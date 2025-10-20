  • Новость часаНеудачу Зеленского с «Томагавками» объяснили «завышенными ожиданиями»
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Туннель из России в США окончательно изолирует Европу

    Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Ждет ли Британию «революция здравого смысла»

    Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.

    Борис Акимов Борис Акимов Как России поднять рождаемость до уровня Израиля

    Вопреки распространенному мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.

    20 октября 2025, 10:17 • Новости дня

    Кушнер и Уиткофф отвергли выдвинутые против Израиля обвинения в геноциде Газы

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе интервью CBS представители США Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф категорически отвергли обвинения в геноциде в Газе, выдвинутые против Израиля, подчеркнув наличие военного конфликта с ХАМАС, сообщает Axios.

    Кушнер и Уиткофф категорически отвергли обвинения в геноциде, выдвинутые в адрес израильских военных, передает Axios.

    «Абсолютно нет. Нет, нет, здесь велась война», заявил Уиткофф в ответ на соответствующий вопрос. Кушнер также подчеркнул, что подобные заявления безосновательны.

    В ходе беседы Кушнер рассказал о визите в сектор Газы после введения режима прекращения огня. По его словам, разрушения в регионе напоминали последствия ядерного удара, а местные жители были вынуждены возвращаться на свои участки, чтобы разбивать палатки на руинах разрушенных домов.

    «Это очень печально, потому что у них просто нет другого выхода», – отметил Кушнер.

    Оба собеседника также коснулись темы возможного конфликта интересов из-за их деловых связей с государствами Персидского залива.

    Уиткофф заверил, что полностью вышел из бизнеса, не получает зарплату и оплачивает все расходы самостоятельно.

    Кушнер пояснил, что их связи и опыт способствовали освобождению заложников, а восприятие конфликта интересов они объяснили доверием и профессиональными отношениями, которые помогли достичь успеха в переговорах.

    Ранее комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Американские дипломаты Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправились в Израиль для поддержки действующего соглашения по сектору Газа на фоне эскалации.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился применить меры против радикалов в Газе после обвинений в нарушении перемирия со стороны ХАМАС.

    19 октября 2025, 18:28 • Новости дня
    Армия Израиля объявила о начале новых ударов по ХАМАС

    Армия Израиля объявила о начале новых ударов по ХАМАС на юге сектора Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Израиля нанесли серию ударов по объектам ХАМАС на юге сектора Газа после атаки с применением противотанковой ракеты и огня по израильским военным.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала серию ударов по объектам палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа, передает РИА «Новости». В сообщении израильской армии отмечается, что действия стали ответом на «грубое нарушение» режима прекращения огня со стороны палестинских вооруженных формирований.

    По данным пресс-службы ЦАХАЛ, в воскресенье палестинцы выпустили противотанковую ракету и открыли огонь по израильским военным. В заявлении подчеркивается: «В ответ на грубое нарушение соглашения о прекращении огня ранее сегодня ЦАХАЛ начала серию ударов по объектам террора ХАМАС на юге сектора Газа».

    Удары нанесли по целям, которые, как сообщает армия, связаны с деятельностью ХАМАС. Информации о возможных потерях или разрушениях на данный момент не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился применить меры против радикалов в Газе после обвинений в нарушении перемирия со стороны ХАМАС.

    Израильские военные самолеты атаковали район Рафаха на юге сектора Газа.

    Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра немедленно возобновить полномасштабные боевые действия в секторе Газа.

    Палестинское движение ХАМАС отклонило обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня.


    19 октября 2025, 14:17 • Новости дня
    Израиль нанес авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа
    Израиль нанес авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа
    @ Sven Hoppe/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные самолеты атаковали район Рафаха на юге сектора Газа в ответ на нападение боевиков на подразделения ЦАХАЛ, сообщает израильская газета Times of Israel.

    Атака на израильские силы в районе Рафаха на юге сектора Газа стала причиной авиаударов, передает РИА «Новости» со ссылкой на израильскую газету Times of Israel.

    В публикации отмечается, что боевики из сектора Газа осуществили нападение на израильских военных, после чего авиация Израиля нанесла удары по району Рафаха.

    Ранее было объявлено о вступлении в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС с 10 октября, однако обострение ситуации продолжилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников. Вторая группа израильских заложников была передана Красному Кресту в Газе.

    17 октября 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    18 октября 2025, 15:16 • Новости дня
    Al Arabiya сообщил об эвакуации экипажа атакованного танкера у Йемена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Судно под камерунским флагом, пострадавшее у берегов Йемена, было покинуто экипажем из двадцати шести человек после взрыва на борту, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

    Экипаж нефтяного танкера, который был атакован у побережья Йемена, полностью эвакуирован, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al Arabiya. Инцидент произошел недалеко от побережья Йемена – источники телеканала уточняют, что судно находилось под флагом Камеруна, а на его борту произошел взрыв.

