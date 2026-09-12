  • Новость часаНа оружейном заводе в Болгарии прогремела серия мощных взрывов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запад сделал ставку на украинскую «стену беспилотников»
    Глава РФПИ объявил о создании платежной системы стран БРИКС – BRICS Pay
    ФСИН раскрыла число находящихся в российских колониях американцев
    Агроном назвала культуры, которые дачникам стоит посадить до зимы
    Армия России нанесла удары по металлургическим заводам Украины
    Си Цзиньпин впервые за семь лет прибыл в Индию
    Над регионами России за ночь сбили 230 украинских беспилотников
    Лавров назвал статус «Большой семерки» недоразумением
    Песков рассказал о самых необычных подарках Путину от иностранных лидеров
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Воскрешение империй стоит дорого

    Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?

    13 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему на Украине никого не сажают за коррупцию

    На Украине коррупционные скандалы превратились в ритуал, повторяющийся с утомительной регулярностью. Громкое разоблачение, обыски, слитые в прессу детали, отставка, назначение нового человека. Выход под залог из СИЗО на Украине равен выходу на свободу, так как сами судебные разбирательства не имеют перспектив либо длятся вечно.

    15 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Зачем Христос приходил в Калмыкию после войны

    Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.

    46 комментариев
    12 сентября 2026, 10:47 • Новости дня

    В Германии пригрозили применить против АдГ беспрецедентную статью конституции

    Немецкой партии АдГ пригрозили ранее не применявшейся статьей конституции ФРГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель немецкой парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай пригрозил правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) после ее победы на выборах в парламент земли Саксония-Анхальт, что против нее при отказе от исполнения федеральных законов могут задействовать статью конституции ФРГ, которая еще ни разу не применялась.

    Председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай пригрозил оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» применением жестких мер в случае отказа от исполнения федеральных законов, передает РИА «Новости». Политик напомнил о существовании статьи 37 Основного закона ФРГ, которая ранее никогда не использовалась на практике.

    «Если того потребует ситуация, мы, разумеется, обеспечим соблюдение Основного закона и задействуем для этого все имеющиеся инструменты», – заявил парламентарий. Он уточнил, что возможные санкции включают введение внешнего управления ведомствами, сокращение финансирования и привлечение федеральной полиции.

    Фрай подчеркнул, что подобные действия рассматриваются лишь как крайняя мера, а не основной план. Ранее, по предварительным данным, правая партия одержала победу на выборах в парламент земли Саксония-Анхальт, набрав 43,8% голосов. Партия выступает за ужесточение миграционной политики.

    На фоне этих событий канцлер Фридрих Мерц признал поражение своей партии. Политик стремительно теряет популярность из-за экономической политики и курса на наращивание военных расходов. Эксперты считают попытку Германии создать независимую от американского ВПК армию обреченной на провал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт с результатом 43,8% голосов. Канцлер Фридрих Мерц назвал итоги голосования худшим поражением Христианско-демократического союза за многие годы. Во время дебатов в Бундестаге политик обвинил оппозиционную фракцию в поддержке России.

    9 сентября 2026, 18:35 • Новости дня
    Мерц отменил звонок Трампу после поста президента США об успехе АдГ
    Мерц отменил звонок Трампу после поста президента США об успехе АдГ
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после слов главы Белого дома о победе партии «Альтернатива для Германии» на региональных выборах, пишет The Guardian.

    Представитель немецкого лидера не назвал агентству AFP причину отмены беседы, но уточнил, что решение не связано с накладками в расписании, пишет The Guardian.

    Ранее Трамп в своей социальной сети Truth Social назвал успех партии «Альтернатива для Германии» важным событием. Он использовал аббревиатуру MGGA, которая отсылает к его известному лозунгу, адаптированному под Германию.

    «Ух ты! У Популистской партии Германии сегодня был действительно грандиозный вечер. Им наконец-то надоели ужасные иммиграционные правила и нормы, которые так сильно навредили Германии. Они на подъеме и больше не собираются это терпеть! MGGA!!! Президент Дональд Трамп!», – написал американский лидер.

    Пресс-секретарь Мерца не стал напрямую комментировать заявления Трампа или подтверждать связь между ними и отменой звонка. Однако он подчеркнул, что канцлер выступает против вмешательства во внутренние дела страны, особенно в контексте выборов.

    Напомним, президент США Дональд Трамп своеобразно поздравил партию «Альтернатива для Германии» с победой на выборах в Саксонии-Анхальт.

    Канцлер Фридрих Мерц назвал итоги этого голосования худшим поражением Христианско-демократического союза за многие годы.

    Ранее глава немецкого правительства призвал американскую сторону отказаться от вмешательства в избирательный процесс.

    Комментарии (4)
    9 сентября 2026, 14:16 • Новости дня
    Лидер АдГ Вайдель заявила о наказании Мерца
    Лидер АдГ Вайдель заявила о наказании Мерца
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    В Бундестаге в среду вспыхнула жесткая перепалка между Фридрихом Мерцем и Алисой Вайдель после рекордной победы партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт.

    Во время обсуждения бюджета в парламенте Германия Фридрих Мерц и сопредседатель АдГ Алиса Вайдель обменялись резкими заявлениями, передает AP. Вайдель открыла дебаты нападками на канцлера, заявив: «В Саксонии-Анхальт люди не просто наказали вас, они стерли вашу партию в порошок», и объявила, что будущие выборы дадут АдГ «четкий мандат на управление».

    Мерц признал результат АдГ в Саксонии-Анхальт «выдающимся», но напомнил, что партия не добилась обещанного абсолютного большинства и, по его словам, не получит его «нигде в Германии с такой политикой». Он назвал АдГ «разрушительной силой» и обвинил ее в поддержке России, отметив, что Вайдль не упомянула недавнюю попытку атаки дрона на аэропорт Лейпциг/Халле, в которой власти обвинили Москву.

    Канцлер заявил, что Германия продолжит поддержку Украины, и раскритиковал позицию АдГ против помощи Киеву и за снятие санкций с России, обвинив партию в «гротескном переворачивании ролей жертвы и агрессора». Он также резко осудил популярный в риторике АдГ термин «ремиграция», назвав его «синонимом этнической чистки по происхождению и цвету кожи», и подчеркнул, что даже при общем согласии по усилению депортаций правительство различает легально работающих мигрантов и тех, кто не имеет права на проживание.

    Рекордный успех АдГ на востоке страны уже вызвал тревогу в правящей коалиции и подогрел интерес к выборам в Берлине и земле Мекленбург–Передняя Померания, намеченным на 20 сентября. Победу партии приветствовали правые силы в Европе, а президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что «популистская партия в Германии» провела «по-настоящему большой вечер», связав ее успех с недовольством жесткой миграционной политикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупнейшую победу на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, а ХДС канцлера Фридриха Мерца показал худший результат.

    Накануне голосования Мерц предупредил об угрозе экономического краха и бегства инвесторов в случае победы АдГ в регионе.

    После выборов сопредседатель АдГ Алис Вайдель назвала итоги голосования историческими и заявила о мандате на формирование правительства Саксонии-Анхальт.

    Комментарии (3)
    11 сентября 2026, 20:20 • Видео
    На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

    После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

    Комментарии (0)
    10 сентября 2026, 14:15 • Новости дня
    Германия выслала более 150 сотрудников российских представительств
    Германия выслала более 150 сотрудников российских представительств
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкие власти выслали более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей, оставив сотни тысяч людей без консульских услуг, сообщило российское посольство в Германии.

    Германия выслала из страны более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей, указали в диппредставительстве, сообщает РИА «Новости».

    «Находка сломанного дрона непонятного происхождения, не причинившего вреда, – это «разумный» повод для лишения сотен тысяч граждан Германии и проживающих в ФРГ росграждан доступа к консульским услугам, выдворения из страны в авральном режиме более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей, а также разрушения последних островков двустороннего культурного сотрудничества?» – прокомментировали ситуацию в посольстве.

    Пятого августа полиция Лейпцига сообщила об обнаружении беспилотника со взрывчаткой в зоне грузовых перевозок аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев категорически отверг заявления немецких властей.

    Вскоре после этого Берлин потребовал отъезда десятков сотрудников закрывающегося генерального консульства в Бонне.

    Комментарии (11)
    10 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    У задержанного в Германии диверсанта нашли список из 160 целей

    DPA: Полиция ФРГ нашла у предполагаемого диверсанта список из 160 целей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкая полиция обнаружила у задержанного предполагаемого диверсанта блокнот с записями о более чем 160 потенциальных целях для нападений на объекты электроэнергетики, пишет агентство DPA со ссылкой на министра внутренних дел земли Северный Рейн – Вестфалия Герберта Ройля.

