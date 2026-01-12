  • Новость часаПутин в День работника прокуратуры напомнил о судьбоносной силе решений
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как тишина на дне Балтики взорвала Евросоюз изнутри

    Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Не надо бояться империй

    Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.

    34 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Президент Путин – важнейший фактор консолидации народа

    Демократия – это в первую очередь про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, – дело третье.

    21 комментарий
    12 января 2026, 01:45 • Новости дня

    Сомнолог Полуэктов дал советы по восстановлению сна после долгих выходных

    Tекст: Катерина Туманова

    Есть три главных правила для возвращения к привычному режиму сна после затяжных праздников, рассказал врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов.

    «Чтобы вернуть привычный режим сна, его нужно просто начать соблюдать. Главные три правила: ложиться спать в обычное время, исключить поздние ужины, за час до сна выключать все гаджеты – они излучают синий свет, оказывающий возбуждающее действие, а просмотр новостей будоражит сознание», – сообщил он РИА «Новости».

    Врач отметил, что физическая активность позднее 22 часов мешает выработке мелатонина, так как в это время начинается «внутренняя ночь». Он подчеркнул, что важно тщательно организовать спальное место: в спальне не должно быть телевизора, чтобы не возникало соблазна смотреть его ночью.

    Освещение должно быть минимальным – не обязательно полной тьмой, но и не слишком светло.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, невролог предупредила о риске «разбитого утра» из-за смартфона. Врач общей практики Олег Борисов рассказал, как мягко вернуться в рабочий режим после праздников. Психолог Хорс рассказал о способах справиться с постновогодней депрессией.

    11 января 2026, 16:04 • Новости дня
    В МИД пообещали неотвратимое наказание за атаки Украины на Воронежскую область

    Захарова: Организаторы атаки ВСУ на Воронежскую область понесут наказание

    Tекст: Дарья Григоренко

    Организаторы и исполнители атак Украины на Воронежскую область и другие регионы России понесут неотвратимое наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Все организаторы и исполнители этого и других преступлений понесут неотвратимое наказание», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    МИД России выразил надежду, что профильные международные структуры дадут беспристрастную оценку произошедшему. По словам Захаровой, молчание мирового сообщества в ответ на атаки на российские регионы равносильно пособничеству действиям Киева. В министерстве подчеркнули, что «киевский режим вновь продемонстрировал свою бесчеловечную нацистскую сущность, совершив очередное кровавое преступление».

    В заявлении отмечается, что атаки носили террористический характер, их главной целью было максимальное количество гражданских объектов. Под удары попали более десяти многоквартирных домов, столько же частных домов, а также гимназия и несколько административных зданий. Российская сторона решительно осудила данные действия Киева.

    Захарова подчеркнула, что подобные преступления свидетельствуют об агонии киевского режима, который, по ее словам, после провалов на поле боя пытается выместить злобу на мирных жителях России. В МИД России эти действия охарактеризовали как вопиющее проявление терроризма.

    По данным Минобороны, в ночь на 10 января массированной атаке дронов самолетного типа подверглись Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области. Всего было выпущено 33 беспилотника, основной удар пришелся по жилым кварталам Воронежа.

    Напомним, в воскресенье глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при падении обломков дрона в Воронеже на один из частных домов смертельные ранения получила молодая женщина. При атаке дронов на регион пострадали четыре человека, а также повреждения получила Воронежская православная гимназия.

    Комментарии (13)
    12 января 2026, 00:07 • Новости дня
    Путин в День работника прокуратуры напомнил о судьбоносной силе решений
    Путин в День работника прокуратуры напомнил о судьбоносной силе решений
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и сотрудников с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры, напомнив о ключевых чертах личности и профессиональных качествах трудящихся на этом поприще.

    Поздравляя работников прокуратуры с профессиональным праздником Путин сделал акцент на значимость их труда. Президент напомнил, что профессия прокурора требует глубоких знаний законодательства, умения аргументировать решения, высокой ответственности и принципиальности.

    Эти качества всегда отличали лучших работников прокуратуры, оставаясь ориентиром для молодого поколения.

