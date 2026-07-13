Хуситы атаковали ракетами и дронами аэропорт в городе Абха в Саудовской Аравии

Tекст: Антон Антонов

«В ответ на саудовскую агрессию мы нанесли удар по международному аэропорту Абха с применением баллистических ракет и беспилотников; операция успешно достигла поставленных целей», – приводит слова представителя хуситов РИА «Новости» со ссылкой на Al Masirah.

От имени движения он предупредил все авиакомпании о рисках полетов в воздушном пространстве Саудовской Аравии и призвал крайне серьезно относиться к этим сигналам. По его словам, предупреждения будут действовать до тех пор, пока не будет снята блокада с международного аэропорта Саны.

По данным отслеживания воздушного движения на портале FlightRadar, небо над городом Абха, а также над расположенными у границы с Йеменом городами Наджран и Джизан в настоящий момент остается свободным от самолетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменская группировка «Ансар Алла» возложила на Саудовскую Аравию вину за срыв перемирия.

Месяцем ранее хуситы запретили проход израильских судов через акваторию Красного моря.

В 2025 году хуситы нанесли серию ракетных ударов по целям на территории Израиля.