Tекст: Антон Антонов

На Харьковском направлении тяжелые бои проходят в населенных пунктах и лесах южнее Волчанска, а также на Хатненском участке фронта. Продвижению «Северян» способствуют расчеты ТОС-1А и экипажи ВКС России. Были уничтожены пункты запуска дальнодействующих беспилотников ВСУ в районах Харьковского аэропорта и Великого Бурлука ударами ОТРК.

«В Вильче Воины Севера продвинулись в центральной части населенного пункта на 50 м, закрепились. В районе Лимана наши штурмовики продвинулись в южном направлении на 150 м и заняли семь домовладений», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

На участке Меловое – Хатнее по лесополосам произошло продвижение на 350 м, ударами БПЛА «Герань-2» уничтожен пункт дислокации ВСУ в районе Серого Яра. На Липцовском участке фронта – без существенных изменений.

На Сумском направлении ожесточенные бои продолжаются на всем участке фронта в Сумской области. «Северяне» продвинулись вглубь Сумской области по лесополосам, используя поддержку авиации и артиллерии, на пяти направлениях, где общее продвижение составило до 400 м. ВСУ усиливают свою группировку для организации контратак, однако обе украинские группы, выдвинувшиеся в сторону Юнаковки, были уничтожены комплексным огнем на подступах к населенному пункту.

На Теткинском и Глушковском участках существенных изменений ситуации не наблюдается. Реактивная артиллерия группировки «Север» нанесла высокоточные удары по позициям ВСУ в районе Рыжевки.

«За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 60 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне группировка российских войск «Север» отразила контратаку вооруженных сил Украины в Вильче.