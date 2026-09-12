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В Германии пригрозили применить против АдГ беспрецедентную статью конституции
Немецкой партии АдГ пригрозили ранее не применявшейся статьей конституции ФРГ
Председатель немецкой парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай пригрозил правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) после ее победы на выборах в парламент земли Саксония-Анхальт, что против нее при отказе от исполнения федеральных законов могут задействовать статью конституции ФРГ, которая еще ни разу не применялась.
Председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай пригрозил оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» применением жестких мер в случае отказа от исполнения федеральных законов, передает РИА «Новости». Политик напомнил о существовании статьи 37 Основного закона ФРГ, которая ранее никогда не использовалась на практике.
«Если того потребует ситуация, мы, разумеется, обеспечим соблюдение Основного закона и задействуем для этого все имеющиеся инструменты», – заявил парламентарий. Он уточнил, что возможные санкции включают введение внешнего управления ведомствами, сокращение финансирования и привлечение федеральной полиции.
Фрай подчеркнул, что подобные действия рассматриваются лишь как крайняя мера, а не основной план. Ранее, по предварительным данным, правая партия одержала победу на выборах в парламент земли Саксония-Анхальт, набрав 43,8% голосов. Партия выступает за ужесточение миграционной политики.
На фоне этих событий канцлер Фридрих Мерц признал поражение своей партии. Политик стремительно теряет популярность из-за экономической политики и курса на наращивание военных расходов. Эксперты считают попытку Германии создать независимую от американского ВПК армию обреченной на провал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт с результатом 43,8% голосов. Канцлер Фридрих Мерц назвал итоги голосования худшим поражением Христианско-демократического союза за многие годы. Во время дебатов в Бундестаге политик обвинил оппозиционную фракцию в поддержке России.