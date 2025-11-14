Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.3 комментария
В Курской области четверо молодых людей насмерть отравились угарным газом
Хинштейн: В Курской области четверо молодых людей насмерть отравились угарным газом
Тела четверых молодых жителей Железногорска были обнаружены в одном из гаражей на территории гаражно-строительного кооператива, сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.
Предположительно, причиной трагедии стало отравление угарным газом, сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. По информации губернатора, возраст погибших составлял от 22-х до 27-ми лет.
В апреле четверо иностранцев в Калининграде погибли от отравления угарным газом.
В 2023 году в Крыму четыре человека насмерть отравились угарным газом.