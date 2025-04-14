  • Новость часаМинобороны: Ударом двумя «Искандерами» по Сумам уничтожено более 60 военных ВСУ
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    НАТО выбрало новое направление для военного столкновения с Россией
    Рар: Мерц зовет Украину в наступление на Крым
    ФБР заподозрило 17-летнего Кацапа в подготовке покушения на Трампа
    На Украине признали Жванецкого «российским пропагандистом»
    В Госдуме заявили о превращении Молдавии в полигон украинских спецслужб
    Ракетным ударом по Сумам ликвидирован бывший замком артбригады ВСУ
    Оппозиция победила на местных выборах в Финляндии
    Мишустин сообщил о переходе на двухэтапную индексацию страховых пенсий
    Объявлено об участии российских спортсменов в летней Универсиаде
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Долгое государство» стало мировой тенденцией

    Мы в России наблюдаем возвращение экономического планирования на новом уровне, с учетом сегодняшних технологий управления, включая возможности искусственного интеллекта. Те же, и даже более широкие, технологические возможности есть и у США, а вот политических – нет.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Кто победит в «войне» Америки и Европы

    С большой вероятностью США и Евросоюз придут к компромиссу, несколько больше устраивающему американскую сторону. Она победит в противостоянии с небольшим перевесом по очкам. Скорее всего, Евросоюз пойдет на ряд уступок США по торговым вопросам, но взамен от американцев потребуют… хотя бы частично вернуть финансирование вооружения Украины.

    2 комментария
    Игорь Гарнов Игорь Гарнов Как ПВО защищает Россию

    На сегодняшний день Россия обладает лучшей в мире ПВО – но ее необходимо постоянно совершенствовать. Беспилотники стали реальной силой, способной глобально изменять характер боевых действий.

    3 комментария
    14 апреля 2025, 14:47 • Новости дня

    В Калининграде иностранцы погибли от отравления угарным газом

    Tекст: Ольга Иванова

    Четверо иностранных граждан найдены мертвыми в Калининграде в квартире на улице Гагарина, предположительно, они погибли от отравления угарным газом, прокуратура начала расследование.

    В Калининграде на улице Гагарина были обнаружены тела четырех иностранных граждан. Видимых признаков насильственной смерти у погибших не обнаружено. По предварительным данным, причиной их гибели стало отравление угарным газом, передает ТАСС.

    В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, которое касается причинения смерти по неосторожности. Прокуратура области осуществляет контроль над ходом следственных действий и проводит проверку соблюдения законодательства, связанного с обеспечением безопасного использования и содержания газового оборудования.

    На данный момент следственные органы собирают дополнительные доказательства и изучают обстоятельства дела.

    Ранее глава Ртищевского района Саратовской области Александр Жуковский и его семья были госпитализированы после отравления угарным газом.

    13 апреля 2025, 17:40 • Новости дня
    NYT: Трамп спрашивал Порошенко о принадлежности Крыма

    NYT: Трамп в первый президентский срок спрашивал Порошенко, чей Крым

    NYT: Трамп спрашивал Порошенко о принадлежности Крыма
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп во время своего первого президентства задал экс-президенту Украины Петру Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) вопрос о принадлежности Крыма, сообщили СМИ.

    В интервью газете The New York Times Порошенко рассказал, что в ходе одной из встреч Трамп обратился к нему с просьбой дать честный ответ на вопрос, на что украинский лидер согласился. После этого Трамп спросил его: «Скажите, Крым российский?». Порошенко отметил, что ответил Трампу, что Крым является украинским.

    После этого Порошенко поинтересовался у Трампа, что вызвало у него такой интерес. В ответ, по словам Порошенко, Трамп заявил, что его российский друг сказал ему, что полуостров должен принадлежать России.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не говорили о возможном признании Западом Крыма, Донбасса и Новороссии российскими регионами.

    В марте сообщалось, что администрация президента США изучает возможность признания Крыма частью России в рамках соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта.

    Напомним, президент США заявил, что Соединенные Штаты обсуждают с Украиной, какие территории будут сохранены, а какие потеряны в результате урегулирования конфликта, а также другие аспекты окончательной договоренности.

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    13 апреля 2025, 16:38 • Новости дня
    Newsweek опубликовал карту раздела мира Россией, Китаем и США

    Newsweek опубликовал карту раздела мира на сферы влияния России, США и Китая

    Newsweek опубликовал карту раздела мира Россией, Китаем и США
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский журнал Newsweek опубликовал карту, на которой показаны возможные сферы влияния лидеров России, США и Китая, проведя аналогию с Ялтинской конференцией 1945 года.

    Американский журнал Newsweek опубликовал статью, в которой рассмотрел возможный сценарий раздела мира на сферы влияния лидерами России, США и Китая. Издание провело параллели с Ялтинской конференцией 1945 года, когда лидеры СССР, США и Британии обсуждали послевоенное устройство Европы, передает РИА «Новости».

    Согласно представленной карте, Россия может усилить свое влияние в Европе, Закавказье и Турции, что отмечено красным цветом. США, обозначенные синим, будут контролировать Северную Америку и Гренландию. Китай, помеченный желтым, распространит свое влияние на Юго-Восточную Азию, включая такие страны, как Япония, Индия и Пакистан.

    Средняя Азия, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка, Австралия, Новая Зеландия и Монголия не вошли в указанные сферы влияния, оставаясь вне геополитических интересов этих трех держав. Журнал подчеркивает, что это предположения, основанные на текущих международных отношениях и исторических аналогиях.

    Ранее обозреватель Wall Street Journal Джерард Бейкер написал, что президент США возвращает великодержавный подход к глобальной стратегии, ориентируясь на баланс сил между США, РФ и КНР.

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    14 апреля 2025, 13:56 • Видео
    Вашингтон меняет посла в Киеве. Зачем?

    В США заявили, что посол в Киеве Бриджит Бринк покинет свой пост. Ранее на нее неоднократно наезжал Владимир Зеленский. Но это не уступка Дональда Трампа Украине. Скорее, наоборот.

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    13 апреля 2025, 16:32 • Новости дня
    Песков станцевал с Навкой на льду

    Песков станцевал на льду с Навкой на юбилейном шоу фигуристки

    Песков станцевал с Навкой на льду
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вышел на лед юбилейного шоу своей супруги Татьяны Навки и исполнил с ней танец под композицию «А он мне нравится», вызвав овации зрителей.

    Песков поразил зрителей юбилейного шоу «Больше, чем шоу», посвященного 50-летию его супруги, олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Пресс-секретарь вышел на лед, где станцевал с Навкой под песню «А он мне нравится», передает РИА «Новости».

    После выступления Песков поздравил супругу с юбилеем и признался ей в любви. «Ты очень многое сделала. Я хочу, чтобы ты парила дальше. Лети дальше. Будь счастлива. Дари свой талант людям, дари его мне. Я всегда буду рядом», – сказал он и вручил Навке букет бордовых роз.


    Навка празднует свой юбилей в воскресенье, ей исполнилось 50 лет.

    Ранее Песков признался, что его супруга, фигуристка Татьяна Навка, зарабатывает больше него благодаря организации ледовых шоу.

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    14 апреля 2025, 11:47 • Новости дня
    Зеленский отказался от переговоров с Россией

    Зеленский отказался от переговоров с Россией из-за недоверия к Москве

    Зеленский отказался от переговоров с Россией
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил о недоверии к Москве и отказе от переговоров с Россией, обвинив американскую администрацию в декларации «пророссийских нарративов».

    Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность переговоров с Россией, заявив, что Киев не может доверять Москве. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

    По его словам, недоверие к России является основной причиной отказа от переговоров.

    Кроме того, украинский лидер выразил сомнения в нейтральной позиции США в конфликте. Он считает, что при администрации Дональда Трампа в США преобладают пророссийские нарративы, что, по его мнению, неправильно.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое достижение договоренностей с Россией и на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что администрация Трампа осознает ненависть Владимира Зеленского к русским.

    В МИД России заявили, что Россия готова обсуждать с Киевом серьезные предложения, способствующие достижению всеобъемлющего мира.

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    13 апреля 2025, 22:48 • Новости дня
    В торговом центре в Москве упал лифт

    Tекст: Денис Тельманов

    Лифт в столичном торговом центре рухнул с минус первого на минус второй этаж, в результате чего пострадала женщина, находившаяся внутри кабинета лифта.

    Как передает РИА «Новости», в торговом центре на Каховской улице в Москве произошел инцидент с лифтом. Лифт упал с минус первого этажа на минус второй, и в результате этого происшествия пострадала женщина.

    Эта женщина находилась в лифтовой кабине в момент падения. После инцидента ее доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Подробности ее состояния не разглашаются.

    По данным прокуратуры, установление всех обстоятельств происшествия и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре. Ведомство предпринимает все необходимые меры для выяснения причин инцидента и привлечения к ответственности виновных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате падения лифта с уровня второго этажа в переходе возле МЦД на востоке Москвы две женщины получили травмы. В жилом доме на улице Есенина в Петербурге упал лифт, в котором находился 12-летний мальчик; ребенок не пострадал.

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    14 апреля 2025, 09:30 • Новости дня
    ФБР заподозрило 17-летнего Кацапа в подготовке покушения на Трампа

    NBC: 17-летний Кацап из Висконсина убил родителей и планировал покушение на Трампа

    ФБР заподозрило 17-летнего Кацапа в подготовке покушения на Трампа
    @ ABC 7 Chicago/YouTube

    Tекст: Мария Иванова

    Семнадцатилетний подросток из Висконсина обвинен в убийстве своих родителей и планировании покушения на президента Дональда Трампа, а также в попытке использования оружия массового уничтожения с помощью дрона.

    Как передает NBC News, 17-летнего Никиту Кацапа (Nikita Casap) из Висконсина обвиняют в убийстве его матери и отчима, а также в планировании покушения на президента Трампа. В прошлом месяце Кацап был арестован за убийство 35-летней Татьяны Кацап и 51-летнего Дональда Мейера, после чего он проживал с их телами около двух недель.

    ФБР обнаружило улики, указывающие на то, что Кацап также готовился убить президента. В числе обвинений – заговор, попытка убийства президента и попытка применения оружия массового поражения. В ходе обыска был найден так называемый манифест, в котором призывалось к убийству президента для разжигания расовой войны и хаоса в стране.

    Кацап, согласно данным ФБР, обсуждал свои планы в соцсетях, таких как TikTok и Telegram, и идентифицировал себя как последователь «Ордена Девяти Углов» – неонацистской организации, продвигающей насильственные методы свержения правительств.

    Следствие считает, что он частично оплатил покупку дрона с механизмом сброса для нанесения ущерба, например, путем сброса взрывчатки, «коктейля Молотова» или сильнодействующего яда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал президента США Дональда Трампа покарать «истинных заказчиков покушения» на американского президента. Подозреваемый в покушении на президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут пытался приобрести ракетную установку у предполагаемого украинского посредника.

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    13 апреля 2025, 17:40 • Новости дня
    Белый дом: Трамп блестяще прошел тест, от которого отказался Байден
    Белый дом: Трамп блестяще прошел тест, от которого отказался Байден
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп продемонстрировал отличные результаты когнитивного теста, от которого ранее отказался его предшественник Джо Байден, подтвердив нормальное состояние когнитивных функций и отсутствие депрессии, сообщил терапевт Белого дома по итогам первого медобследования американского лидера после возвращения на пост.

    Трамп успешно прошел когнитивный тест, набрав максимальные 30 баллов из 30 возможных. Этот тест, проводившийся по Монреальской когнитивной шкале, показал, что у 47-го президента США нормальная когнитивная функция и отсутствуют признаки депрессии и тревожности, передает РИА «Новости».

    Доктор Белого дома отметил, что Трамп также не демонстрирует отклонений в походке и равновесии. Медосмотр подтвердил, что Трамп не страдает алкогольной и никотиновой зависимостью. Он весит около 102 килограммов и имеет шрам на ухе после прошлогоднего покушения, когда в него попала пуля.