    Как сообщает DPA, 48-летнего жителя Гевельсберга задержали в среду, передает ТАСС. В его автофургоне стражи порядка провели обыск, в ходе которого и нашли записи. Подозреваемый разбил палатку недалеко от населенного пункта Вайсвайлер, где его заметил патруль. При задержании мужчина не оказал сопротивления.

    «Мы не только задержали подозреваемого в совершении нападений, но, возможно, предотвратили новые атаки», – заявил Ройль.

    В масштабном расследовании диверсий на объектах электроэнергетики в Северном Рейне – Вестфалии задействованы более 1,7 тыс. сотрудников полиции.

    Ранее злоумышленник разослал журналистам письмо с критикой климатической и энергетической политики Германии. По словам министра, подозреваемый намеревался нарушить стабильность работы электросетей и спровоцировать блэкаут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкая полиция нашла пусковые устройства возле линий электропередачи в Северном Рейне – Вестфалии. Правоохранительные органы объявили в розыск подозреваемого в диверсиях жителя Гевельсберга.

    Позже выяснилось, что ответственность за серию атак на энергетические объекты взял на себя неизвестный злоумышленник.

    Комментарии (5)
    10 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Берлин отказался предоставить доказательства связи России с дроном в Лейпциге

    Die Welt: ФРГ отказалась раскрывать данные о связи России с дроном в Лейпциге

    Берлин отказался предоставить доказательства связи России с дроном в Лейпциге
    @ REUTERS/Axel Schmidt

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии отказались предоставлять оппозиционным партиям доказательства связи России с инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпцига, сославшись на незавершенное расследование, пишет Die Welt.

    Правящая в ФРГ коалиция ХДС/ХСС и СДПГ отклонила требование оппозиции предоставить доказательства причастности России к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Представители правящих партий, отвечающие за внутреннюю политику, подчеркнули, что федеральное правительство не обязано раскрывать имеющиеся данные, сообщает Die Welt.

    Представитель фракции СДПГ Себастьян Фидлер переадресовал вопрос прокуратуре, указав на незаконченное расследование. «Они должны быть представлены позже в суде», – заявил политик, отметив, что публикация доказательств может помешать следствию. Он также призвал Бундестаг доверять позиции правительства.

    По словам Фидлера, если канцлер или министр внутренних дел заявляют о причастности России без сомнений, значит, так оно и есть. В свою очередь представитель ХДС/ХСС Александра Трома обвинила оппозицию в игре по сценарию российских властей. Депутаты от «Зеленых», «Левых» и «Альтернативы для Германии» настаивают на недостаточном информировании парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти заявления абсолютно безосновательными.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал бездоказательные выпады Берлина началом настоящей войны.

    Комментарии (12)
    9 сентября 2026, 14:03 • Новости дня
    Берлин предложил Украине помощь с возвращением мужчин призывного возраста

    Politico: Берлин готов передать Киеву данные об украинских мужчинах в Германии

    Берлин предложил Украине помощь с возвращением мужчин призывного возраста
    @ Thomas Imo/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Германии могут начать делиться с Киевом информацией об украинских мужчинах призывного возраста, проживающих на территории страны.

    Немецкое правительство рассматривает возможность передачи Киеву сведений об украинцах призывного возраста, проживающих в Германии, пишет Politico. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль пояснил, что Берлин готов предоставить информацию о мужчинах с видом на жительство.

    «Мы знаем, кто здесь живет. Например, кто получает социальные пособия, или кто здесь зарегистрирован», – отметил Вадефуль.

    По его словам, на основе этих сведений украинское правительство сможет связываться с гражданами и призывать их на службу. При этом дипломат подчеркнул, что весь процесс должен проходить без принуждения.

    По данным 2025 года, около 1 млн украинских беженцев получили временный вид на жительство в Германии, среди них порядка 450 тыс. мужчин. В настоящее время около 1,17 млн взрослых украинцев находятся в странах Евросоюза под временной защитой.

    В ноябре прошлого года канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Владимира Зеленского ограничить выезд молодых людей из страны. В апреле Зеленский назвал возвращение мужчин призывного возраста вопросом справедливости. В июле Евросоюз исключил мужчин призывного возраста из программы приема беженцев, однако запрет касается только новых заявителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВД Германии Александер Добриндт назвал обоснованным возвращение военнообязанных граждан на Украину.

