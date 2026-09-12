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    12 сентября 2026, 10:35 • В мире

    Запад сделал ставку на украинскую «стену беспилотников»

    Запад сделал ставку на украинскую «стену беспилотников»
    @ Jeff McIntosh/AP/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    В рамках столетнего партнерства с Украиной Канада планирует запустить масштабное производство миллионов беспилотников в течение двух лет. Треть из них будет передана Украине. Тренд на перенос и развертывание производства БПЛА на Западе в интересах ВСУ за последние месяцы стал массовым: подобные программы уже существуют в ряде стран Европы. Как Россия может ответить на эту угрозу?

    Владимир Зеленский и канадский премьер Марк Карни подписали декларацию о столетнем партнерстве двух стран. По словам украинской стороны, инициатива призвана углубить экономическое и политическое сотрудничество, а также двустороннюю работу в сфере безопасности.

    Помимо этого, было заключено соглашение на 350 млн канадских долларов (253 млн долларов США) о поставках Киеву перехватчиков для систем ПВО через американский механизм Jumpstart. Еще почти 23 млн, как ожидается, Оттава направит на «укрепление потенциала архитектуры безопасности Украины», а 10 млн – на поддержку ее энергетической инфраструктуры.

    Одним из ключевых соглашений, подписанных Оттавой и Киевом, стала договоренность о взаимодействии в оборонной сфере. Так, Канада обязалась нарастить производственные мощности для выпуска «миллионов беспилотников в течение двух лет и направлять треть произведенных дронов Украине».

    Как пишут местные СМИ, канадцы не просто разрабатывают свои БПЛА, а копируют уже существующие украинские модели. Планируется, что в результате кооперации канадские промышленные мощности, программное обеспечение и разработки в области искусственного интеллекта интегрируют с украинским боевым опытом. Дроны, как было заявлено, якобы получат защиту от систем РЭБ за счет машинного зрения.

    Ряд соглашений уже переходит на стадию реализации. Например, канадская General Dynamics Mission Systems – Canada подписала контракт с украинской Green Tech Harvest для совместного производства боевых беспилотников. Ранее в Гамильтоне (Онтарио) было создано совместное предприятие Airlogix-Sentinel, где канадская сторона собирает разведывательные и ударные дроны по чертежам и на ПО от украинской Airlogix.

    За счет этого соглашения Канада рассчитывает экстренно ликвидировать собственное технологическое отставание. По заявлению Карни, сейчас на вооружении канадской армии находится всего около двух тыс. беспилотников всех типов. За счет украинских технологий Канада планирует совершить промышленный рывок, перезапустить свой ВПК и обеспечить собственные вооруженные силы и Береговую охрану дешевым, но эффективным оружием.

    Зеленский назвал подписанный с канадцами документ первой частью «дроновой сделки». Финальное утверждение соглашения, фиксация точных юридических обязательств, бюджетов и конкретных линеек моделей БПЛА должны состояться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября.

    Отметим, что тренд на перенос и развертывание производства БПЛА на Западе в интересах ВСУ в последние месяцы набирает обороты. Так, министерство обороны Британии утвердило пакет помощи с обязательством поставить Киеву не менее 150 тысяч беспилотников различных модификаций (включая FPV и разведчики).

    Также в сентябре в Баварии немецко-американская компания Auterion совместно с украинской Airlogix запустили производство пяти тыс. ударных дронов среднего и дальнего радиуса действия. Норвегия в свою очередь подписала с Украиной соглашение о запуске линий по сборке боевых дронов среднего радиуса действия объемом в несколько тысяч единиц.

    Россия, между тем, в курсе планов Киева. В апреле Минобороны опубликовало открытый список европейских предприятий (в Риге, Миньяно, Венеции, Мадриде и др.), которые ведомство считает причастными к выпуску БПЛА и комплектующих для Украины и рассматривает как «легитимные цели».

    Дания и Нидерланды официально вошли в технологический пул, финансирующий и собирающий БПЛА совместно с украинскими инженерами на европейских площадках. Кроме того, производство беспилотников для Украины разворачивается во Франции, Италии и Испании. По мнению военных экспертов, планы Украины и Канады по масштабному производству дронов – это, по сути, формализация уже сложившейся модели.