    Кроме того, на его коже были выявлены доброкачественные новообразования и солнечные повреждения. Ранее Дональд Трамп призывал Джо Байдена пройти такой же когнитивный тест, однако Байден отказался от этого предложения.

    Ранее сообщалось, что Трамп после медицинского осмотра показал отличное здоровье и готов к выполнению обязанностей главы государства.

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    14 апреля 2025, 08:59 • Новости дня
    Мерц назвал условие поставок ракет Taurus Киеву

    Фридрих Мерц заявил о возможности поставки ракет Taurus Украине при согласовании с ЕС

    Мерц назвал условие поставок ракет Taurus Киеву
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц заявил, что Германия может поставить Киеву крылатые ракеты Taurus, если это будет согласовано с партнерами в Евросоюзе.

    Лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц, который, как ожидается, возглавит правительство Германии в мае, допустил возможность поставки крылатых ракет Taurus Киеву. Мерц подчеркнул, что это решение будет принято только при условии согласования с партнерами в Евросоюзе, передает ТАСС. Он заверил, что Германия не станет вступать в конфликт, но намерена поддержать Украину вооружением.

    Мерц в интервью каналу ARD подтвердил свою позицию о необходимости поставки ракет Украине, отметив, что уже есть прецеденты поставок крылатых ракет европейскими странами, такими как Британия и Франция, а также США. По его словам, Германия должна следовать этому примеру после достижения согласия с европейскими партнерами.

    Политик также акцентировал внимание на оборонительном характере действий украинской армии, подчеркнув, что они должны иметь возможность защищаться и наносить удары по путям снабжения российских сил. В этом контексте он упомянул Керченский мост как один из стратегических объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Фридрих Мерц призвал согласовывать с Россией отправку военных Германии на Украину, если этот вопрос когда-либо станет актуальным. Сообщалось, что Мерц заявил, что вопроса отправки войск на Украину нет в повестке дня. Он также счел недопустимыми переговоры по Украине без участия Европы.

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    13 апреля 2025, 22:27 • Новости дня
    Мэр Конотопа объяснил сбор бригады ВСУ в месте ракетного удара в Сумах

    Мэр Конотопа: В месте удара в Сумах были сборы 117-й бригады теробороны ВСУ

    Мэр Конотопа объяснил сбор бригады ВСУ в месте ракетного удара в Сумах
    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Военнослужащие 117-й бригады теробороны ВСУ в Сумах были собраны на торжественное построение по случаю годовщины своего создания, сообщил мэр города Конотоп Артем Семенихин. По этому месту был нанесен ракетный удар.

    На месте удара в Сумах проводились сборы 117-й бригады теробороны ВСУ, которая 13 апреля отмечала седьмую годовщину своего создания, сообщил мэр украинского города Конотоп Артем Семенихин, передает Strana.ua.

    Ранее в воскресенье депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что ракетный удар пришелся по скоплению военных, собравшихся на торжественное построение. Она напомнила, что это не первый случай, когда военные ВСУ погибают на аналогичных мероприятиях.

    Глава Сумской области, генерал-лейтенант ВСУ Владимир Артюх бежал с места удара по построению в Сумах, пишут «Аргументы и Факты» со ссылкой на слова мэра Конотопа. После обстрела Семинихин призвал Артюха извиниться, уволить главу местной СБУ и уйти в отставку.

    В воскресенье, 13 апреля в городе Сумы на Украине прогремели два взрыва, сообщили РИА «Новости». В украинских СМИ сообщалось о значительных разрушениях и жертвах. Указывалось, что под ракетный удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета.

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    13 апреля 2025, 16:52 • Новости дня
    США и Китай начали обсуждение торговых отношений

    Белый дом сообщил о начале обсуждений торговых отношений с Китаем

    США и Китай начали обсуждение торговых отношений
    @ Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил о начале процесса обсуждения торговых отношений между США и Китаем.

    В эфире телеканала CNN он подчеркнул, что данный процесс находится в зарождающемся состоянии, передает РИА «Новости».