    «В вашей работе нет, не может быть места формальному, равнодушному отношению к делу. Ведь от решений прокурора зависят судьбы людей, их репутация, вера в справедливость и силу государства», – подчеркнул Путин в праздничном обращении, представленном на сайте Кремля

    Он указал на то, что сотрудники прокуратуры решают широкий круг задач по выявлению, пресечению и предупреждению нарушений закона, отстаивают  и восстанавливают права и интересы граждан, общества и государства, вносят вклад в борьбу с преступностью и коррупцией, поддерживают гособвинение в судебных инстанциях.

    Президент выразил уверенность, что сотрудники прокуратуры продолжат честно и добросовестно выполнять свои обязанности, оставаясь надежной опорой правопорядка.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 23:10 • Новости дня
    Адвокат Жорин предупредил об уголовном деле за саботаж Долиной решения суда

    Адвокат Жорин предупредил об уголовном деле за перенос передачи жилья Дольной

    Tекст: Катерина Туманова

    История с квартирой в Хамовниках для Полины Лурье получила очередную отсрочку из-за отсутствия необходимых документов у представителя Долиной, да и самой певицы в пределах стран, что, по мнению адвоката Сергея Жорина, может обернуться уголовным делом.

    «Если в результате неисполнения решения суда со стороны Долиной Лурье понесет какие-то убытки, она вправе эти убытки компенсировать, взыскать с Долиной. Кроме того, если возбуждено исполнительное производство и пристав посчитает, что Долина умышленно уклоняется от исполнения судебного решения, то за это, кроме известных всем ограничений (на выезд за пределы России, права на управление транспортным средством и так далее), предусмотрена также уголовная ответственность», – пояснил юрист порталу Woman.ru.

    Жорин признался, что сомневается в готовности сторон доводить до этого, однако  «саботировать вступившее в силу решение суда достаточно опасно», подчеркнул он.

    Напомним, в пятницу, 9 января, защитница Долиной Мария Пухова сообщила, что покупательница квартиры отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи. Позже Пухова уточнила, что Долина не смогла лично присутствовать на передаче квартиры, так как находится за пределами России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд обязал Ларису Долину покинуть квартиру в Хамовниках вместе с семьей. Долина завершила переезд из этой квартиры, но в январе Лурье ключи от купленной квартиры так и не получила. Адвокат Лурье обвинила Долину в нарушении процедуры передачи квартиры в Москве, заявив о готовности привлечь приставов к выселению певицы.

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 10:33 • Новости дня
    Движение транспорта по Военно-Грузинской дороге приостановили из-за лавин

    Tекст: Дарья Григоренко

    Движение всех видов автотранспорта по Военно-Грузинской дороге приостановлено в Северной Осетии из-за схода лавин на территории Грузии, сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.

    Ограничения введены с 05.20 11 января 2026 года и будут действовать до особого распоряжения. Причиной стали рекомендации пограничной полиции Грузии и невозможность обеспечить безопасный проезд, передает РИА «Новости».

    «В связи со сходом лавин на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации с 05.20 11 января 2026 года до особого распоряжения», – сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

    Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси через пропускной пункт «Верхний Ларс» и остается единственным сухопутным маршрутом между Россией, Грузией и Арменией. В зимний период трасса регулярно закрывается из-за снегопадов и угрозы лавин.

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 22:20 • Новости дня
    Старейшая жительница России Нафиза Жарылгапова умерла в 111 лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Нафиза Жарылгапова из Самарской области была последним человеком в России, который родился до начала Первой мировой войны, о ее смерти сообщил правнук Арслан Дауенов.

    Нафиза Жарылгапова родилась 6 июля 1914 года в Сырымском районе Западно-Казахстанской области, за три недели до начала Первой мировой войны. Ее жизнь прошла через революцию, коллективизацию, Великую Отечественную войну и перестройку, рассказали ГТРК «Самара».

    В конце 1920-х годов семья Жарылгаповой переехала в РСФСР, сначала в Оренбургскую, а затем в Самарскую область. Жизнь она посвятила о семье, вырастив  пятерых детей. Её потомки живут в России и Казахстане.

