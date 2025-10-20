Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.8 комментариев
Кушнер и Уиткофф отвергли выдвинутые против Израиля обвинения в геноциде Газы
В ходе интервью CBS представители США Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф категорически отвергли обвинения в геноциде в Газе, выдвинутые против Израиля, подчеркнув наличие военного конфликта с ХАМАС, сообщает Axios.
Кушнер и Уиткофф категорически отвергли обвинения в геноциде, выдвинутые в адрес израильских военных, передает Axios.
«Абсолютно нет. Нет, нет, здесь велась война», заявил Уиткофф в ответ на соответствующий вопрос. Кушнер также подчеркнул, что подобные заявления безосновательны.
В ходе беседы Кушнер рассказал о визите в сектор Газы после введения режима прекращения огня. По его словам, разрушения в регионе напоминали последствия ядерного удара, а местные жители были вынуждены возвращаться на свои участки, чтобы разбивать палатки на руинах разрушенных домов.
«Это очень печально, потому что у них просто нет другого выхода», – отметил Кушнер.
Оба собеседника также коснулись темы возможного конфликта интересов из-за их деловых связей с государствами Персидского залива.
Уиткофф заверил, что полностью вышел из бизнеса, не получает зарплату и оплачивает все расходы самостоятельно.
Кушнер пояснил, что их связи и опыт способствовали освобождению заложников, а восприятие конфликта интересов они объяснили доверием и профессиональными отношениями, которые помогли достичь успеха в переговорах.
Ранее комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.
Американские дипломаты Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправились в Израиль для поддержки действующего соглашения по сектору Газа на фоне эскалации.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился применить меры против радикалов в Газе после обвинений в нарушении перемирия со стороны ХАМАС.