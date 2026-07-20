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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем детям доступ в Сеть

    Лучше помогать людям – и детям, и взрослым – обрести навыки взаимодействия с информацией, чем пытаться запереть их в безопасном коконе. Тем более что этот кокон может оказаться ненадежным.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева «Сикс-севен» – это не пароль, а сигнал

    Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!

    28 комментариев
    Никита Куликов Никита Куликов Как мошенники включают нам таймер

    Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.

    16 комментариев
    20 июля 2026, 05:37 • Новости дня

    В США заявили о желании бизнеса вернуться в Россию

    Глава AmCham Russia Эйджи: Компании из США желают вернуться в Россию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Множество западных предприятий стремятся возобновить работу на российском рынке, однако сталкиваются с серьезными препятствиями из-за санкций, заявил главный исполнительный директор AmCham Russia Роберт Эйджи.

    «Они хотят, но не могут. Все, естественно, упирается в многочисленные санкционные запреты», – сказал он РИА «Новости».

    Эйджи также заявлял, что после начала спецоперации российский рынок покинули лишь 17% предприятий из США.

    Оставшиеся американские компании продолжили свою работу без дискриминации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал об интересе западного бизнеса к возвращению на российский рынок.

    18 июля 2026, 00:48 • Новости дня
    Демократы в Конгрессе США выступили против закона об антироссийских санкциях

    Конгрессмены США Шнайдер и Бейер выступили против законопроекта о санкциях к РФ

    Демократы в Конгрессе США выступили против закона об антироссийских санкциях
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Законопроект о санкциях против России на деле представляет собой скрытую попытку наделить президента США Дональда Трампа правом вводить пошлины против американских торговых партнеров в обход Конгресса, заявили представители коалиции новых демократов в Конгрессе США Брэд Шнайдер и Дон Бейер, призвавшие заблокировать документ.

    «К сожалению, законопроект «О санкциях против России» – это не что иное, как скрытая попытка дать зеленый свет пошлинам в размере до 100% против наших основных торговых партнеров, попутно тайно связывая руки Конгрессу в возможности остановить Трампа от дальнейшей эскалации его глобальной торговой войны», – говорится в их совместном заявлении.

    Шнайдер и Бейер призвали коллег заблокировать этот документ. По их словам, законопроект используется как инструмент для расширения тарифных полномочий президента, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп планирует поддержать законопроект покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) о жестких вторичных пошлинах для импортеров российских нефти и газа.

    По новой редакции законопроекта, президент США получил возможность самостоятельно давать санкциям задний ход, а необходимость одобрения Конгресса заменили на обязанность только обосновывать отмену тарифов.

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    18 июля 2026, 18:23 • Новости дня
    NYT: Антироссийские санкции напугали Белый дом угрозой краха доллара

    NYT: Проект санкций против России усилил опасения США о положении доллара

    Tекст: Мария Иванова

    Власти США оказались перед сложным выбором из-за угрозы ослабления роли американской валюты на фоне подготовки новых ограничений против Москвы.

    Законопроект об антироссийских санкциях усилил опасения Белого дома по поводу ослабления позиций доллара в мировой экономике, передает ТАСС.

    Администрация президента США  столкнулась с дилеммой: конгрессмены требуют усилить финансовое давление на Россию, но ужесточение мер может подорвать статус американской валюты.

    Введение дополнительных ограничений вынуждает страны искать альтернативные финансовые инструменты. В частности, государства начинают активнее использовать юань для международных расчетов. За последние пять лет Вашингтон стал чаще прибегать к санкционной политике. В 2024 году было объявлено о 3 тыс. новых мер, однако в 2025 году этот показатель снизился.

    Против нового законопроекта уже выступили демократы Брэд Шнайдер и Дон Бейер, они призвали заблокировать документ.

    Внесенная в Сенат инициатива предполагает санкции против политического и военного руководства России, госкомпаний и иностранных предприятий, помогающих оборонному комплексу. Вместо 500-процентных пошлин на импорт планируется ввести 100-процентные тарифы для пяти крупнейших закупщиков российских энергоресурсов и пяти стран, помогающих обходить ограничения.

    Трамп оценил шансы на принятие документа как высокие, но отметил, что с ним не обсуждались ключевые положения о вторичных санкциях против партнеров Москвы, включая Китай и Индию. «Это еще надо рассмотреть», – заявил американский лидер. Сроки голосования в Сенате пока не определены.

    Сенатор-демократ Ричард Блюменталь представил обновленную версию этой инициативы.

    Президент США запланировал поддержать данный законопроект.

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    19 июля 2026, 19:30 • Видео
    Украина потеряла еще одного союзника в ЕС

    Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

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    17 июля 2026, 08:12 • Новости дня
    США увеличили импорт сыра из России до исторического максимума

    США нарастили закупки российского сыра до рекордных 134 тыс. долларов

    Tекст: Дарья Григоренко

    За первые пять месяцев текущего года объем поставок российской молочной продукции на американский рынок достиг рекордных 134 тыс. долларов, следует из данных американской статслужбы.

    С января по май Штаты ввезли российской продукции на 133,8 тыс. долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма закупок выросла в 1,4 раза. Тогда этот показатель составлял 96,3 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

    Текущий объем импорта стал максимальным за всю историю ведения американской статистики с 1992 года. При этом доля отечественных поставщиков на рынке Соединенных Штатов по-прежнему составляет менее 1%.

    Лидерами по продаже сыра американцам за отчетный период признаны три европейские страны. Первое место занимает Италия с объемом 210,8 млн долларов, за ней следуют Франция и Испания, заработавшие 121 млн и 47,8 млн долларов соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной российские переработчики столкнулись с масштабным затовариванием складов нераспроданным сыром.

    В прошлом году выручка России от зарубежных поставок этого продукта достигла исторического максимума.

    В марте Грузия также увеличила закупки российского сыра до рекордных значений.

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    17 июля 2026, 13:23 • Новости дня
    Кремль отверг обвинения во вмешательстве в американские выборы

    Песков: Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в США

    Кремль отверг обвинения во вмешательстве в американские выборы
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва категорически отрицает любые заявления о попытках влияния на политические процессы внутри США на фоне новых заявлений президента США, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия не приемлет претензий касательно участия во внутренних делах Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Россия никоим образом не оказывала влияния на выборы Соединенных Штатов... Мы любые обвинения отвергаем, отвергаем их решительно», – сказал представитель Кремля.

    Он также добавил, что Москва никогда не вмешивалась в чужую политику и ожидает аналогичного отношения к себе. Ранее президент США назвал несколько стран, включая Китай и Иран, потенциальными угрозами для избирательной системы государства.

    США обвинили Россию, Иран и Китай в «кибератаках» на избиркомы.

    В мае текущего года президент США назвал обвинения во вмешательстве Москвы в американские выборы величайшим обманом.

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    17 июля 2026, 16:38 • Новости дня
    Лавров обвинил американских журналистов в отсутствии совести

    Лавров опроверг отказ России от предложений Трампа по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава российского внешнеполитического ведомства раскритиковал западную прессу за искажение фактов о переговорах Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского кризиса.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал бессовестными авторов публикации в американской газете The Washington Times, передает ТАСС. Издание ранее сообщило, что российская сторона якобы отвергла инициативы президента США Дональда Трампа по Украине во время встречи на Аляске.

    Поводом для резкой критики стала статья, в которой утверждалось, будто Москва упустила шанс на смягчение санкций и развитие экономического сотрудничества с Соединенными Штатами. Американские журналисты писали, что такие перспективы открывались перед Россией при условии добросовестного участия в украинском переговорном процессе и принятия предложений американского лидера.

    «Ну нет совести у журналистов», – заявил Лавров в ходе пресс-конференции. Руководитель дипломатического ведомства категорически опроверг изложенные в материале сведения, подчеркнув, что российская сторона на самом деле приняла инициативы Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона приняла компромиссные предложения Вашингтона на переговорах в Анкоридже.

    Глава МИД отметил задержку обратной связи от Соединенных Штатов по украинскому вопросу. Министр допустил вероятность организации саммита на Аляске ради довооружения Киева.

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    17 июля 2026, 08:41 • Новости дня
    Глава AmCham раскрыл долю оставшихся в России американских компаний

    Глава AmCham Эйджи: После начала СВО только 17% компаний США покинули Россию

    Tекст: Вера Басилая

    После начала спецоперации российский рынок покинули лишь 17% предприятий из США, тогда как остальные продолжили производить товары повседневного спроса, сообщил главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

    По словам Эйджи, основная часть западного бизнеса не стала уходить из России после 2022 года, передает РИА «Новости».

    «Лишь компании некоторых западных стран полностью, с концами, как говорится, ушли из России после февраля 2022 года. Финские, допустим, и британские. Итальянские же компании, французские, немецкие по-прежнему тут», – заявил глава AmCham.

    Руководитель организации отметил, что отечественный рынок действительно покинули знаковые бренды, такие как Siemens, BMW и Mercedes. Однако основу европейского бизнеса всегда составляли представители малого и среднего предпринимательства, продолжающие трудиться в государстве. Около 17% американских предприятий ушли из-за давления правительств, санкций или необходимости передачи активов местному менеджменту.

    Оставшиеся организации США сосредоточились на производстве товаров повседневного спроса, включая продукты питания, медикаменты и косметику. На этих предприятиях работают десятки тысяч россиян, однако названия брендов не раскрываются. По словам Эйджи, западные предприниматели предпочитают вести деятельность в тихом режиме.

    Президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году подчеркивал готовность приветствовать возвращение зарубежных игроков, если они уходили без хамства. Власти неоднократно напоминали об отсутствии преференций для таких корпораций, а в мае прошлого года в Кремле анонсировали особый режим для грубо покинувших страну брендов.

    Ранее глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи сообщил об успешной работе бизнеса США на российском рынке.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уход некоторых западных брендов «абсолютно скотским».

    Президент Ассоциации итальянских предпринимателей Витторио Торрембини заявил о сохранении присутствия многих компаний в стране.

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    17 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    Захарова поинтересовалась, когда ЕС введет санкции против Киева за Старобельск

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейским политикам следует вводить санкции против Украины за убийства россиян и обстрелы гражданской инфраструктуры, а также против США за удары по Ирану, заявила представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат задалась вопросом о сроках введения европейских ограничений в отношении украинских властей за террористические акты против России, передает ТАСС.

    Она также упомянула необходимость наказания США и Израиля за обстрелы Тегерана.

    Поводом для реакции послужило недавнее решение Совета Европы. Европейские чиновники впервые применили новый вид рестрикций против пяти граждан России и промышленной группы «АБС электро» за удары по Киеву.

    «Когда будут санкции ЕС против киевского режима «За массовое убийство девушек и юношей в Старобельске»? «За неоднократный обстрел ЗАЭС и убийство ее главного инженера»?», – задалась вопросом Захарова.

    Она также поинтересовалась реакцией Запада на многолетние обстрелы гражданской инфраструктуры, убийства журналистов и подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Дипломат с иронией добавила, что Брюссель наверняка не оставит без внимания и недавние удары по иранской столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет ЕС впервые ввел санкции против пяти россиян за удары по Киеву.

    Мария Захарова указала на отсутствие осуждения со стороны МАГАТЭ убийства главного инженера Запорожской АЭС.

    Месяцем ранее дипломат обратила внимание на молчание мирового сообщества о гибели студентов в Старобельске.

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    17 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Лавров: Россия приняла предложения Трампа по Украине на саммите на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона согласилась с идеями американского лидера Дональда Трампа, выдвинутыми в ходе встречи на Аляске, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Глава российской дипломатии сделал соответствующее заявление после переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, передает ТАСС. По словам дипломата, реализации американских инициатив мешают другие участники международного процесса.

    «Мы приняли предложения Трампа на Аляске, от этих предложений Трампа пытаются оттащить его европейские союзники и, конечно же, сам господин Зеленский», – сказал министр.

    Ранее Россия исключила принятие временных решений по украинскому кризису. Глава российского МИД указал на отсутствие ответа Вашингтона по поддержанной Владимиром Путиным инициативе.

    Украинские власти полностью отвергли переданные американской стороной после саммита на Аляске предложения.

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    17 июля 2026, 09:36 • Новости дня
    AC: Попытки Запада ослабить Россию привели к обратному результату

    American Conservative: Попытки Запада ослабить Россию дали обратный эффект

    Tекст: Вера Басилая

    Усилия западных стран по ослаблению российского государства сделали Россию более технологичной и подготовленной к современным конфликтам, сообщает американская газета American Conservative.

     Американское издание American Conservative сообщило, что стратегия Вашингтона по нанесению ущерба Москве не увенчалась успехом, передает РИА «Новости». Издание пишет, что подобные действия Запада привели к совершенно неожиданным последствиям для инициаторов.

    «Стратегические планировщики и аналитики в Вашингтоне разрабатывают планы по «ослаблению России», но их усилия пока приводят к прямо противоположному результату: Россия стала более адаптивной, технологически развитой, готовой к современной войне», – говорится в публикации. Журналисты подчеркнули, что за реализацию этих замыслов приходится расплачиваться украинцам.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал стремление недоброжелателей избавиться от России любым путем. Глава государства выразил уверенность, что попытки устранить страну как значимый мировой фактор никогда не достигали цели и обречены на провал в будущем.

    Ранее помощник президента России Николай Патрушев выразил уверенность в провале западных планов по разрушению страны.

    В конце июня Владимир Путин заявил о решительном пресечении попыток внешних оппонентов говорить на языке силы.

    До этого Путин напомнил о неспособности противников нанести Москве стратегическое поражение.

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    17 июля 2026, 18:12 • Новости дня
    СМИ: Вложения США в оборону Евросоюза повышают риск столкновения с Россией

    Журнал TAC: Вложения США в оборону Евросоюза повышают риск столкновения с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финансирование европейского военно-промышленного комплекса способно спровоцировать прямое вооруженное противостояние Североатлантического альянса с Москвой, отмечают американские СМИ.

    Увеличение американских затрат на военный сектор Европы развязывает руки сторонникам жесткого курса и может спровоцировать военный конфликт НАТО и России. Дополнительные средства активно направляются на вооружение Киева, что еще больше обостряет ситуацию, пишет журнал The American Conservative (ТАС).

    Президент США Дональд Трамп ставит выполнение союзнических обязательств в зависимость от объемов трат европейских государств на оборону. Эксперты издания полагают, что подобная тактика дает партнерам рычаги давления на внешнюю политику Вашингтона.

    Одновременно Пентагон проводит масштабный анализ размещения сил. Глава ведомства Пит Хегсет получил указание приостановить вывод трети войск до завершения шестимесячной проверки военной мощи.

    Главная цель ревизии заключается в переходе к модели самостоятельного обеспечения безопасности Европой. КАк отмечают авторы статьи, Белый дом намерен полностью переложить основную нагрузку по защите континента на плечи самого Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США отклонила инициативу главы Пентагона о масштабном выводе американского контингента из Европы.

    Ранее Пентагон запланировал масштабную оценку целесообразности расположения своих баз в европейских странах. А глава ведомства Пит Хегсет призвал европейских союзников взять на себя главную роль в защите континента.

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    17 июля 2026, 12:24 • Новости дня
    В Сенате США представили законопроект «санкций Грэма» против России

    Сенатор Блюменталь представил проект санкций Грэма против России

    Tекст: Вера Басилая

    Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь представил обновленный законопроект «санкций Грэма» против российских властей, бизнеса, банковского сектора и энергетических проектов.

    Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь представил обновленный законопроект о санкциях против России и покупателей российских энергоносителей, передает ТАСС.

    Документ был разработан при участии умершего сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    Новая версия инициативы, названная в честь Грэма, предполагает введение ограничений против президента России Владимира Путина, высшего военного и политического руководства, а также предпринимателей и госкомпаний. Санкции могут затронуть иностранные предприятия, которые, по мнению США, поддерживают российский ОПК. Кроме того, ограничения планируется распространить на Банк России, Сбербанк, Газпромбанк и крупнейшие энергетические проекты, включая «Ямал СПГ» и будущие арктические проекты.

    Законопроект также предусматривает 100-процентные тарифы для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также для пяти стран, помогающих обходить санкции. Ранее предлагалось ввести 500-процентные пошлины. Сенаторы также выступают за ограничения против теневого флота. Американский лидер Дональд Трамп ранее высоко оценил шансы на принятие документа, однако сроки его рассмотрения пока не определены.

    Администрация президента США и американские сенаторы согласовали обновленный законопроект об антироссийских санкциях.

    Сенат США объединился вокруг нового пакета ограничений ради памяти покойного Линдси Грэма.

    Российские власти внимательно отслеживают риторику американского руководства относительно возможных экономических ограничений и готовятся реагировать по ситуации.

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    19 июля 2026, 03:30 • Новости дня
    Академик Дынкин раскрыл суть понятия «Дух Анкориджа»

    Академик Дынкин назвал понятие «Дух Анкориджа» изобретением СМИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Термин «дух Анкориджа», описывающий встречу лидеров России и США на Аляске, оказался лишь выдумкой представителей прессы, не имеющей реального значения, заявил президент ИМЭМО РАН академик Александр Дынкин.

    «Дух Анкориджа» – это изобретение журналистов. Никто из серьезных людей эту встречу на Аляске, то предварительное понимание двух сторон, так не называл», – подчеркнул ученый в беседе с ТАСС.

    Дынкин пояснил, что подобных «духов» было множество, и все это не имеет серьезного значения. После саммита политический капитал президента США Дональда Трампа был потрачен на решение крупных внутренних проблем. В частности, речь идет о вопросах миграции, о политике в отношении Венесуэлы и Ирана.

    Академик Дынкин считает, что Трамп «распылил свой политический капитал», вместо того, чтобы сфокусировать.

    «Поэтому у него не хватило политической мощности уговорить и Киев, и европейцев на необходимость перемирия на тех условиях, которые были согласованы на Аляске», –  сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в конце июня заявил, что на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом в Анкоридже обсуждались варианты завершения конфликта на Украине без оформления формальных документов. МИД объяснил содержание формулировки «дух Анкориджа». В России решили зарегистрировать товарный знак «Дух Анкориджа».


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    17 июля 2026, 08:20 • Новости дня
    США обвинили Россию, Иран и Китай в «кибератаках» на избиркомы

    США обвинили Россию, Иран и Китай в кибератаках на избиркомы

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство внутренней безопасности США опубликовало документ, в котором сообщается, что хакеры, якобы работающие на Россию, Иран и Китай, пытались получить доступ к базам данных об американских избирателях.

    Американские власти обнародовали доклад, обвиняющий хакеров из трех стран в многократных попытках взломать базы данных избирательных систем США с 2016 года, передает ТАСС.

    В докладе говорится, что якобы российские злоумышленники в 2016 году искали уязвимости в системах всех 50 штатов.

    В тексте документа отмечается, что хакеры якобы «похитили информацию о примерно 500 тыс. избирателей». Кроме того, авторы доклада заявляют, что в 2022 году пророссийские хакеры «провели DDoS-атаку на избирком одного из штатов». Представители элитных частей иранских вооруженных сил, по мнению Вашингтона, пытались воспользоваться уязвимостями сайтов в 2020 году.

    Со слов авторов доклада, китайские хакеры накануне выборов 2020 года якобы взломали системы регистрации избирателей в нескольких штатах. Американские власти не впервые возлагают ответственность за сбои в работе избирательных систем на Москву, Тегеран и Пекин. Россия неоднократно подчеркивала беспочвенность подобных обвинений, называя выборы внутренним делом США. Представители Ирана и Китая также отвергли заявления о вмешательстве в американские политические процессы.

    Ранее президент США обвинил Китай в крупнейшей компрометации электоральных данных.
    Несколькими днями ранее Евросоюз объявил о введении санкций против «российских государственных хакеров».

    Американская разведка сообщила, что зафиксировала попытки иранских киберопераций против избирательных штабов кандидатов в президенты.

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    18 июля 2026, 09:21 • Новости дня
    Глава комиссии США назвал визит на ПМЭФ разворотом к России

    Родни Кук: Поездка на ПМЭФ стала разворотом США к России

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук заявил, что его недавний визит на Петербургский международный экономический форум стал шагом к сближению двух стран.

    Председатель независимой федеральной Комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук – младший назвал свою поездку на ПМЭФ фактическим разворотом Вашингтона к Москве, передает ТАСС. Он подчеркнул, что действовал с ведома руководства американской администрации.

    «Я был самым высокопоставленным американцем в России за ряд лет. Это разворот. И это прошло хорошо», – рассказал Кук-младший, комментируя стремление президента США Дональда Трампа к нормализации отношений.

    Чиновник подтвердил, что получил одобрение на взаимодействие с российскими должностными лицами. По его словам, все подобные шаги согласовываются с Госдепартаментом США.

    Кук-младший был назначен в комиссию еще во время первого срока Трампа и переназначен после его возвращения к власти. Ранее он уже бывал в России, читал лекции по архитектуре и участвовал в реставрации Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил визит официальной американской делегации на Петербургский международный экономический форум.

    Глава американской делегации Родни Кук сообщил о желании получать новые знания.

    Вице-премьер Александр Новак на полях мероприятия подтвердил готовность Москвы к новым отношениям с Вашингтоном.

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    19 июля 2026, 22:48 • Новости дня
    МИД пообещал «соответствующую реакцию» на размещение ракет Typhon Сеулом

    МИД России пообещал ответить на размещение ракет Typhon в Корее

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва примет компенсирующие шаги в ответ на появление систем США Typhon на японской территории, параллельно укрепляя обороноспособность, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

    США с Южной Кореей и Японией проводят серию масштабных учений, в рамках этих маневров Япония согласилась развернуть на своей территории американские комплексы Typhon, что в Москве пристально отслеживают.

    «Рассматриваем предоставление Токио своей территории для размещения американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности вне зависимости от продолжительности дислокации (на эпизодической, ротационной или постоянной основе) как шаг, оказывающий серьезное негативное влияние на стабильность и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона и создающий прямую угрозу российским дальневосточным рубежам», – заявил он ТАСС.

    Руденко добавил, что МИД России пока не имеет сведений о намерениях Южной Кореи развернуть на своей территории американские комплексы Typhon.

    «В случае подобного развития событий это будет расценено как угроза безопасности Российской Федерации, что повлечет за собой соответствующую реакцию», – резюмировал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные учения Японии и США начались 20 июня на Окинаве и Кюсю. Захарова заявила о подготовке Россией ответа на американские ракеты в Японии. МИД указал на рассуждения японской прессы о ракетных ударах по Владивостоку.

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    Запад распространяет фейки о Газпроме

    Акции Газпрома на этой неделе поставили антирекорд. Они упали до минимального за 20 лет уровня. Даже в 2008 году, когда случился мировой финансовый кризис, такого обвала не было. И он не соответствует прибылям, которые генерирует компания. Что же случилось и кто виноват в таком антирекорде? Одной из причин эксперты называют фейковые новости западных СМИ. Подробности

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    Удары по Киеву продолжатся до полной победы

    ВС России продолжают бить по объектам ВПК Украины в Киеве. По данным Минобороны, поражены преимущественно цеха по производству и сборке ракет и комплектующих для дронов. Владимир Зеленский и ряд других украинских деятелей уже охарактеризовали атаку как один из самых мощных баллистических ударов. Эксперты отмечают, что удары по Киеву нацелены на реальный военный результат и не прекратятся, пока противник «не сложится». Подробности

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    Для военной пропаганды ВСУ стали использовать роботов

    В последнее время сошлось сразу несколько событий, связанных с испытаниями и ВСУ, и на Западе наземных боевых роботов. Украинские источники даже утверждают, будто впервые смогли реализовать высадку роботизированного десанта с помощью, опять же, безэкипажного катера. О чем идет речь и что это означает? Подробности

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    Подготовку к нападению на Сербию возглавит немец

    Евросоюз назначил нового спецпредставителя в Косово: начиная с сентября им станет Дирк Шубель. Прежде его обязанностями было укреплять и развивать «Восточное партнерство» НАТО. Теперь – инкорпорировать в НАТО все Балканы. Скорее всего, ценой войны. Если не мировой, то хотя бы с Сербией. Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Украина потеряла еще одного союзника в ЕС

      Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

    • Иран приготовил главный удар по США

      На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

    • Протесты против Зеленского: главное

      На Украине проходят митинги против Владимира Зеленского и в защиту министра обороны Михаила Федорова, уволенного вместе со всем правительством. В то же время украинскую власть начали ругать в западных СМИ. Что происходит?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

      В 45 лет гражданин России обязан заменить паспорт по возрасту. В 2026 году подать заявление и документы нужно в течение 90 дней после дня рождения, а госпошлина за обычную замену составляет 300 рублей. Рассказываем, куда обращаться, какие документы понадобятся, сколько делают новый паспорт и что будет, если пропустить срок.

    • Как прописать ребенка в квартире в 2026 году: документы, сроки и порядок регистрации

      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

    • Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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