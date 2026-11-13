Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.0 комментариев
Масштабный сбой Microsoft затронул канцелярию премьера Британии
The Times: Сбой Microsoft нарушил работу канцелярии премьера Британии
Канцелярия премьер-министра Британии Энди Бернема и несколько правительственных ведомств столкнулись с проблемами из-за масштабного сбоя в работе сервисов американской корпорации Microsoft.
Неполадки повлияли на работу министерств транспорта, юстиции и энергетики Соединенного Королевства, передает ТАСС со ссылкой на газету The Times.
Трудности с доступом к сервисам возникли в британских школах и полицейских участках по всей стране. Утром сбой нарушил деятельность парламента, судов, больниц и экстренных служб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу последствия массового сбоя в работе сервисов Microsoft затронули министерства финансов, транспорта и образования Чехии.
Правительственные ведомства и частные компании Японии столкнулись с серьезными перебоями из-за глобальных технических проблем.
Глобальный сбой также затронул австралийскую контрразведку и федеральную полицию.