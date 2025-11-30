Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.14 комментариев
Иран из-за засухи вывел из эксплуатации гидроэлектростанцию на реке Кархе
Из-за засухи выработка электроэнергии на гидроэлектростанции в провинции Хузестан в Иране остановилась, сообщил директор ГЭС и водохранилища Кархе Амир Махмуди.
Иран был вынужден вывести из эксплуатации гидроэлектростанцию на реке Кархе из-за падения уровня воды в водохранилище, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.
«Затворы нижнего яруса плотины были вновь открыты для подачи воды ниже по течению», – сообщил Махмуди. Он уточнил, что сейчас уровень воды в водохранилище составляет 180 м, что на 40 м ниже минимально необходимого для работы станции.
По данным агентства Fars, на 8 ноября в стране на грани полного высыхания находятся 19 водохранилищ, что составляет почти десятую часть от всех действующих в Иране. В этих водохранилищах запасы воды не превышают 5%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 ноября представитель президента Исламской республики по управлению морскими ресурсами Али Абдолализаде заявлял, что власти Ирана отказались от идеи переноса столицы из Тегерана в пользу решения проблем с водой путем перекачки из Персидского залива.
Однако 21 ноября президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что перенос столицы стал вынужденной мерой из-за перенаселенности Тегерана и нехватки воды. Он отметил, что перекачка воды из Персидского залива слишком дорога и не имеет оправдания.
Иранские власти планируют использовать два новых энергоблока АЭС в Бушере для запуска завода по опреснению морской воды.