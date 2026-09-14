В интернете появились «дофаминовые сайты»

Тренд зародился весной в Южной Корее, пишет New York Times. Студентка Пак Сохен создала шуточный сервис Food Never Arrives («Еда никогда не приедет»), позволяющий заказывать несуществующую еду. Он также подсчитывает, сколько денег и калорий пользователь сэкономил, отказавшись от настоящего заказа. Позднее проект стал приложением.

Изначально он задумывался как шутка, но быстро стал хитом. «Люди начали делиться этим в интернете и обсуждать, действительно ли это помогло им отказаться от заказа еды», – рассказала создательница сервиса.

Вслед за ним появились другие платформы. Разработанный инженером Microsoft сайт FakeHaul («Ненастоящие покупки») воспроизводит покупки на маркетплейсе. Индийский Food Never Comes («Еду никогда не доставят») имитирует доставку блюд и предлагает реальные рецепты для их приготовления. По словам создателей, с момента запуска в июне сайт набрал более 2,7 млн просмотров.

Однако эксперты сомневаются в пользе подобных сервисов. Поведенческий экономист Линго Сюй предупредил: эффект подобных уловок может быстро ослабнуть, а имитация потребления – усилить желание совершить настоящую покупку. Несмотря на это, разработчики расширяют тематику: кореянка Ко Соджин создала платформу для виртуальных перекуров, которую ежемесячно посещают 150 тыс. человек. На этом сайте пользователи наблюдают за анимированной сигаретой и обмениваются исчезающими сообщениями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предложили ввести функцию самозапрета на импульсивные онлайн-покупки. Весной текущего года специалисты обнаружили в России сотни фейковых сайтов с подписками на нейросети. Полиция Петербурга раскрыла схему обмана покупателей маркетплейсов через сайты-клоны.