    Страны Европы рассматривают возможность исключения таких беженцев из системы временного убежища.

    В прошлом году канцлер ФРГ Фридрих Мерц попросил Владимира Зеленского остановить молодых украинцев для службы на родине.

    Комментарии (5)
    11 сентября 2026, 02:33 • Новости дня
    Депутаты немецкой СДПГ обсудили вопрос об изменении политики в отношении России
    Депутаты немецкой СДПГ обсудили вопрос об изменении политики в отношении России
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне успеха «Альтернативы для Германии» на региональных выборах депутаты Социал-демократической партии Германии начали дискутировать о возможности пересмотра отношения к России и украинскому конфликту, пишет Welt.

    Во фракции Социал-демократической партии Германии нарастают споры вокруг внешнеполитического курса страны. В понедельник парламентарии провели жаркую дискуссию о дальнейшей поддержке Киева, пишет Welt.

    «Соотношение сил составляет 90 к 10», – оценил ситуацию один из членов фракции. Около 90% депутатов хотят придерживаться прежней линии, но число сторонников альтернативного подхода увеличивается.

    Противники нынешнего курса считают, что трата миллиардов на вооружение при одновременном сокращении социальных расходов становится энергетическим напитком для правых популистов. По их мнению, партия совершила ошибку, уступив тему мирного урегулирования оппонентам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на выборах в парламент Саксонии-Анхальт.

    Правая политическая сила получила более 44% голосов избирателей.

    После поражения консерваторов депутаты от СДПГ отказались поддерживать программу реформ канцлера Фридриха Мерца.

    Комментарии (2)
    11 сентября 2026, 13:26 • Новости дня
    Берлин предложил обсудить кредит Киеву под арестованные российские активы

    Германия и партнеры предложили кредит для Киева под залог арестованных активов России

    Берлин предложил обсудить кредит Киеву под арестованные российские активы
    @ TERESA SUAREZ/Pool/REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Группа стран во главе с Германией предложила новый кредит для Киева, обеспеченный замороженными российскими активами, чтобы заменить часть запланированных в бюджете ЕС 100 млрд евро.

    Инициативу продвигают Швеция, Польша, Нидерланды и Испания, требующие использовать 210 млрд евро замороженных российских активов для финансирования нового кредита Украине. Согласно Politico, о планах сообщили четверо дипломатов и должностных лиц ЕС на условиях анонимности.

    Новый заем заменит как минимум часть 100 млрд евро, запланированных для Киева в долгосрочном бюджете ЕС. Берлин намерен сократить общие расходы бюджета.

    Бельгия, на территории которой хранится основная часть арестованных средств, опасается судебных исков со стороны России и в прошлом году отвергла аналогичное предложение.

    По словам одного из дипломатов, инициатива ставит Бельгию перед выбором: финансировать помощь Украине через бюджет, сокращая поступления сельскому хозяйству и регионам, или освободить миллиарды евро за счет российских активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее страны ЕС уже ссорились из-за замороженных активов России. Бельгия, на территории которой хранится основная часть арестованных средств, утвердила орган для разблокировки этих активов.

    Комментарии (14)
    11 сентября 2026, 12:27 • Новости дня
    АдГ подала заявление в полицию на канцлера Германии Мерца
    АдГ подала заявление в полицию на канцлера Германии Мерца
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Фракция немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» обратилась в полицию с заявлением против канцлера Фридриха Мерца, обвинив его в клевете и оскорблениях.

    Фракция АдГ в Бундестаге подала заявление в полицию на канцлера Фридриха Мерца, передает РИА «Новости».

    Поводом стало его выступление в парламенте 9 сентября, где он фактически приравнял продвигаемую партией концепцию «ремиграции» к «этническим чисткам».

    «Мы подали заявление на Мерца в связи с оскорблением клеветнического характера», – говорится в сообщении фракции в социальных сетях.

    Парламентский секретарь АдГ Штефан Бранднер отметил, что канцлер перешел черту и его действия должны повлечь уголовные последствия. Он назвал высказывания Мерца безосновательными и отвратительными, добавив, что они направлены на то, чтобы опорочить фракцию и ее членов.

    Бранднер также подчеркнул, что партия действует строго в рамках конституции. В АдГ настаивают, что под термином «ремиграция» они понимают исключительно законное возвращение иностранцев на родину.