    Хассетт отметил, что взаимодействие между Вашингтоном и Пекином по вопросам торговли только начинает развиваться. Он выразил надежду на плодотворное сотрудничество, которое приведет к урегулированию текущих торговых разногласий.

    Ранее китайский лидер Си Цзиньпин призвал Евросоюз к совместным действиям против торговой политики США.

    Комитет по тарифам Госсовета КНР объявил о повышении пошлин на американские товары с 12 апреля, увеличив их с 84% до 125% в ответ на протекционистские меры США.

    Противостояние США и Китая достигло небывалого размаха, и ни одна из сторон не желает останавливаться, вводя новые пошлины друг против друга.

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    14 апреля 2025, 11:12 • Новости дня
    Оппозиция победила на местных выборах в Финляндии

    Оппозиционные социал-демократы победили на местных выборах в Финляндии

    Оппозиция победила на местных выборах в Финляндии
    @ RONI REKOMAA/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    На муниципальных и окружных выборах в Финляндии социал-демократы получили 23% голосов, что на 5,3 процентных пункта больше ожидаемого результата.

    Оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП) Финляндии одержала победу на муниципальных и окружных выборах, получив 23% голосов, что на 5,3 процентных пункта больше, чем ожидалось. Национальная коалиция, возглавляемая премьер-министром Петтери Орпо, заняла второе место с 21,9% голосов, передает Bloomberg.

    Подобные результаты после обработки порядка 95% бюллетеней отражают мнение избирателей, которые недовольны правительством, лоббирующим интересы бизнеса.

    Оппозиционная Центристская партия получила 16,4% голосов, став третьей в рейтинге, партия «Истинные финны», являющаяся младшим партнером в правящей коалиции, потеряла 6,8 процентных пункта и получила 7,6% голосов по сравнению с итогами выборов 2021 года.

    Избиратели выбирали представителей в более чем 300 муниципальных советов и 21 окружной совет, ответственных за управление медицинскими, социальными и экстренными службами в регионах Финляндии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в странах Европы давно растет симпатия к оппозиционным политикам, даже если их преследуют, отменяют и заключают в тюрьму. В центре Варшавы прошел многотысячный марш, организованный оппозиционной партией «Право и справедливость», приуроченный к 1000-летию Польского королевства и имеющий политический характер. Он также носит политический характер в преддверии президентских выборов, первый тур которых состоится 18 мая.

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    13 апреля 2025, 20:20 • Новости дня
    Продюсер «КИНОпробы. Рэп-трибьют» дал оценку порче стены Виктора Цоя поклонниками Паши Техника

    Продюсер Пронин — о вандализме на стене Цоя: Какой был Техник, такие и поклонники

    Продюсер «КИНОпробы. Рэп-трибьют» дал оценку порче стены Виктора Цоя поклонниками Паши Техника
    @ кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Порча стены Виктора Цоя, вероятно, с точки зрения вандалов соответствует идеологии жизни самого Паши Техника, фанаты которого и додумались до этого, так называемого, перформанса, сказал газете ВЗГЛЯД рэп-продюсер Антон Пронин. Ранее на Арбате художники полностью закрасили граффити «Техник».

    «Порча стены Цоя – это вандализм. Российские правоохранительные органы должны дать оценку и наказать тех, кто к этому причастен. Второе. Фигуры Виктора Робертовича и Паши Техника не просто несопоставимы – между ними несколько вселенных. И непонятно, почему поклонники скончавшегося недавно рэпера выбрали именно такой способ заявить о себе», – пояснил Антон Пронин, музыкальный продюсер, руководитель проекта «КИНОпробы. Рэп-трибьют».

    «История крайне хайповая. Единственное, что я могу сказать, предполагая точку зрения фанатов Техника, что этот так называемый перформанс, возможно, соответствует идеологии жизни самого Паши. Но, безусловно, это не оправдание. Цой – легенда и герой своего времени с большой буквы. А сейчас…Какие времена, такие и герои. Я изначально был категорически против того, чтобы пиарить эту историю с порчей стены на Арбате, чтобы не придавать ей дополнительного звучания в СМИ и обществе», – указал он.

    Ранее в центре Москвы на стене Виктора Цоя художники полностью закрасили граффити «Техник», посвященное рэперу Паше Технику (настоящее имя Павел Ивлев).

    Художник Роман Яковлев сначала наклеил поверх граффити плакаты с изображением Цоя, затем к нему присоединились другие мастера, которые закрасили надпись, покрыв ее новыми рисунками и восстановили портрет солиста рок-группы «Кино». Яковлев ранее заявлял, что постарается убрать граффити, посвященное Технику, корректно и без оскорблений.

    Надпись «Техник» появилась на Арбате 10 апреля до похорон музыканта. После этого к стене Цоя приставили наряд полиции. Паши Техника не стало 4 апреля. До этого он несколько дней пребывал в состоянии искусственной комы в больнице Таиланда после отравления неизвестными веществами. Рэперу было 40 лет. Прощание с ним прошло 11 апреля.

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    14 апреля 2025, 13:18 • Новости дня
    Рар: Мерц зовет Украину в наступление на Крым

    Политолог Рар: Мерц готовится к эскалации конфликта на Украине

    Рар: Мерц зовет Украину в наступление на Крым
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц хочет поделить ответственность за военную помощь Украине среди ведущих стран Евросоюза. Также он рассчитывает, что США выйдут из украинского урегулирования, и инициатива окажется в руках Лондона, Парижа и Берлина, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в ФРГ подтвердили намерение предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

    «Мерц подтвердил намерение предоставить Украине ракеты Taurus, но умолчал, что боеприпасы нуждаются в наводчиках-специалистах из бундесвера. А участие немецких военных в СВО может означать прямое вступление Германии в боевые действия против России», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «При этом Мерц, в отличие от Шольца, хочет взять на себя военное лидерство в Европе в противостоянии с Россией. Такие настроения в целом популярны в блоке Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС)», – указал собеседник.

    «Кроме того, будущий канцлер критикует ВСУ за оборонительный характер действий, напрямую призывая к прорыву в сторону Крыма. По его словам, украинским военным надо вести наступательные бои, чтобы разрушить российскую военную логистику на полуострове. Мерц уверен в успехе Украины при наращивании европейской военной помощи», – продолжил он.

    «Также Мерц считает мирные переговоры президентов Дональда Трампа и Владимира Путина бессмысленными, потому что Москва их якобы не хочет. Это говорит о том, что Берлин не согласится со сдачей украинских территорий. Я думаю, у будущего немецкого канцлера создалось превратное впечатление о военной силе России», – заметил аналитик.

    «При этом Мерц не хочет, чтобы Германия в одиночестве стала мишенью российских военных. Он понимает, что немецкое общество не поддержит эту идею. Поэтому, по его замыслу, ответственность за поддержку Украины должны разделить ведущие страны Евросоюза», – объяснил эксперт.

    «Украинский кризис подошел к решающей фазе. В итоге будет мирное соглашение или Трамп выйдет из игры. Тогда инициативы НАТО по поддержке Киева скоординированно возьмут на себя Лондон, Париж и Берлин, бросая новое оружие на фронт. Это приведет к эскалации, а Европа окажется глубже втянута в конфликт. На это, по-видимому, и рассчитывает Мерц», – резюмировал Рар.

    Ранее будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью немецкому телеканалу ARD подтвердил желание отправить Киеву ракеты большой дальности Taurus при условии, что поставки будут скоординированы с европейскими союзниками, сообщает Deutsche Welle. Мерц напомнил, что Британия, Франция и США уже поставляли Украине ракеты. При этом уходящий канцлер Германии Олаф Шольц отказался от этой идеи из-за риска эскалации конфликта.

    Заявления Мерца прозвучали после того, как ХДС/ХСС заключили коалиционное договор с Социал-демократической партией для формирования нового правительства. Постпред Украины при ООН Андрей Мельник раскритиковал соглашение, выразив сомнения в приверженности нового правительства поддержке Киева.

    Со своей стороны глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила, что члены ЕС намерены обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus Украине, подчеркнув важность скоординированных усилий в этом вопросе и указав на необходимость «давления на Россию».

    Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений Киеву осложняют урегулирование и вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины рассматриваются российскими военными как законные цели для атаки. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Франция наводит украинские удары по России.

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    14 апреля 2025, 00:19 • Новости дня
    Россия начала разработку систем подавления связи Starlink

    The National Interest: Россия начала разработку систем подавления связи Starlink

    Россия начала разработку систем подавления связи Starlink
    @ Christoph Soeder/dpa-ENR-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, способные подавлять спутники Starlink, среди них системы «Калинка» и «Тобол», предназначенные для нарушения спутниковой связи и навигации.

    Как сообщает The National Interest, российские войска в последние несколько лет сосредоточены на создании и усовершенствовании методов, способных выводить из строя спутниковую систему Starlink. Эта система, по данным издания,предоставляет тактические преимущества пользователям. В частности, разработаны системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Калинка» и «Тобол», которые нацелены на подрыв спутниковой связи и навигации.

    Система «Тобол» изначально была создана в качестве стационарной платформы РЭБ для защиты российских спутников от помех. Однако позже она была адаптирована для наступательных действий, направленных на подавление сигналов GPS и Starlink. «Тобол» может глушить сигналы как по нисходящей, так и по восходящей линии связи, и его дальность действия позволяет создавать электромагнитный щит, защищающий российские силы от спутникового наведения.

    «Тобол» может использоваться для нарушения синхронизации между спутниками Starlink и наземными терминалами, находящимися у ВСУ.

    Система «Калинка» способна не только обнаруживать и прерывать сигналы со спутников, но и нарушать военные коммуникации ВСУ и работу беспилотников. Также она может помешать функционированию системы Starshield, разработанной SpaceX для вооруженных сил США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система оптического подавления беспилотников с использованием лазерного излучателя «Слепыш» проходит полигонные испытания в России. Французская компания Eutelsat не сможет конкурировать со Starlink в обеспечении связи на Украине, но планирует создать европейскую альтернативу.

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    14 апреля 2025, 08:08 • Новости дня
    ФСБ задержала агента военной разведки Украины за подготовку терактов в России

    ФСБ задержала агента военной разведки Украины, доставившего мощные СВУ через Европу в Россию

    ФСБ задержала агента военной разведки Украины за подготовку терактов в России
    @ Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    ФСБ задержала гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который доставил в Россию мощные взрывные устройства в тайнике автомобиля, действуя по заданию украинской военной разведки.

    ФСБ задержала гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, прибывшего в Россию с целью организации диверсионно-террористических актов, передает ТАСС. Пруняну, 2001 года рождения, действовал по поручению Главного управления разведки Минобороны Украины.

    В ведомстве сообщили: «Пресечена противоправная деятельность гражданина Республики Молдова, прибывшего для организации диверсионно-террористических актов».

    По данным ФСБ, Пруняну был завербован украинской разведкой в декабре 2023 года и получил псевдоним Макс для подготовки терактов в России. В Кишиневе ему передали деньги на покупку автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, в котором был оборудован тайник с тремя взрывными устройствами на основе пластичной взрывчатки С-4. Каждое устройство весило 1,6 кг.

    Пруняну прибыл в Россию, следуя по маршруту через Молдову, Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию. Он намеревался заложить взрывчатку в Волгограде и Саратове, но был задержан сотрудниками безопасности, передает ФСБ. В тайнике также находились предохранительно-исполнительные механизмы, детонаторы и ключи замыкания электронной цепи.

    Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело против Пруняну по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ или устройств. Согласно информации ведомства, Пруняну ранее участвовал в боевых действиях против российских сил в составе ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у гаражей на востоке Москвы, рядом с Измайловским кремлем, обнаружили тайник с взрывчаткой, предназначенной для теракта в столице.

    Ранее в Московском регионе сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов, задержав гражданина России, который планировал подрывы в синагоге и московском метро.

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