    Династия Нафизы Жарылгаповой насчитывает 24 внука, 52 правнука и 32 праправнука. Последние годы жизни она провела в Волжском районе Самарской области, а также поддерживала контакты с родственниками по всей стране.

    Свой 111-й день рождения она отметила среди родных, получив поздравления от официальных лиц. Последние дни провела среди самых близких людей в Уральске.

    При этом в декабря 2025 года сообщалось, что Клавдия Гадючкина, прожившая 114 лет и включенная в пятерку старейших людей планеты, скончалась на 115-м году жизни в Ярославле.

    Комментарии (2)
    12 января 2026, 00:35 • Новости дня
    Симоньян предположила, почему ВС России не наносят удары по Киеву

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные Силы России не наносят ударов по Киеву оттого, что там «наше всё», поделилась мнением главный редактор международной медиагруппы »Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

    «Мне кажется, что мы не бомбим Киев, потому что там наш Крещатик, там наша Лавра. Это наше всё. И если это не будет всё завтра опять наше, то будет послезавтра», – сказала она на телеканале «Россия 1».

    Симоньян добавила, что выразила исключительно личное оценочное мнение как журналиста и человека.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что ВС России ударили «Орешником» по Украине в ответ на атаку на резиденцию Путина. Политолог Иван Лизан объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником».

    Российские военные за сутки нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и хранилищам горючего, обеспечивающим работу ВПК на Украине, сообщили в Минобороны.


    Комментарии (0)
    11 января 2026, 12:39 • Новости дня
    Военно-Грузинскую дорогу открыли для легкового транспорта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военно-Грузинская дорога вновь открыта для движения легковых автомобилей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.

    Решение принято после того, как грузинские службы завершили расчистку полотна и подтвердили возможность безопасного проезда, говорится в сообщении пресс-службы, передает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили: «С учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение легковых автотранспортных средств на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс в обоих направлениях с 9.20 11 января 2026 года до особого распоряжения».

    В воскресенье утром МЧС сообщило, что движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге приостановлено в Северной Осетии из-за схода лавин на территории Грузии.

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 22:02 • Новости дня
    Аэропорт Краснодара вернулся к штатной работе

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации проинформировал в Telegram-канале о снятии ограничений с работы краснодарского аэропорта Пашковский.

    «Аэропорт Краснодара (Пашковский): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что аэропорт готов к обслуживанию рейсов с 09.00 мск – согласно действующему NOTAM.

    Напомним, ранее Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Краснодара.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за пять часов воскресенья сбили семь БПЛА ВСУ над Белгородской и Курской областями


    Комментарии (0)
    12 января 2026, 01:01 • Новости дня
    Российские военные застигли солдат ВСУ врасплох со стороны минной ограды

    Tекст: ка

    Рядовой Али Хакиров рассказал, как обезвредил мины ВСУ на узкой тропе и провел группу к укрепленной позиции противника, который не ожидал атаки.

    Стрелок-сапер штурмовой роты Али Хакиров обнаружил минное заграждение на пути наступления и оперативно обезвредил мины, позволив подразделению скрытно выйти к укрепленным позициям ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

    «Украинские боевики, не ожидавшие атаки со стороны минного заграждения, были застигнуты врасплох. В результате штурма противник понес потери в живой силе и отступил с занимаемых позиций», – рассказали в оборонном ведомстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские разведчики из 141-й отдельной механизированной бригады по ошибке открыли огонь по своим диверсантам, которые двигались в сторону позиций ВС России. ВСУ по ошибке уничтожили часть 425-го штурмового полка в Запорожской области.


    Комментарии (0)
    12 января 2026, 00:20 • Новости дня
    Маркетплейс снял с продажи ветпрепарат после сообщений об отравлениях подростков

    Ozon снял с продажи ветпрепараты после сообщений об отравлениях подростков

    Tекст: Катерина Туманова

    Маркетплейс Ozon скрыл препараты с габапентином и временно ограничил их продажу после жалоб на массовые отравления подростков, которые их употребляют ради наркотического эффекта.