    Согласно программе партии, это касается немедленной депортации нелегальных мигрантов, которым отказали в убежище, и не затрагивает добропорядочных граждан иностранного происхождения.

    Партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

    Мерц называл итоги голосования худшим поражением своей партии за многие годы.

    Вскоре после выборов в Бундестаге вспыхнула жесткая перепалка между главой правительства и сопредседателем АдГ Алисой Вайдель.

    Комментарии (3)
    11 сентября 2026, 12:36 • Новости дня
    Рар рассказал о разногласиях в Германии по вопросу поддержки Украины

    Политолог Рар: Элиты Германии формируют образ двух главных угроз – России и АдГ

    Рар рассказал о разногласиях в Германии по вопросу поддержки Украины
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В Германии нарастает дискуссия о стратегии поддержки Украины. Так, в рядах СДПГ все активнее звучат голоса «голубей», критикующих текущий курс. Впрочем, позиция «ястребов» в партии остается влиятельной, а разногласия внутри социал-демократов пока не меняют общего вектора немецких властей, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) всегда тяготела к пацифистским позициям. И сейчас, когда встал вопрос об эффективности дальнейшей поддержки военных действий на Украине, «голуби» в рядах фракции стали высказываться активнее», – отметил германский политолог Александр Рар.

    При этом, добавил собеседник, одним из ключевых представителей СДПГ остается глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. «Его можно охарактеризовать как главного «ястреба» в нынешнем немецком политическом ландшафте. В своих выступлениях он говорит о гибридной войне, которую якобы Москва ведет против Берлина, и призывает готовиться к войне с Россией», – уточнил эксперт.

    По его словам, в других системных партиях ни о каком смягчении курса по поддержке Украины речи не идет – наоборот, тенденция усугубляется. «Власти последовательно формируют образ двух главных угроз: России и правой партии «Альтернатива для Германии». Борьба с одной из них фактически увязывается с противодействием другой», – детализировал Рар.

    Он напомнил, что в руководстве ХДС, СДПГ и «Зеленых» звучат призывы к немедленному запрету АдГ и наращиванию военной помощи Киеву. «Властные элиты Германии действуют по принципу: чего не может быть, на деле не должно быть», – указал политолог.

    Говоря о положении канцлера ФРГ Фридриха Мерца, собеседник подчеркнул: «Судя по всему, он чувствует, что во внутренней политике стремительно теряет весь свой авторитет». «Чтобы вернуть поддержку общества, Мерц стремится продемонстрировать «силу» на внешнеполитической арене и укрепить имидж канцлера. Но вместо умелой дипломатии он лезет на баррикады, проявляет непримиримость по отношению к Владимиру Путину, ссорится с Китаем из-за поддержки Пекином Москвы и бодается с Дональдом Трампом, в том числе из-за симпатий последнего к АдГ», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что результаты выборов в германской земле Саксония-Анхальт спровоцировали дискуссии в проигравших партиях о пересмотре внешнеполитического курса. Как сообщает Welt, в понедельник депутаты входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) провели жаркую дискуссию по поводу политики в отношении России и поставок оружия Украине.

    Пока 90% депутатов хотят придерживаться прежней линии, но число сторонников альтернативного подхода увеличивается, отметило издание. Одним из лидеров этой группы социал-демократов является внешнеполитический эксперт СДПГ Ральф Штегнер. Противники нынешнего курса считают, что трата миллиардов на вооружение при одновременном сокращении социальных расходов становится энергетическим напитком для правых сил. По их мнению, партия совершила ошибку, уступив тему мирного урегулирования оппонентам.

    Напомним, на прошедших 6 сентября выборах в Саксонии-Анхальт «Альтернатива для Германии» набрала 43,8% голосов, Христианско-демократический союз (ХДС) – 17,2%, СДПГ – 9,3%. «Зеленые» набрали 8,9%, «Левые» – 8,6%. В ландтаг прошла также партия «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ), у нее 5,3%. Канцлер Фридрих Мерц, комментируя итоги, отметил, что страна столкнулась «с тектоническим сдвигом» в партийной системе. Он исключил сотрудничество с АдГ.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто сформирует правительство в ключевом регионе ФРГ.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2026, 19:56 • Новости дня
    Украинское генконсульство в Дюссельдорфе оцеплено из-за угрозы безопасности

    DPA: Украинское генконсульство в Дюссельдорфе оцеплено из-за угрозы безопасности

    Украинское генконсульство в Дюссельдорфе оцеплено из-за угрозы безопасности
    @ Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Территория вокруг генерального консульства Украины в немецком городе Дюссельдорфе полностью оцеплена силовиками в связи с внезапной угрозой безопасности, пишет агентство DPA.

