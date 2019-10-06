Блогер в Петербурге упал с высоты во время селфи

После неудачной попытки сделать селфи на заброшенной котельной в Санкт-Петербурге 42-летний блогер попал в реанимацию, сообщают СМИ.

Мужчина забрался на трубу шестиэтажной котельной, чтобы сфотографироваться, и сорвался из-за неловкого движения, сообщает «РЕН ТВ».

Блогера обнаружили прохожие. Когда приехала скорая, мужчина был в сознании. Он сам рассказал врачам, что произошло.

В тяжелом состоянии блогера доставили в отделение реанимации.

Подобные инциденты во время селфи происходят нередко. Так, в апреле в Тюмени из окна 10 этажа выпала 15-летняя девушка, которая пыталась сделать селфи.