    Британская компания Ambrey, специализирующаяся на морской безопасности, сообщила, что после взрыва танкер подал сигнал бедствия. По данным телеканала, на борту находились 26 человек, все они были эвакуированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, танкер под флагом Камеруна подал сигнал бедствия у берегов Йемена. Хуситы ранее заявили о потоплении судна Magic Seas в Красном море. Член экипажа танкера Sounion пострадал в результате атаки хуситов.

    19 октября 2025, 10:19 • Новости дня
    Движение ХАМАС опровергло обвинения США в нарушении перемирия в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС отвергло обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    ХАМАС отвергает обвинения госдепа США и категорически отрицает заявления о якобы «неизбежном нападении» или «нарушении соглашения о прекращении огня», передает РИА «Новости».

    В свою очередь, представители движения подчеркнули, что Соединенные Штаты необоснованно обвиняют ХАМАС без представления конкретных доказательств.

    Ранее США предупредили страны-гаранты о сведениях готовящейся атаки со стороны ХАМАС против палестинских граждан в Газе.

    Президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил о согласии ХАМАС на разоружение.

    Военное крыло ХАМАС выразило готовность придерживаться соглашения о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля.

    19 октября 2025, 03:40 • Новости дня
    США предупредили страны-гаранты на случай нарушения перемирия со стороны ХАМАС

    США предупредили страны-гаранты на случай нарушения перемирия ХАМАС

    Tекст: Ирма Каплан

    Американская сторона предупредила страны-гаранты о сведениях готовящейся атаки со стороны ХАМАС против палестинских граждан в Газе, говорится в заявлении Госдепартамента.

    США заявили, что обладают достоверной информацией о подготовке ХАМАС к нарушению условий перемирия и нападению на мирных жителей Газы. Если ХАМАС реализует этот план, действия будут расценены как серьезное нарушение соглашения о прекращении огня.

    Гаранты мирного соглашения требуют от ХАМАС соблюдать условия перемирия и не допускать атак против гражданского населения.

    «В случае осуществления этой атаки будут предприняты меры по защите населения Газы и сохранению целостности перемирия», – говорится в заявлении Госдепа.

    США и другие страны-гаранты подтвердили свою приверженность обеспечению безопасности мирных жителей, сохранению спокойствия на территории и продвижению мирных инициатив в регионе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил о согласии ХАМАС на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Военное крыло ХАМАС выразило готовность соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля. При этом, несколько дней спустя, ХАМАС обвинило израильских военных в гибели нескольких жителей сектора Газа, что стало нарушением перемирия.

    19 октября 2025, 13:46 • Новости дня
    Министр нацбезопасности Израиля призвал Нетаньяху возобновить бои в Газе

    Министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир призвал возобновить бои в Газе

    Министр нацбезопасности Израиля призвал Нетаньяху возобновить бои в Газе
    @ Ohad Zwigenberg/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху немедленно возобновить в секторе Газа полномасштабные боевые действия.

    Министр национальной безопасности Израиля публично потребовал от премьер-министра Биньямина Нетаньяху немедленного возвращения к полномасштабным боевым действиям в секторе Газа, обвинив ХАМАС в нарушении договоренностей, передает ТАСС.

    Его заявление прозвучало после сообщений об авиаударе ВВС Израиля по южной части анклава, который был нанесен в ответ на обстрел со стороны боевиков палестинского движения ХАМАС.

    Бен-Гвир обратился к Нетаньяху с призывом возобновить бои с максимальной мощью.

    Министр подчеркнул, что считает любые переговоры с ХАМАС и надежды на их выполнение договоренностей угрозой для Израиля. Он настаивает на решительных действиях в отношении радикалов и полномасштабном военном ответе.

    Ранее палестинское движение ХАМАС отклонило обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    США заявили странам-гарантам о сведениях о готовящейся атаке ХАМАС на палестинских граждан в Газе.

    Президент США Дональд Трамп выступил на саммите по сектору Газа и объявил о заключении мирного соглашения на Ближнем Востоке.

    Эксперты отметили обреченность очередной «победы» Трампа.

    18 октября 2025, 14:56 • Новости дня
    Reuters: Танкер под флагом Камеруна подал сигнал бедствия у берегов Йемена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танкер, находившийся под камерунским флагом, оказался в чрезвычайной ситуации после взрыва и подал сигнал бедствия в районе побережья Йемена, сообщило агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, специализирующуюся на морской безопасности.

