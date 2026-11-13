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    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как живое на Украине становится мертвым

    Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

    15 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

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    13 ноября 2026, 18:56 • Новости дня

    Масштабный сбой Microsoft затронул канцелярию премьера Британии

    The Times: Сбой Microsoft нарушил работу канцелярии премьера Британии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцелярия премьер-министра Британии Энди Бернема и несколько правительственных ведомств столкнулись с проблемами из-за масштабного сбоя в работе сервисов американской корпорации Microsoft.

    Неполадки повлияли на работу министерств транспорта, юстиции и энергетики Соединенного Королевства, передает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

    Трудности с доступом к сервисам возникли в британских школах и полицейских участках по всей стране. Утром сбой нарушил деятельность парламента, судов, больниц и экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу последствия массового сбоя в работе сервисов Microsoft затронули министерства финансов, транспорта и образования Чехии.

     Правительственные ведомства и частные компании Японии столкнулись с серьезными перебоями из-за глобальных технических проблем.

    Глобальный сбой также затронул австралийскую контрразведку и федеральную полицию.

    12 ноября 2026, 00:20 • Новости дня
    Украина заявила о способности обходить ограничения Starshield
    Украина заявила о способности обходить ограничения Starshield
    @ GENE BLEVINS/Zuma/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный директор украинской компании Fire Point Ирина Терех призвала компанию SpaceX расширить зону покрытия спутниковой сети Starshield на 200–300 км за пределы границ страны, так как запрет на применение сети они научились обходить.

    Производитель ракет на Украине Fire Point добивается расширения действия лицензий на военные спутники Starshield для поиска и поражения целей, пишет Breaking Defense.

    По словам Терех, Fire Point нашла обходное решение для противодействия американским ограничениям на использование Украиной системы Starshield. Оно обеспечивает лишь 15-20% возможностей Starshield.

    «В данный момент мы пытаемся выжать максимум из этого обходного решения… но оно не может заменить Starshield ни по цене, ни по масштабируемости в качестве полноценной альтернативы», – сказала она.

    Сейчас сеть Starshield ограничена территорией Украины. Срок действия контракта на использование спутниковой системы истекает в середине 2027 года.

    Fire Point заявила, что взлом Starlink помог ВСУ при ударах по объектам в Омске и Тольятти 24 октября. Также 18 октября были осуществлены удары по объектам в Петербурге, 14 октября – по центру обработки данных «Сбербанка» в Балаково.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе представители Демпартии США выразили намерение расследовать замедление работы Starshield на Украине. В октябре Пентагон отказался проводить проверку сбоев в работе системы. США отклонили запрос Киева на доступ к Starshield для нанесения ударов вглубь российской территории.

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    11 ноября 2026, 21:12 • Новости дня
    Индийский фильм впервые вышел на первое место по сборам в Британии

    Variety: Индийский мультфильм «Рамаяна» стал лидером проката в Британии

    Индийский фильм впервые вышел на первое место по сборам в Британии
    @ Nina Prommer/ZUMA/REUTERS

    Анимационная картина «Рамаяна: Рождение легенды» (Ramayana: Rise of a Legend) стала первым индийским фильмом, дебютировавшим на вершине кассового рейтинга Великобритании и Ирландии. За стартовый уикенд лента собрала 2,1 млн фунтов стерлингов, или около 2,8 млн долларов.

    Индийский мультфильм опередил другие новинки проката, пишет Variety. Второе место заняла картина «Дикая лошадь номер девять» (Wild Horse Nine) со сборами 1,9 млн долларов. Третьей стала лента «Годзилла минус ноль» (Godzilla Minus Zero), заработавшая 1,8 млн долларов.

    Ранее высшим достижением индийского кино на рынке Великобритании и Ирландии была вторая строчка. Ее занимали «RRR» режиссера Раджамули в 2022 году, «Патхан» и «Джаван» с Шахрух Ханом в 2023-м, а также «Дхурандхар: Месть» с Ранвиром Сингхом в текущем году.

