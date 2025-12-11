Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.12 комментариев
«Северяне» за сутки продвинулись в Сумской и Харьковской областях
Группировка «Север» за сутки продвинулась более, чем на 1000 метров на ряде участков в Сумской и Харьковской областях, уничтожив позиции и технику противника с помощью авиации и «Солнцепеков».
Группировка «Север» продолжила формирование полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях, передает Telegram-канал «Северный ветер». В Сумской области штурмовые подразделения совершили продвижение более одного километра на шести участках фронта, поддержанные авиацией и артиллерией «Солнцепек». Ударами ТОС-1А были поражены позиции 21-й и 225-й бригад в Мирополье и Андреевке. На командном пункте 116-й бригады, по информации источника, командир довел до сердечного приступа сотрудницу, которая скончалась в госпитале.
На Теткинском и Глушковском направлениях серьезных изменений не зафиксировано, однако артиллерия и беспилотники наносили удары по позициям противника. В Харьковской области продолжилось продвижение в Вильче, Лимане и на участке Меловое-Хатнее при поддержке авиации и ТОС-1А. В восточной части Вильчи захвачено и зачищено около двадцати домовладений, а продвижение составило четыреста метров. В районе Лимана захвачено шесть домовладений, а за сутки продвижение достигло триста пятидесяти метров. На фронте Меловое-Хатнее за сутки продвижение составило до четырехсот пятидесяти метров.
Беспилотник «Герань-2» уничтожил командный пункт артиллерийского дивизиона 40-й бригады в районе Подсреднего, подтверждены потери командования. В Липцах противник активных действий не предпринимал.
Сообщается о потерях вооруженных сил Украины более ста человек за сутки, из них свыше семидесяти в Сумской области и более тридцати в Харьковской. Уничтожено и захвачено оружие, техника, дроны, станции связи Starlink, склады боеприпасов и материальных средств в Сумской, Волчанской, Липцовской и Великобурлукской зонах.