    Танкер, шедший под флагом Камеруна, подал сигнал бедствия после взрыва на борту у побережья Йемена, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters и британскую компанию Ambrey, специализирующуюся на морской безопасности.

    Инцидент произошёл примерно в 110 километрах южнее города Ахвар. После взрыва команда судна сообщила о планах покинуть корабль и запросила помощь.

    В Аденском заливе начата поисково-спасательная операция. Подробности о причинах взрыва или пострадавших пока не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы подтвердили атаку на греческий сухогруз Eternity C в Красном море. Хуситы объявили о потоплении судна Magic Seas в этом же регионе. Член экипажа танкера Sounion получил ранение в результате атаки хуситов.

    19 октября 2025, 20:18 • Новости дня
    США направили Уиткоффа и Кушнера в Израиль на фоне эскалации в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские дипломаты Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Израиль, чтобы попытаться поддержать действующее соглашение по сектору Газа на фоне эскалации.

    Стив Уиткофф, американский посланник по урегулированию ситуации в секторе Газа, а также Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, прибудут в Израиль в понедельник, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на израильскую гостелерадиокомпанию Kan.

    Главная цель визита – сохранить реализацию соглашения по Газе, которое оказалось под угрозой из-за нарушений режима прекращения огня в палестинском анклаве. В сообщении говорится: «Стив Уиткофф и Джаред Кушнер завтра, как ожидается, приедут в Израиль, чтобы попытаться сохранить соглашение».

    Кроме того, Kan отмечает, что на следующей неделе в Израиль также планирует приехать вице-президент США Джей Ди Вэнс. Визит проходит на фоне обострения ситуации в Газе, когда стороны обвиняют друг друга в срыве достигнутых договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Израиля нанесли серию ударов по объектам ХАМАС на юге сектора Газа.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился применить меры против радикалов в Газе после обвинений в нарушении перемирия со стороны ХАМАС.

    Израильские военные самолеты атаковали район Рафаха на юге сектора Газа.

    Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра немедленно возобновить полномасштабные боевые действия в секторе Газа.

    Палестинское движение ХАМАС отклонило обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня.

    18 октября 2025, 15:08 • Новости дня
    Израиль вернул в сектор Газа тела 15 палестинцев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская сторона передала палестинской очередную партию тел погибших, сообщило министерство здравоохранения сектора Газа в субботу.

    От Израиля получено 15 тел погибших, их передали при содействии Красного креста, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    На некоторых телах обнаружены следы жестокого обращения.

    Общее количество тел, которые были возвращены в сектор Газа с начала действия соглашения о прекращении огня, достигло 135.

    Ранее СМИ сообщали, что Германия направила своих трех невооруженных военнослужащих на юг Израиля, чтобы контролировать перемирие с ХАМАС и координировать гуманитарную помощь.

    До этого ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. Также ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников.

    19 октября 2025, 02:12 • Новости дня
    МИД Катара сообщил о договоренности Афганистана и Пакистана прекратить огонь

    Tекст: Ирма Каплан

    МИД Катара сообщил об итогах очередного раунда переговоров между представителями Афганистана и Пакистана, посредниками между которыми выступали Катар и Турция.

    «В ходе раунда стороны договорились о немедленном прекращении огня и создании механизмов для установления мира и укрепления стабильности между странами», – приводит ТАСС сообщение со страницы МИД Катара в соцсети X.

    Напомним, официальный представитель афганского правительства Забихулла Муджахид сообщал, что в катарской столице пройдет встреча делегаций Афганистана и Пакистана, где ключевым вопросом станут недавние авиаудары в провинции Пактика.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при очередной эскалации вооруженные силы Пакистана нанесли удар по позициям в Афганистане, а также пакистанские войска захватили 19 афганских погранпостов. В результате авиаудара ВВС Пакистана погибли восемь афганских спортсменов.

    19 октября 2025, 00:40 • Новости дня
    Армия Израиля получила в Газе еще два тела погибших заложников от МККК

    Tекст: Ирма Каплан

    Как сообщает канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, войска ЦАХАЛа в секторе Газа недавно получили от Международного Комитета Красного Креста (МККК) еще два гроба, в которых, как заявлено, находятся тела двух погибших заложников.

    «Гробы были забраны Красным Крестом у ХАМАС на юге Газы. Армия обороны Израиля намерена осмотреть их, затем украсить их израильскими флагами и провести короткую церемонию под руководством военного раввина», – пишет Times of Israel.

    Издание уточняет, что останки затем доставят судебно-медицинский институт Абу-Кабир в Тель-Авиве для идентификации с целью подтверждения их принадлежности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, судмедэксперты Израиля 15 октября завершили  процедуру идентификации трех заложников, чьи тела были возвращены палестинским движением ХАМАС.