    В основу «Рамаяны: Рождения легенды» лег древнеиндийский эпос. Его главный герой, принц Рама, вынужден покинуть родину, а его жена Сита следует за ним. Когда царь Равана похищает Ситу, Рама вступает в борьбу за ее освобождение. Приключенческий сюжет раскрывает темы любви, долга и верности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник актер Владимир Вдовиченков заявил о возможности замены киноактеров искусственным интеллектом в будущем. В воскресенье заместитель командира отряда космонавтов Роскосмоса Андрей Бабкин рассказал о заимствовании Голливудом опыта советских кинематографистов при создании фильмов о космосе. В пятницу канадский исполнитель Абель Тесфайе, известный как The Weeknd, установил новый рекорд по кассовым сборам среди мужчин в рамках одного гастрольного тура.

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    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    12 ноября 2026, 14:49 • Новости дня
    ПВО Украины столкнулась с проблемами из-за сбоев в работе Starlink

    Советник Зеленского Бескрестнов заявил о сбоях ПВО из-за ограничения Starlink

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник Владимира Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов заявил, что украинская система противовоздушной обороны вновь испытывает трудности в борьбе с российскими беспилотниками на фоне перебоев в работе спутниковой связи Starlink.

    Украинская система противовоздушной обороны вновь испытывает проблемы в противодействии российским беспилотникам из-за сбоев в работе спутниковой системы связи Starlink. Об этом сообщил советник Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов, передает ТАСС.

    «Скорость работы Starlink во время движения снова ограничили. Мы недолго радовались. Поэтому снова возникли проблемы со связью с вертолетами, преследующими «Шахеды», и с реактивными перехватчиками, сбивающими реактивные «Шахеды», – написал Бескрестнов в своем телеграм-канале.

    В четверг Владимир Зеленский заявил о новых значительных сбоях в работе системы Starshield. По его словам, скорость работы спутниковой связи упала до 161 км в час.

    Ранее бывший заместитель министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил о срыве ряда боевых задач из-за ограничений в работе спутниковой сети Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины лишились десятков беспилотников на сумму не менее 1 млн долларов после ограничения работы системы Starshield.

    До этого Бескрестнов уже также сообщал о серьезном подрыве украинской обороноспособности из-за падения скорости работы терминалов.

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    13 ноября 2026, 09:24 • Новости дня
    Downdetector зафиксировал новые сбои в сервисах Microsoft по всему миру

    Downdetector: В работе сервисов Microsoft по всему миру произошел новый сбой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пользователи в ряде стран вновь сталкиваются с проблемами в работе сервисов Microsoft, следует из данных портала Downdetector.

    Сбои затрагивают работу электронной почты Outlook в Индии, Германии, Нидерландах, Франции и других странах, передает РИА «Новости» со ссылкой на платформу Downdetector.

    Также наблюдаются неполадки в работе Microsoft 365, Teams, Store и Copilot.

    Накануне масштабный сбой затронул 74 страны. В США на работу Outlook поступило более 130 тыс. жалоб, проблемы полностью не устранены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глобальный сбой сервисов Microsoft затронул контрразведку ASIO и федеральную полицию Австралии.

    Во вторник злоумышленники начали рассылать сообщения с предложением получить компенсацию за сбои в популярных сервисах.

    Ранее клиенты «Ozon банка» столкнулись с трудностями при доступе к мобильному приложению.

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    11 ноября 2026, 23:44 • Новости дня
    Создатель нейросети Claude запретил доступ компаниям из России

    Anthropic запретила использовать нейросеть Claude компаниям из России

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская компания Anthropic ввела запрет на использование сервисов на базе нейросети Claude для компаний из России, Китая и ряда других государств, а также их команд.

    «Любая не указанная в списке страна или регион является неподдерживаемой», – говорится в тексте нового регламента предоставления услуг компании, который приводит РИА «Новости».

    Теперь Claude запрещено использовать любым организациям, которые зарегистрированы или имеют штаб-квартиру в юрисдикциях не из «белого списка» разработчика. Ограничение распространяется на всех их работников независимо от фактического местонахождения.

    Новые правила запрещают доступ к нейросети компаниям, мажоритарно принадлежащим или контролирующимся гражданами и юридическими лицами из неподдерживаемых государств. Сохраняется и территориальный запрет: пользоваться сервисом нельзя при физическом нахождении в юрисдикции вне списка.

