Лучше помогать людям – и детям, и взрослым – обрести навыки взаимодействия с информацией, чем пытаться запереть их в безопасном коконе. Тем более что этот кокон может оказаться ненадежным.6 комментариев
В США заявили о желании бизнеса вернуться в Россию
Глава AmCham Russia Эйджи: Компании из США желают вернуться в Россию
Множество западных предприятий стремятся возобновить работу на российском рынке, однако сталкиваются с серьезными препятствиями из-за санкций, заявил главный исполнительный директор AmCham Russia Роберт Эйджи.
«Они хотят, но не могут. Все, естественно, упирается в многочисленные санкционные запреты», – сказал он РИА «Новости».
Эйджи также заявлял, что после начала спецоперации российский рынок покинули лишь 17% предприятий из США.
Оставшиеся американские компании продолжили свою работу без дискриминации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал об интересе западного бизнеса к возвращению на российский рынок.