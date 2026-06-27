Лидер «Хезболлы» отверг мирное соглашение Израиля и Ливана

«Хезболла» отказалась признавать вашингтонское соглашение между Ливаном и Израилем

Tекст: Тимур Шайдуллин

Лидер ливанского движения «Хезболла» Наим Касем публично отверг мирный договор между Израилем и Ливаном, передает РИА «Новости».

Накануне представители двух государств при посредничестве американской стороны подписали в Вашингтоне рамочное соглашение, направленное на урегулирование военного конфликта.

«Это соглашение не имеет никакой силы, должны выполняться положения ирано-американского меморандума о взаимопонимании. Рамочное соглашение, заключенное в Вашингтоне, – это унижение, позор и потеря суверенитета», – заявил Касем в эфире канала Al Manar.

Глава движения подчеркнул крайнюю опасность пункта, увязывающего вывод израильских войск с разоружением «Хезболлы». По его словам, подобное требование пересекает все допустимые границы.

Напомним, в ночь на 18 июня Иран и США дистанционно заключили меморандум о завершении противостояния, начавшегося 28 февраля. Документ регламентирует снятие американской морской блокады и восстановление иранского судоходства в Ормузском проливе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США, Израиля и Ливана официально утвердили рамочный документ по урегулированию конфликта.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил вывод войск с юга Ливана до полного разоружения шиитского движения.

Генеральный секретарь организации Наим Касем категорически отверг возможность капитуляции перед израильской армией.