    Под запрет попали пользовательские приложения, включая веб-интерфейс Claude.ai, консольный инструмент Claude Code и сервис Cowork, а также консоль разработчика с доступом по API и поставка моделей через партнерские облачные платформы и сторонних реселлеров.

    Наряду с Россией в список поддерживаемых регионов не входят Белоруссия, Китай, Иран, КНДР, Сирия, Куба, Венесуэла, Афганистан, Мьянма и Йемен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре  стартап бывших сотрудников Илона Маска менее чем за 12 часов получил доступ к внутренним данным Anthropic. В сентябре технологическая компания заблокировала аккаунты пользователей, якобы создававших контент для российских медиа. Тогда же Anthropic остановила пять попыток использования своих моделей для создания опасных вирусов.

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    12 ноября 2026, 03:13 • Новости дня
    В Nvidia приготовились сместить гендиректора Хуанга из-за скандала со шпионкой

    WSJ: В Nvidia запланировали увольнение гендиректора Хуанга

    Tекст: Катерина Туманова

    Совет директоров американской корпорации Nvidia приготовился отправить в отставку основателя и генерального директора Дженсена Хуанга по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    Руководство компании запланировало провести заседание в среду, чтобы решить дальнейшую судьбу главы корпорации после выявления двух случаев супружеской измены с его стороны, пишет The Wall Street Journal.

    Уход Дженсена Хуанга завершит эпоху развития корпорации. Под его руководством компания стимулировала глобальный бум искусственного интеллекта, а основатель Nvidia превратился в геополитическую звезду.

    Как пишет WSJ, в случае его увольнения одной из самых дорогих мировых компаний потребуется новый лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол США в Китае Пердью назвал скандал с Хуангом серьезным испытанием для двусторонних отношений. Reuters сообщило о руководящих постах фигурантки шпионского дела Элис Хуанг в инвестиционной компании Шанхая.

    В понедельник МИД КНР отверг обвинения в китайском шпионаже в отношении руководителя Nvidia.

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    10 ноября 2026, 22:24 • Новости дня
    Британская полиция задержала американского военного за шпионаж в пользу России

    Tекст: Вера Басилая

    В Лондоне задержан 41-летний военнослужащий армии США по подозрению в сборе секретной информации и сотрудничестве с российской разведкой, сообщил Скотленд-Ярд.

    Британская полиция сообщила о задержании американского военного за якобы сотрудничество с разведкой России, передает РИА «Новости».

    «Был задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 1 и 3 закона о национальной безопасности 2023 года (сбор секретной информации и сотрудничество с иностранной разведкой – прим. ВЗГЛЯД). Обвинения касаются России», – говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

    Отмечается, что 41-летний мужчина был задержан в рамках совместного расследования с министерством обороны США и ФБР. В заявлении подчеркивается, что обвинения являются «серьезными». На данный момент задержанный находится в полицейском участке в Лондоне.

    Глава ФБР Кэш Патель отметил, что дело «вызывает крайнюю обеспокоенность у Соединенных Штатов и их союзников».

    Глава Командования контрразведки Армии США Шон Стинчон заявил, что задержанный «высокопоставленный» военный имел доступ к конфиденциальной информации.

    Национальная прокуратура Польши сообщила о задержании сотрудниками Агентства внутренней безопасности двух украинских граждан по обвинению в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий.

    В прошлом месяце правоохранители задержали служащего военно-морского флота Великобритании Тедди Янга за планы передать иностранному государству секретные сведения.

    В апреле бывшую сотрудницу командования специальных операций ВС США задержали по подозрению в передаче секретных данных представителю СМИ.

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    12 ноября 2026, 11:55 • Новости дня
    GlobalSign запланировал новую волну отзыва сертификатов у российских сайтов

    Tекст: Вера Басилая

    Международный удостоверяющий центр GlobalSign планирует провести новый массовый отзыв сертификатов безопасности у российских сайтов, сообщили в «Руцентре».

    «В ноябре «Руцентр» получил от удостоверяющего центра GlobalSign уведомление о плане провести новый массовый отзыв», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

    В компании пояснили, что риску подвергаются организации из санкционных списков Евросоюза и США, однако отсутствие компании в этих перечнях не является гарантией сохранности сертификата.

    С первой волны отзывов в июле были аннулированы около 11 тыс. SSL/TLS-сертификатов у 1,3 тыс. российских компаний. Больше всего сертификатов отозвали GlobalSign (4830) и греческий Harica (3456).

    «Руцентр» и «Технический центр Интернет» посоветовали российским компаниям провести аудит и составить карту защищенности доменов. Для критических систем рекомендуется рассмотреть замену адресов и выпустить российские TLS-сертификаты в качестве резервной меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом японский центр сертификации GlobalSign приступил к принудительному отзыву выданных SSL-сертификатов у российских организаций.

    В конце прошлого года компания Google уведомила российских провайдеров о выводе из эксплуатации старых серверов системы Google Global Cache.

    В 2025 году американская корпорация отказалась от требований к телеканалам «Спас» и RT.

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    11 ноября 2026, 01:53 • Новости дня
    Минюст США обвинил граждан Ирана и Ирака в подготовке атаки на базу в Британии

    Минюст США предъявил обвинения по делу о подготовке атаки на базу Фэйрфорд

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство юстиции США предъявило обвинения трем людям, связанным с группировкой «Катаиб Хезболла» и Корпусом стражей исламской революции Ирана, в подготовке почти 20 терактов, включая заговор на британской военной базе ВВС Фэйрфорд, сообщило ведомство.

    Министерство юстиции США обнародовало обвинительное заключение из восьми пунктов за правонарушения, связанные с терроризмом. Обвинения выдвинуты обладателю гражданств Ирака и Ирана Мохаммаду аль-Саади, а также иранцу Мохсену Мохаджери и иракцу Мохаммаду Али аль-Хассани, передает РИА «Новости».

    По данным американского минюста, все трое связаны с группировкой «Катаиб Хезболла» и Корпусом стражей исламской революции Ирана. Их обвиняют почти в 20 нападениях и попытках нападений в Европе и США, а также в террористическом заговоре на британской базе ВВС Фэйрфорд, где располагаются американские военные.

    Сообщение минюста сопровождается несколькими фотографиями, на которых, по заявлению американских властей, видны обвиняемые во время подготовки и осуществления серии терактов. По шести пунктам обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы, еще по двум пунктам – пожизненное заключение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США эвакуировали самолеты-заправщики с военной базы Милденхолл в Британии из-за возможной угрозы со стороны Ирана.

    В прошлом месяце британская полиция повторно задержала двух подозреваемых в попытке совершения теракта возле авиабазы Фэйрфорд по подозрению в работе на иностранную разведку.

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    11 ноября 2026, 10:01 • Новости дня
    Лондон отказался подчинять свой финансовый сектор правилам Евросоюза

    Bloomberg: Правительство Британии отвергло финансовые стандарты Евросоюза

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кабинет министров премьера Великобритании Энди Бернема отверг идею автоматического согласования правил оказания финансовых услуг с нормами Евросоюза, сообщили СМИ.

    Британские власти намерены сохранить независимость лондонского Сити и не хотят применять механизм, при котором страна вынуждена автоматически следовать европейским нормативным актам, пишет Bloomberg.

    Лейбористское правительство ведет переговоры об укреплении связей с Брюсселем в сельском хозяйстве и энергетике. Однако переговорщики назвали распространение этих требований на финансовые услуги красной линией, которую страна пересекать не готова.

    Представители отрасли поддерживают отказ от европейских норм. В организациях The CityUK и UK Finance подчеркнули, что банковскому сектору необходима гибкость для оперативного реагирования на рыночные риски. После выхода из блока британские компании добились отмены ограничений на выплату бонусов и не желают вновь подчиняться чужим приоритетам.

    Директор аналитического центра UK in a Changing Europe Ананд Менон отметил, что отказ от правил исключает для Великобритании так называемый норвежский вариант сотрудничества с единым рынком. Аналитик предположил, что Бернем рассматривает индивидуальное соглашение по швейцарскому образцу или полное возвращение в состав Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Великобритании Энди Бернем допустил возвращение страны к принципу свободного передвижения с Евросоюзом.

    В сентябре глава правительства заявил о возможности возвращения страны в европейский блок.

    Летом британский кабинет министров категорически исключил перспективу присоединения Соединенного Королевства к единому рынку и таможенному союзу.

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    11 ноября 2026, 00:22 • Новости дня
    Жители Петербурга пожаловались на сбои в работе интернета

    Tекст: Антон Антонов

    Пользователи в Санкт-Петербурге массово сообщили о проблемах с доступом к интернету, следует из данных сервиса Downdetector.

    За последний час поступило 265 жалоб. Пользователи чаще всего жалуются на сбой в работе мобильного интернета, однако есть также сообщения о проблемах с домашним интернетом, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пользователи массово пожаловались на сбои в работе сервисов в Рунете.

    Российские пользователи столкнулись с перебоями в работе сервиса «Яндекс Почта».

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    11 ноября 2026, 22:33 • Новости дня
    Психолог предостерегла от использования коротких видео для приглушения тревоги

    Психолог назвала короткие видео причиной потери контроля над вниманием

    Tекст: Катерина Туманова

    Просмотр коротких видеороликов с целью приглушить тревогу и дискомфорт нарушает регуляцию внимания и может привести к потере контроля над использованием цифрового контента, заявила кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии, истории и философии Тверского государственного технического университета (ТвГТУ) Татьяна Мацюк.

    «Основной риск постоянного просмотра коротких видео связан с особенностями регуляции внимания и поведения. Быстрая смена сюжетов, эмоциональная насыщенность и непредсказуемость следующего ролика поддерживают интерес к просмотру, а бесконечная лента практически не оставляет естественных сигналов для его завершения», – передает ТАСС слова Мацюк.

    Специалист отметила, что короткие видео связаны с ухудшением концентрации и самоконтроля, хотя ученые пока не подтверждают устойчивых изменений в мозге. Проблема становится заметной, когда просмотр вытесняет сон, работу, учебу и общение, а человек регулярно проводит в ленте больше времени, чем планировал.

    Особого внимания заслуживает использование коротких видео для избегания тревоги или скуки, так как временное облегчение закрепляет привычку обращаться к телефону при любом неприятном переживании, добавила эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, доцент РТУ МИРЭА Елена Шпагина заявила об истощении психики из-за резкой смены эмоционального фона при просмотре коротких видеороликов. В интернете появились «дофаминовые сайты».

    Психотерапевт Кульгавчук заявил о риске развития эмоциональной тупости из-за тяги к быстрым удовольствиям.

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    12 ноября 2026, 16:44 • Новости дня
    В Нидерландах потребовали 12 лет тюрьмы за онлайн-совращение 245 девочек

    В Нидерландах мужчине грозит 12 лет за совращение 245 девочек через онлайн-игру

    Tекст: Денис Тельманов

    Прокуратура Нидерландов потребовала приговорить к 12 годам лишения свободы 41-летнего мужчину за совращение 245 девочек в интернете, сообщило ведомство.

    Обвиняемому также грозит принудительное лечение в психиатрической клинике. По версии следствия, мужчина вступал в контакт с жертвами через созданную им онлайн-игру. Для перехода на новые уровни участницы должны были выполнять перед веб-камерой задания сексуального характера, передает РИА «Новости».

    На компьютере задержанного обнаружили 255 видеороликов с участием несовершеннолетних, снятых в период с сентября 2017 года по день его ареста в октябре 2025 года.

    Жертвами преступлений стали 245 девочек из Нидерландов, Бельгии, Германии, Австралии и США. Самой младшей из установленных потерпевших было восемь лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в американском штате Миссисипи приговорил местного тренера к 90 годам тюремного заключения за производство детской порнографии.

    Суд назначил 29 лет лишения свободы мужчине за преступления против половой неприкосновенности детей в социальных сетях из мест лишения свободы.

    Летом Воронежский суд приговорил 32-летнего местного жителя к 12 годам колонии строгого режима за дистанционные действия сексуального характера в отношении девочки младше 14 лет.

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    12 ноября 2026, 13:07 • Новости дня
    Аргентина пригрозила тюрьмой главе британской нефтяной компании

    The Guardian: Аргентина пригрозила тюрьмой главе нефтяной компании из Британии

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Аргентины пригрозили уголовным преследованием и тюремным сроком главе британской нефтяной компании Rockhopper Exploration Сэму Муди из-за бурения у Фолклендских островов.

    Об угрозах со стороны Буэнос-Айреса говорится в свидетельских показаниях, поданных Британией в Международный трибунал по морскому праву (Itlos), пишет The Guardian.

    Аргентина добивается от трибунала срочной приостановки бурения на шельфовом нефтяном проекте Sea Lion к северу от Фолклендских островов, который ведут Rockhopper Exploration и израильская Navitas. Буэнос-Айрес принял закон, криминализирующий проект.

    «Вплоть до 1 сентября 2026 года Аргентина писала мне и финансовому директору Rockhopper, лично угрожая нам уголовным преследованием, тюремным заключением и штрафами в соответствии со своим внутренним законодательством», – заявил Муди. В его заявлении также отмечается, что Аргентина на 20 лет запретила Navitas работать в стране и призывала банк Standard Chartered отказаться от участия в разработке месторождений на Фолклендах.

    В свою очередь Лондон на слушаниях на этой неделе заявил, что трибунал не обладает юрисдикцией в этом споре. Ожидается, что решение Itlos по заявлению Аргентины будет вынесено 28 ноября.

    Проект Sea Lion призван удвоить ВВП Фолклендских островов, обеспечив правительству территории увеличение доходов на 10,6 млрд долларов за время активной эксплуатации месторождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Международный трибунал ООН по морскому праву назначил слушания по жалобе Аргентины на Британию.

    В сентябре политолог Виктор Хейфец спрогнозировал отказ Лондона от выполнения аргентинского ультиматума по Фолклендам.

    Президент Аргентины Хавьер Милей потребовал от британских властей прекращения нефтяного проекта у спорных островов.

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    13 ноября 2026, 12:37 • Новости дня
    Сбой в работе сервисов Microsoft обошелся Австралии в миллиарды долларов

    The Guardian: Сбой в работе Microsoft обошелся Австралии в миллиарды долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сбой в работе американской корпорации Microsoft может обойтись Австралии в миллиарды долларов, в том числе из-за отсутствия «запасных вариантов» у многих компаний.

    Масштабный сбой в работе сервисов американской корпорации Microsoft, продлившийся 12 часов, привел к колоссальным убыткам для Австралии, которые оцениваются в миллиарды долларов с учетом прямых и косвенных финансовых потерь.

    Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Guardian, которая приводит выводы специалиста в области безопасности компании RSM Australia Ашвина Пала.

    По оценке аналитика, некоторые организации успели задействовать протоколы по обеспечению непрерывности бизнеса, однако у многих компаний не оказалось резервных планов, из-за чего они столкнулись с критическими трудностями. «Я просто ошеломлен тем, что подобное могло произойти», – признался Пал.

    Технические неполадки нарушили функционирование австралийских правительственных ведомств, школ и университетов. Кроме того, перебои затронули Федеральную полицию Австралии и национальную службу безопасности и разведки. В самой корпорации Microsoft заверили, что процесс восстановления работы серверов продолжается, и в некоторых регионах доступ к системам уже частично возвращен.

    Массовые жалобы на недоступность программного обеспечения начали поступать вечером в четверг, при этом подавляющее большинство обращений зафиксировано в США. Согласно данным сервиса Downdetector, 131 тыс. человек столкнулись с проблемами в работе почты Outlook, 46 тыс. пользователей сообщили о неполадках в Microsoft 365, а еще свыше 10 тыс. жалоб пришлось на сервисы Copilot и Microsoft Teams.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу японские ведомства и частные компании столкнулись с перебоями из-за глобального сбоя сервисов Microsoft.

    Пользователи в ряде стран столкнулись с проблемами в работе сервисов американской корпорации.

    Глобальный сбой затронул австралийскую контрразведку ASIO и федеральную полицию.

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