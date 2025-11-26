Официальный визит Путина в Киргизию начался с протокольной церемонии

Tекст: Вера Басилая

Государственный визит президента России Владимира Путина в Киргизию стартовал с церемонии у резиденции «Ынтымак ордо», передает ТАСС.

Почетный караул встречал российского лидера на площади перед Восточным входом, где военные были одеты как в теплые шинели с каракулем, так и в историческую форму, в которой выделялись латные элементы и шлемы.

Владимир Путин приехал на лимузине «Аурус» в сопровождении конного эскорта. Президента встретил Садыр Жапаров под звуки фанфар, после чего лидеры прошли по красной дорожке к подиуму. Далее они прослушали рапорт командира караула и национальные гимны, а затем поприветствовали солдат, российский президент обратился к ним словами: «Салам аскер».

В рамках церемонии стороны представили друг другу делегации. Вместе с Путиным прибыли вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник по международным делам Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков, министры ряда экономических и профильных ведомств, а также представители бизнеса.

Завершением официальной церемонии стал торжественный марш почетного караула, после чего было сделано коллективное фото, и лидеры отправились на переговоры.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл с трехдневным государственным визитом в Киргизию.

В Бишкеке Путин и Садыр Жапаров почтили память участников Великой Отечественной войны, возложив венки к мемориалу «Вечный огонь».

