Tекст: Антон Антонов

«На Сумском направлении на всем участке фронта в Сумской области тенденция к снижению интенсивности боевых действий», – сообщил «Северный Ветер».

Российская авиация, артиллерия и расчеты «Гераней» продолжают оказывать поддержку наступающим «Северянам», украинские силы перегруппировываются и доукомплектовывают бригады.

Штурмовые группы «Северян» продвинулись на двух направлениях по лесополосам вглубь Сумской области, продвижение составило до 200 м. Авиацией ВКС России были уничтожены позиции ВСУ в районах Кондратовки, Андреевки и Новой Сечи.

На Теткинском и Глушковском направлениях изменений не зарегистрировано, артиллерия «Северян» наносила удары в районе Рыжевки.

На Харьковском направлении идут ожесточенные бои в районах лесных массивов и населенных пунктов южнее Волчанска. «Северяне» расширяют зону контроля на Хатненском участке возле российской границы, ВСУ предпринимают неудачные контратаки.

В восточной части Вильчи штурмовики продвинулись на 350 м и заняли более 20 домов. В Лимане занято и зачищено десять домов, продвижение в западном лесном массиве составило 250 м. На участке Меловое-Хатнее продвижение «Северян» по лесополосам составило 200 м, при этом взят в плен военный ВСУ. На Липцовском участке артиллерия и FPV-дроны уничтожали транспорт ВСУ на маршрутах снабжения.

«За сутки потери противника составили свыше 150 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской), один взят в плен», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» продвинулась в центральной части Вильчи и в районе Лимана на Харьковском направлении.