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Украинские войска атаковали бензовозы у Запорожской АЭС
Двое военных погибли при ударе ВСУ по бензовозам у Запорожской АЭС
Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщил о гибели двоих военнослужащих в результате удара украинских войск по бензовозам возле Запорожской АЭС.
Украинские войска нанесли комбинированные удары по бензовозам, обеспечивавшим топливом Запорожскую атомную электростанцию, передает ТАСС. Атака произошла 11 сентября в непосредственной близости от периметра площадки ядерного объекта.
«В пятницу киевский режим совершил очередное преступление, чудовищное по своему цинизму и безответственности. Была нанесена серия комбинированных ударов по бензовозам, подвозившим дизельное топливо для нужд Запорожской АЭС», – заявил генеральный директор госкорпорации.
В результате атаки погибли двое военнослужащих. Значительное количество российских военных получили ранения, включая тяжелые. Лихачев подчеркнул, что все пострадавшие выполняли сугубо гражданскую миссию по обеспечению станции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Алексей Лихачев обвинил Киев в намеренном ухудшении ситуации с электроснабжением Запорожской АЭС.
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