    «Производства на территории Украины в основном были сборочными, с невысокой степенью локализации. Значительная часть компонентов и сборки и раньше находилась в Европе и Канаде. Однако сам факт выноса ключевого элемента ВПК глубоко на Запад создает для России качественно иную ситуацию»,

    – считает Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ. С ним согласен Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова. «Ключевой элемент украинского ВПК выносится на территорию стран НАТО. Мы воюем с Украиной, а с нами – весь западный мир. Тем не менее, стоит понимать, что ставка на «стену беспилотников» – это стратегия выживания не Украины, а нынешней киевской власти», – пояснил военный эксперт

    По мнению спикера, Канада в этой схеме преследует собственный интерес. «Столетнее партнерство с Украиной не только политический жест, но и способ вернуть вложения», – говорит аналитик. Он напомнил, что Запад с завидным постоянством испытывает новые виды вооружений, среди которых и БПЛА, на украинском театре военных действий.

    «При этом финансовые потоки, направляемые Киеву, возвращаются и оседают в виде новых предприятий, интегрированных в экономику западных государств. Выгодная схема: Украина получает оружие, Запад – производства и прибыль», – рассуждает Кошкин.

    Поскольку Россия не намерена наносить удары по заводам в Канаде и тем самым эскалировать конфликт, главным ответом остается разрушение логистических цепочек.

    «Россия бьет по путям снабжения из Европы. И это приносит результаты: количество уничтоженных складов растет, фиксируются мощные детонации»,

    – замечает Кашин. Он также признает, что полностью перекрыть маршруты такими атаками едва ли возможно. «Однако снижать объемы и интенсивность поставок удается. Дополнительный рычаг – повышение цены такого поведения для стран-поставщиков, в том числе для Канады. И тут речь идет о долгосрочной работе», – рассказал аналитик.

    Кошкин также говорит, что главным ответом России остается разрушение логистических цепочек. «Интенсивность ударов по складам, портам, узловым станциям и пограничным хабам за последнее время заметно возросла. Это признают и в Киеве, и западные эксперты, которые уже просят снизить накал. Но Россия открыта для переговоров лишь при условии выполнения ее требований, неоднократно артикулированных ранее», – пояснил он.

    Однако «партия войны» в Европе и Канаде, напротив, намерена затягивать конфликт в надежде на смену администрации США и возврат к временам Джо Байдена, когда поток вооружений шел за счет американского налогоплательщика, отметил военный эксперт.

    Канадский миллион дронов за два года – цифра внушительная, но далеко не все заявленные планы выполняются. «Как бы то ни было, Канада превращается в значимого поставщика, и это приведет к росту угроз для нас», – добавляет Кашин. Спикер считает, что на этом фоне

    России стоит акцентировать внимание на новых технических решениях, которые позволят минимизировать риски.

    По оценке Кошкина, с учетом аналогичных программ Германии, Британии и других стран эта задача становится приоритетной. «Идет постоянное соревнование по количеству и качеству: оптоволокно, искусственный интеллект, реактивные двигатели. Россия в этом конкурентном треке не уступает всему объему западных государств, но нужна единая схема нейтрализации угрозы», – полагает аналитик.

    При этом, как подчеркивают эксперты, любое вооружение со временем устаревает: меняются частоты, прошивки, тактика. «Россия гибко отвечает, создавая адаптивные системы противодействия. Но противник тоже не дремлет и это важно учитывать. Главное противоборство все больше переходит в технологическую сферу, и найти новые средства защиты от дронов зачастую сложнее, чем просто наращивать их количество», – рассуждает Кашин.

    Таким образом, перенос производства на Запад меняет конфигурацию конфликта, но не отменяет уязвимостей. «Россия отвечает ударами по логистике и технологической адаптацией. Исход противостояния зависит от того, кто быстрее наращивает возможности и эффективнее нейтрализует чужие. Расслабляться не приходится, но и паниковать нет причин: у нас есть и воля, и ресурсы, и опыт, чтобы отвечать на вызовы», – заключил Кошкин.

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