспечения безопасности посетителей, а также работу органов профилактики по взаимодействию с семьей подростка.
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