Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.0 комментариев
Microsoft сообщила о постепенном восстановлении сервисов после сбоя
Работа сервисов Microsoft 365 постепенно восстанавливается в регионах после сбоя, сообщила корпорация.
«Мы видим обнадеживающий прогресс в восстановлении работы в Европе… В Японии ситуация остается сравнительно более стабильной, в Северной Америке также наблюдаются улучшения», – передает РИА «Новости» сообщение корпорации.
В Microsoft отметили сохранение продленного до 48 часов срока ожидания доставки электронных писем. Мера призвана снизить риск недоставки задержанных сообщений, пока система обрабатывает накопившуюся почту.
Некоторые пользователи все еще могут сталкиваться с перебоями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сбой в работе американской корпорации Microsoft оценили в миллиарды долларов ущерба для Австралии.
Масштабный сбой парализовал работу правительственных ведомств и частных компаний в Японии.
В контрразведке и полиции Австралии также сообщили о проблемах из-за перебоев сервисов Microsoft.