    При этом глава МИД Египта Бадр Абдель Аты заявил, что передача останков погибших заложников из Газы затягивается из-за масштабных разрушений и сложностей с логистикой.

    Днем ранее ХАМАС заявило о планах передать Красному Кресту останки израильского заложника.

    18 октября 2025, 08:10 • Новости дня
    КПП «Рафах» решили контролировать ПНА и миссия ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Палестинская национальная администрация и сотрудники европейской миссии будут обеспечивать безопасность на палестинской стороне пограничного пункта «Рафах», сообщил губернатор египетской провинции Северный Синай Халед Мугауир.

    По его словам, силы безопасности Палестинской национальной администрации и сотрудники миссии Евросоюза будут контролировать палестинскую сторону контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе между Египтом и сектором Газа, передает ТАСС. Мугауир добавил, что пункт «Рафах» имеет две стороны: со стороны Египта и со стороны сектора Газа. «Ответственность за палестинскую его часть несут ПНА и миссия ЕС», – заявил Мугауир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении двадцати заложников из сектора Газа. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников. Вторая группа израильских заложников была передана Красному Кресту в Газе.

    19 октября 2025, 16:48 • Новости дня
    Axios: Израиль сообщил США о планах ударить по сектору Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    По данным западных СМИ, израильские власти заблаговременно сообщили США о готовящихся ударах по сектору Газа, не согласовывая свои действия.

    Израильские власти заранее уведомили администрацию президента Дональда Трампа о намерении нанести удары по сектору Газа, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию журналиста портала Axios Барака Равида.

    В сообщении отмечается, что Израиль не запрашивал у Вашингтона разрешения на проведение ответных атак против движения ХАМАС. Израильская сторона лишь поставила американских партнеров в известность о своих планах до начала операции.

    Американские и израильские чиновники, на которых ссылается Axios, подтвердили этот порядок взаимодействий между двумя странами накануне ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился применить меры против радикалов в Газе после обвинений в нарушении перемирия со стороны ХАМАС.

    Израильские военные самолеты атаковали район Рафаха на юге сектора Газа.

    Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра немедленно возобновить полномасштабные боевые действия в секторе Газа.

    Палестинское движение ХАМАС отклонило обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня.

    18 октября 2025, 09:35 • Новости дня
    Израиль подтвердил опознание тела десятого заложника из Газы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Судмедэксперты официально подтвердили личность десятого заложника, тело которого было возвращено из сектора Газа согласно договоренности, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху в субботу.

    Израильские судмедэксперты завершили процедуру опознания тела десятого заложника, возвращенного палестинским движением ХАМАС в рамках соглашения, передает РИА «Новости». Как сообщили в канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху, специалисты Национального центра судебно-медицинской экспертизы совместно с полицией и военным раввинатом подтвердили, что речь идет о заложнике Элиягу Маргалите.

    Военные уведомили его родственников о завершении процедуры и возвращении тела на территорию Израиля. В офисе премьер-министра отметили, что ХАМАС обязан выполнять взятые на себя обязательства по возвращению похищенных лиц в рамках достигнутых договоренностей.

    «Мы не пойдем на компромисс в этом вопросе и приложим все усилия, пока не вернем всех погибших заложников», – заявили представители канцелярии Нетаньяху.

    На текущей неделе палестинские радикалы передали Израилю тела десяти погибших заложников из числа двадцати восьми, удерживаемых на момент вступления в силу перемирия в секторе Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников. Вторая группа израильских заложников оказалась передана Красному Кресту в Газе.

    19 октября 2025, 15:19 • Новости дня
    Нетаньяху поручил военным принять решительные меры против радикалов в Газе

    Нетаньяху распорядился ударить по объектам радикалов в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился применить меры против радикалов в Газе после обвинений в нарушении перемирия со стороны ХАМАС.

    Канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что Биньямин Нетаньяху поручил военным принять решительные меры против радикалов в Газе, передает ТАСС. Такое решение последовало после инцидента со стрельбой на юге анклава и удара израильской армии по объектам ХАМАС в районе города Рафах.

    Израильские военные обвинили радикалов ХАМАС в грубом нарушении режима прекращения огня. После этого Нетаньяху провел консультацию с министром обороны Исраэлем Кацем и руководителями силовых структур.

    Ранее израильские военные самолеты атаковали район Рафаха на юге сектора Газа.

    Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху немедленно возобновить полномасштабные боевые действия в секторе Газа.

    Палестинское движение ХАМАС отклонило обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня.

