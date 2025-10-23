США заявили о намерении добиваться международного мандата для контингента в Газе

Рубио: США планируют получить международный мандат для сил в Газе

Tекст: Елизавета Шишкова

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты работают над получением международного мандата для размещения контингента стабилизационных сил в секторе Газа, передает ТАСС.

По словам Рубио, для этого возможно будет задействован механизм ООН. Он отметил, что ряд стран, готовых участвовать в формировании международных сил в Газе, потребуют официального международного мандата.

Рубио сообщил, что США уже ведут переговоры и добиваются предварительных договоренностей с заинтересованными странами относительно формирования контингента. Он также подчеркнул, что мусульманские государства вне Ближнего Востока выразили готовность к действиям, которые ранее не предпринимали.

«Дело не только в готовности людей, не только в готовности стран предоставить войска. Необходимо обеспечение. Где они будут жить? Как они туда доберутся? Каков их мандат? Как будет осуществляться командование этими силами? Что им разрешено делать, а что запрещено?» – заявил Рубио, уточнив, что эти вопросы станут предметом дальнейших переговоров.

Госсекретарь США подчеркнул, что формирование международных стабилизационных сил необходимо для предотвращения возобновления боевых действий в Газе.

