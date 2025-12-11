Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.16 комментариев
Три дрона ВСУ уничтожены на подлете к Москве силами ПВО
Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о трех дронах ВСУ, уничтоженных на подлете к столице силами ПВО.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.
Спустя 15 минут столичный градоначальник добавил, что на подступах к городу сбит еще один дрон.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на подлете к Москве силами ПВО ликвидирован дрон ВСУ, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин. После чего добавил о еще одном БПЛА.
При этом российское Минобороны доложило о ликвидации 37 дронов ВСУ за три вечерних часа среды.