    По данным DPA, местные стражи порядка оперативно отреагировали на сигнал и перекрыли специальной оградительной лентой участок одной из улиц в самом центре города, передает ТАСС.

    Точные причины инцидента возле дипломатического ведомства на данный момент остаются неизвестными, на месте продолжается полицейская операция.

    В октябре 2024 года полиция Португалии эвакуировала посольство Украины в Лиссабоне из-за угрозы взрыва.

    В феврале 2025 года здание генконсульства Украины во Вроцлаве подверглось нападению с использованием краски и яиц.

    В сентябре 2026 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил отказ властей Германии закрывать украинские генконсульства.

    Комментарии (2)
    9 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    ФРГ решила модернизировать порт Бремерхафен к приему крупных контингентов НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии направят около 1,5 млрд евро на модернизацию порта Бремерхафен для быстрой переброски войск и техники НАТО, пишет Euractiv.

    Германия планирует вложить около 1,5 млрд евро в обновление порта Бремерхафен для оперативного приема крупных военных контингентов и техники НАТО, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Euractiv.

    «Во вторник власти Бремена одобрили инвестиционный план по развитию инфраструктуры на сумму 200 млн евро, который должен обеспечить привлечение 1,35 млрд евро от правительства ФРГ на модернизацию морского порта Бремерхафен и его транспортных связей с внутренними районами страны… В соответствии с требованиями НАТО, порт пройдет масштабную модернизацию, чтобы обеспечить возможность приема больших объемов военной техники в сжатые сроки», – говорится в публикации издания.

    Бремен станет одной из ключевых точек высадки войск альянса на восточном фланге. Первоначальную готовность порта обеспечат к 2027 году, а полностью завершат модернизацию в 2031 году.

    Глава минфина Бремена Бьерн Фекер подчеркнул, что инвестиции послужат оборонным целям НАТО и принесут пользу портовой отрасли. Мэр Бремена Андреас Бовеншульте добавил, что эти вложения станут крупнейшими в истории региона. Бремерхафен является четвертым по величине портом Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной агентство Bloomberg сообщило о подготовке немецкого порта Бремерхафен к перемещению тяжелой военной техники.

    Ранее российские дипломаты назвали ФРГ основным логистическим узлом для переброски сил НАТО на восточный фланг. Позже стало известно, что Берлин также запланировал создание нового арсенала дальнобойных вооружений за 12 миллиардов евро.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 15:25 • Новости дня
    В AmCham поддержали идею бизнес-форума России, США и Германии

    AmCham поддержала идею Дмитриева о проведении бизнес-форума России, США и ФРГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи назвал позитивным шагом инициативу проведения делового форума с участием США, России и Германии в 2027 году.

    AmCham Russia одобрила инициативу организации трехстороннего делового форума между Россией, США и Германией, передает ТАСС. «Предложение главы РФПИ Кирилла Дмитриева о проведении в 2027 году трехстороннего бизнес-форума мы рассматриваем как позитивный и своевременный шаг. Любая площадка, способствующая восстановлению делового диалога и возвращению здравого смысла, заслуживает внимания», – заявил президент AmCham.

    Эйджи добавил, что в условиях глобальной экономической взаимозависимости участие Германии как ведущей экономики Европы позволит создать обширную платформу для обсуждения проблем, важных как для этих государств, так и для всего мира.

    Напомним, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил провести российско-германо-американский бизнес-форум в 2027 году.

    Президент AmCham Роберт Эйджи летом рассказал о стремлении американских компаний вернуться в Россию.

    Представители немецких деловых кругов весной продемонстрировали готовность к возобновлению партнерства с Москвой.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Землетрясение произошло на юго-западе Германии

    Bild: Землетрясение произошло на юго-западе Германии

    Tекст: Денис Тельманов

    На территории Германии в четверг зафиксировали землетрясение, подземные толчки затронули территорию между регионами Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц, однако информации о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступало, пишет Bild.

    Эпицентр сейсмического события находился в муниципалитете Вормс, расположенном севернее Мангейма, передает РИА «Новости». Колебания земной коры ощутили жители сразу нескольких близлежащих населенных пунктов.

