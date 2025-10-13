Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.0 комментариев
Трамп объявил о завершении конфликта в Газе
Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования, передает ТАСС.
По словам Трампа, такие условия были достигнуты после его прибытия в Кнессет, где он выступил с официальным заявлением.
Американский президент, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что считает военные действия в анклаве завершенными. Он отметил, что мирный план предусматривает полный отказ ХАМАС от вооруженной борьбы.
Ранее Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона.
Дональд Трамп прибыл с визитом в Израиль. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Ицхак Герцог с супругами встретили американского лидера.
Напомним, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.