Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.4 комментария
Володин заявил об отсутствии будущего у стран с пропагандой ЛГБТ
Володин: Будущего у стран с пропагандой ЛГБТ нет
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что у государств, поощряющих ЛГБТ-движение (признано в России экстремистским и запрещено) и однополые браки, нет перспектив на будущее
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max заявил, что у стран, которые активно продвигают и навязывают нетрадиционные сексуальные отношения, однополые браки, педофилию и смену пола, отсутствует будущее. Он напомнил, что с 2022 года в России действует запрет на любую пропаганду ЛГБТ*, педофилии и смены пола.
По его словам, ранее в Конституции России закрепили, что брак – союз мужчины и женщины, что было поддержано гражданами страны. Володин отметил, что в некоторых странах Европы продолжается агрессивное навязывание людям псевдоценностей, в том числе детям с раннего возраста.
Он рассказал, что в Англии стартует эксперимент по введению блокаторов полового созревания 226 детям в возрасте от десяти лет, считающим себя трансгендерами. По оценке Володина, все государства Евросоюза Европейский суд обязал признавать однополые браки, а страны, такие как Словакия и Венгрия, столкнулись с жесткими ограничениями из-за конституционных изменений, закрепляющих только два пола. «Евросоюз пытается лишить их голоса в Совете ЕС», – подчеркнул председатель ГД.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Володин заявил, что число европейцев, переезжающих в Россию, увеличивается. Переселенцы отмечают безопасность и приверженность традиционным ценностям как главные причины для смены страны.
Ежемесячно примерно 150 человек подают заявления на переезд. К концу октября количество заявлений достигло 2275. Наибольшее число обращений поступило от жителей Германии, Латвии, Франции, Италии, Англии, Эстонии и Литвы.
Ранее Патриархия Грузии раскритиковала Евросоюз за требование отменить закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Также посла Германии в Грузии обвинили в «политической педофилии».
*движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено