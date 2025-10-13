Трамп объявил о завершении конфликта в Газе

Tекст: Вера Басилая

Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования, передает ТАСС.

По словам Трампа, такие условия были достигнуты после его прибытия в Кнессет, где он выступил с официальным заявлением.

Американский президент, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что считает военные действия в анклаве завершенными. Он отметил, что мирный план предусматривает полный отказ ХАМАС от вооруженной борьбы.

Ранее Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона.

Дональд Трамп прибыл с визитом в Израиль. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Ицхак Герцог с супругами встретили американского лидера.

Напомним, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.