    Компания Ozon вынуждена была скрыть некоторые ветеринарные препараты с витрины маркетплейса после сообщений о массовых отравлениях подростков, передает ТАСС.

    В пресс-службе компании отметили, что ведется повторная проверка этих товаров, до  завершения которой препараты временно недоступны для покупки.

    «Мы уже проводим повторную проверку, до ее окончания скрыли эти препараты с витрины маркетплейса. Безопасность пользователей для нас приоритет, поэтому мы оперативно реагируем на жалобы», – сообщили в пресс-службе Ozon.

    Ранее несколько Telegram-каналов сообщили о случаях массовых отравлений подростков ветеринарными препаратами, приобретенными через маркетплейсы.

    «Дети заказывают медикаменты с габапентином, который оказывает наркотический эффект на организм. При этом подростки прямо рассказывают об опыте употребления и «кайфе» в сети», – сообщил Telegram-канал «Москва Сегодня».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года маркетплейсы вынуждены были убрать из ассортимента «освежители для мозга». Подростки массово скупали аромаингаляторы и вдыхали их по аналогии с наркотическими веществами.

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 22:33 • Новости дня
    Российская саблистка Михайлова победила на этапе Гран-при в Тунисе

    Tекст: Катерина Туманова

    Алина Михайлова из России завоевала золотую медаль, одержав победу над японкой Мисаки Эмурой в финале Гран-при в Тунисе.

    Российская спортсменка Алина Михайлова одержала победу на этапе Гран-при по фехтованию в Тунисе, передает ТАСС.

    В финальной встрече Михайлова сразилась с японкой Мисаки Эмурой и выиграла со счетом 15:10.

    Другие российские саблистки на этом этапе не смогли пройти дальше 1/8 финала. До этой стадии дошли Яна Егорян и Милена Сергеева, а Ольга Никитина и Эвелина Попова завершили выступление после 1/16 финала.

    Соревнования проходили в Тунисе с 9 по 11 января. Российские спортсмены были заявлены в нейтральном статусе, это позволило им принять участие в международном турнире.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российская саблистка Яна Егорян в июле 2025 года выиграла золото на чемпионате мира. Саблистка Михайлова выиграла «золото» на ЧМ среди юниоров в Китае в апреле 2025 года.


    Комментарии (0)
    11 января 2026, 22:55 • Новости дня
    Коммунальные службы собрали 0,75 млн кубометров снега в Москве с начала снегопада

    Коммунальные службы собрали 0,75 млн кубометров снега в Москве с 8 января

    Tекст: Катерина Туманова

    Почти 1 млн кубометров снега собрали в Москве после начала сильного снегопада в городе 8 января, сообщили в комплексе городского хозяйства городской мэрии.

    «На снегоплавильные пункты вывезено 0,75 млн кубометров снега с начала сильнейшего снегопада, обрушившегося на столицу вечером 8 января», – сообщает ТАСС.

    При этом синоптик Леус сообщил о приближении южного циклона к Москве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы взяла на контроль уборку снега после обильных осадков. В Москве высота сугробов превысила климатическую норму. Росавиация предупредила о корректировках рейсов в Москве из-за нового снегопада.


    Комментарии (2)
    11 января 2026, 23:53 • Новости дня
    Погибшей при атаке БПЛА на Воронеж 10 января стала школьная учительница

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация Воронежа выразила соболезнования семье Дины Дубининой, учительницы русского языка и литературы, которая получила ранения при падении обломков БПЛА на один из частных домов.

    Как сообщал в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев, врачи успели сделать операцию, боролись за жизнь пострадавшей, но ранения оказались слишком тяжёлыми.

    В администрации Воронежа рассказали, что Дина Леонидовна Дубинина родилась в Советском районе Курской области, окончила там государственный университет. С 2019 года работала учителем русского языка и литературы в школе № 84 в Воронеже.

    «Дина Леонидовна пользовалась большим авторитетом среди коллег, учеников и их родителей. Управа района на постоянной связи с семьей Дины Леонидовны, оказывается вся необходимая помощь ее близким», – сообщили там.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, При атаке БПЛА на Воронежскую область 10 января пострадали четыре человека, также получила повреждения Воронежская православная гимназия, директор которой рассказал о последствиях повреждений.

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 23:40 • Новости дня
    Дополнительные ограничения полетов введены в аэропорту Геленджика

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Telegram-канале о введении дополнительных временных ограничений в аэропорту города Геледжик.

    «Аэропорт Геленджик: введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что, согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика  принимает регулярные рейсы с 8.30 до 20.00.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с утра воскресенья в аэропортах Кубани задержались 45 рейсов. Силы ПВО за пять часов воскресенья сбили семь БПЛА ВСУ над Белгородской и Курской областями


    Комментарии (0)
    12 января 2026, 00:47 • Новости дня
    День работника прокуратуры России и День «Работай усерднее» отмечается 12 января

    День работника прокуратуры России отмечается 12 января

    Tекст: Катерина Туманова

    Понедельник, 12 января, важная дата в России и мире, когда отмечаются десятки профессиональных, исторических, военных, шутливых, экологических и гастрономических праздников, о самых любопытных из которых – в кратком дайджесте.

    Профессиональный праздник День работников прокуратуры России отмечается 12 января с 1996 года, в соответствии с Указом президента от 29 декабря 1995 года «Об установлении Дня работника прокуратуры Российской Федерации».

    Президент Борис Ельцин постановил для профпраздника эту дату оттого, что 12 января 1722 года указ императора Петра Великого учредил пост генерал-прокурора, положив начало институту российской прокуратуры.

    Как заметил в поздравлении президент России Владимир Путин, в работе сотрудников прокуратуры нет, не может быть места формальному, равнодушному отношению к делу. Ведь от решений прокурора зависят судьбы людей.

    В первый рабочий день года отмечается и День «Работай усерднее» или Work Harder Day – неофициальный праздник-вдохновение, напоминающий о важности активной работы и усердия ради продуктивности и достижений.

    Если же включиться получается не очень хорошо, можно отпраздновать День горячего чая – ещё одного торжества 12 января, которое дарит тепло, компанейское настроение, душевные беседы и вдохновение трудиться.

    Ну и если даже чай не помогает, можно попробовать отпраздновать День посадки внутреннего дерева – это личностно ориентированный символический праздник, который отмечают 12 января ради саморазвития и работы над собой. В этот праздник принято размышлять о внутреннем состоянии и «внутреннем дереве», которое состоит из корней (род), ствола (опоры), ветвей (возможностей) и листьев (достижения).

    Кроме того, 12 января в США отмечают День фармацевта, в Индии – День молодежи, в Танзании – День Занзибарской революции.

    Именинники 12 января Ирина, Мария, Тимон, Давид и Иосиф.

    Комментарии (0)
    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    «Орешник» остудил Киев, Львов и Брюссель

    Часть Киева в пятницу осталась без отопления и электричества, значительный ущерб, по некоторым данным, получило крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области, европейские чиновники заговорили о «предупреждении Европе и США». Таковы первые итоги «удара возмездия» с использованием «Орешника» в ответ на атаку дронами ВСУ резиденции Владимира Путина. Каковы будут последствия удара для Киева и его союзников? Подробности

    2026-й покажет качественный рост российских Вооруженных сил

    Активное развитие беспилотных и роботизированных систем стало одной из главных тенденций в российских вооруженных силах в 2025 году. И дело не только в том, что войска массово насыщаются боевыми роботами – но и в том, что насыщение количеством переходит в новое качество боевых возможностей армии. Подробности

    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров

    Захват российского судна «Маринера» американцами вызвал негативную реакцию не только в России, но и в других странах мира. Москва считает, что случившееся может стать опасным прецедентом. Тем временем в экспертном сообществе уверены, что речь идет о пиратской акции, которая вынуждает Россию задуматься о способах защиты собственных судов в международных водах. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации