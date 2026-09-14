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Полиция Гааги задержала 38 экоактивистов за блокировку автомагистрали A12
В Нидерландах задержали почти 40 активистов движения Extinction Rebellion за блокировку крупной автомагистрали в знак протеста против использования ископаемого топлива.
Правоохранительные органы Нидерландов пресекли незаконную акцию протеста на автомагистрали A12 в Гааге, передает РИА «Новости». Участники движения Extinction Rebellion перекрыли дорогу, требуя отказаться от использования ископаемого топлива.
«Примерно в 14.30 блокада на автомагистрали A12 была снята, и дорога вновь была открыта для движения. Всего были задержаны 38 человек», – сообщили представители полиции.
Ранее власти Нидерландов приняли решение привлекать к уголовной ответственности лиц, блокирующих объекты инфраструктуры. В кабинете министров подчеркнули, что создание помех на автотрассах и железных дорогах несет серьезную угрозу безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прошлого года полиция задержала около 700 участников климатического митинга в Гааге.
Весной 2024 года за попытку перекрытия трассы А12 силовики арестовали шведскую экоактивистку Грету Тунберг.
Месяцем ранее массовая протестная акция фермеров на нидерландских магистралях спровоцировала смертельное дорожно-транспортное происшествие.