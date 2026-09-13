Молодежь из десяти стран спроектировала образ будущего в Екатеринбурге

Tекст: Дарья Григоренко

Центральным событием стала форсайт-сессия «Строим будущее вместе», объединившая представителей России, Индии, Аргентины и других государств. Молодые люди на практике применили инструменты социальной архитектуры для перевода своих идей в конкретные действия.

На сессии «Строим будущее вместе» более 70 участников фестиваля из 10 стран – России, Индии, Аргентины, Ганы, Вьетнама, Киргизии, Бразилии, Мьянмы, Турции и Танзании – попробовали применить социальную архитектуру на практике как инструмент, который объединяет людей вокруг общих целей и переводит идеи в конкретные действия.

«Название форсайт-сессии, которую провели ведущие эксперты Института социальной архитектуры в Екатеринбурге, «Строим будущее вместе» символично продолжает девиз всего Международного фестиваля молодежи в этом году: «Следуй за мечтой», – подчеркнул директор Института социальной архитектуры Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Володенков.

«Реальность не задана, она проектируема. Именно в этом контексте сегодняшние мечты современной молодежи – это и есть наша реальность в будущем, и от того, какой образ будущего они спроектируют и смоделируют сообща, зависит и то, по какому пути развития пойдет общество. На наш взгляд, именно молодежь – движущая сила социальной архитектуры во всем мире: молодые люди способны находить нестандартные пути решения актуальных общественных проблем, применять креативный подход и созидательно подходить к любой задаче, ощущая свою сопричастность и личную ответственность», – отметил он.

Заместитель директора по проектной деятельности Института социальной архитектуры Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Александр Рябцев отметил, что социальные архитекторы помогают обществу увидеть желаемое будущее.

По его словам, мечта становится стимулом для развития при наличии ответственности. Участники сессии обсудили значимость личных инициатив и разработали пошаговые планы их реализации.

«Социальная архитектура работает не с заданными условиями, а меняет реальность и смотрит дальше – в будущее, где происходят глобальные перемены, именно поэтому социальных архитекторов называют «ответственными мечтателями». Мечта становится топливом развития, когда за ней следуют ответственность и действие. Именно такими мечтателями были люди, которые превращали невозможное в достижимое для миллионов. Циолковский мечтал о полете человека в космос и сделал эту мечту общей целью человечества. Сегодня социальные архитекторы продолжают этот путь: они помогают обществу увидеть желаемое будущее и вместе найти дорогу к нему», – отметил он.

«Приятно, что мои сверстники и молодые люди из других стран говорят о глобальных, важных для всего мира проектах – как сделать наше будущее лучше, комфортнее, безопаснее. Международное сотрудничество – это огромный ресурс для воплощения идей. Мои проекты связаны с социальным проектированием в области инклюзивности, и возможность представить, как моя маленькая мечта, которая начинается на уровне города, может стать общественной и даже международной, очень вдохновляет», – рассказала Ксения Лагутенко, студентка Уральского государственного медицинского университета в Екатеринбурге.

Главным итогом встречи стала инициатива по созданию международного клуба мечтателей. Участница из России Виктория Агапова предложила назвать новое объединение в честь Юрия Гагарина, доказавшего возможность воплощения самых смелых идей.