    Немецкая газета Bild опубликовала подробности происшествия. «Днем землетрясение потрясло регион на границе между Баден-Вюртембергом и Рейнланд-Пфальцем. По предварительным данным Центра геологических исследований имени Гельмгольца и Земельной сейсмологической службы Баден-Вюртемберга, магнитуда землетрясения составила 3,3 и 3,4 соответственно», – отмечает издание.

    Специалисты местного геологического управления охарактеризовали явление как слабое. По их оценкам, последствия сейсмической активности могли быть заметны в радиусе 20 километров от эпицентра. Сведения о повреждении инфраструктуры на данный момент отсутствуют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее у побережья американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 6,3.

    В середине июля сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,0 на юго-западе Мексики.

    В начале того же месяца специалисты зарегистрировали сейсмические колебания магнитудой 5,5 на западе Чехии.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2026, 22:42 • Новости дня
    Полиция не нашла доказательств угрозы консульству Украины в Дюссельдорфе

    Tекст: Антон Антонов

    Полиция немецкого Дюссельдорфа проверила территорию у генконсульства Украины после сообщения о предполагаемой угрозе безопасности, сообщили правоохранители.

    Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию вокруг дипломатического представительства, закрыв прилегающий участок дороги. Людей, находившихся внутри здания, эвакуировали, на месте дежурили несколько полицейских машин, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rheinische Post.

    «В конечном итоге доказательств реальной угрозы не обнаружено», – заявил представитель полиции ФРГ.

    Около 19:15 (20:15 мск) полицейская операция была завершена, передает ТАСС со ссылкой на DPA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское генконсульство в Дюссельдорфе было оцеплено из-за угрозы безопасности.

    В октябре 2024 года полиция Португалии эвакуировала посольство Украины в Лиссабоне из-за угрозы взрыва.

    В феврале 2025 года здание генконсульства Украины во Вроцлаве подверглось нападению с использованием краски и яиц.

    Комментарии (0)
    Главное
    Киев стянул войска и боеприпасы к Чернобыльской атомной станции
    Ключевые конгрессмены-демократы в США выступили против законопроекта Грэма
    Директор ЗАЭС заявил об охоте Киева на сотрудников станции и их семьи
    Конструктор комплекса «Энергия-Буран» Владимир Бугров умер в возрасте 93 лет
    Российским гимнастам разрешили выступить в Париже под флагом World Gymnastics
    Украинский исполнитель Потап внесен в базу данных «Миротворца»
    Такер Карлсон: Москва бесконечно лучше Нью-Йорка

    Российская авиация получила новый знак качества

    Россия заключила крупнейшую со времен Cоветского Cоюза экспортную сделку именно в гражданской авиации. Речь идет о соглашении на поставку 105 российских самолетов Ил-114 трем индийским заказчикам. Только на прямом экспорте РФ может заработать 3-4 млрд долларов, но реальная экономика намного шире. Подробности

    Перейти в раздел

    Социологи замерили возможности кандидатов в Госдуму

    Выборы в Госдуму, согласно прогнозам социологов, пройдут при явке свыше 50% и завершатся победой «Единой России». И если первое место ЕР и второе место КПРФ практически не вызывают вопросов, то за третью строчку развернется борьба между ЛДПР и «Новыми людьми». Такие прогнозы представили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «ЕДГ–2026: план на победу. Аналитика активности политических партий». Подробности

    Перейти в раздел

    Удары по дата-центрам вернут ВСУ в прошлое тысячелетие

    ВС России расширяют номенклатуру целей для ударов на Украине. Так, впервые поражен дата-центр «Би-мобайл» в Киеве. По данным Минобороны, ЦОД обеспечивал хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, для нужд ВСУ. Как ожидают в экспертном сообществе, разведывательно-управленческие возможности противника могут быть серьезно ограничены. Подробности

    Перейти в раздел

    Предпосылки к развалу ЕС созревают во Франции

    Франция еще никогда не была «столь враждебно настроенной к ЕС, как сейчас», жалуются еврочиновники и называют эту ситуацию «критической». Почему французы при ярко пробрюссельском президенте Макроне все хуже относятся к Евросоюзу и грозит ли Франции сценарий выхода из ЕС? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

      После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

    • ФСБ спасла британского посла от Украины

      Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

    • Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

      Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации