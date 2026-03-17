Умер заслуженный артист Дмитрий Твердохлебов
Заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов скончался на 75-м году жизни, об этом сообщили в Московском театре оперетты.
Заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов скончался на 75-м году жизни, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Московский театр оперетты. В театре отметили: «16 марта на 75-м году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации Дмитрий Петрович Твердохлебов… Коллектив Московского театра оперетты скорбит и выражает самые искренние соболезнования семье, родным и близким Дмитрия Петровича Твердохлебова. Память о нем навсегда останется с нами».
Твердохлебов был приглашен в труппу театра еще студентом выпускного курса ГИТИСа. Его дебют на сцене прошёл с большим успехом: уже в первый год работы он сыграл роли Лобио в спектакле «Не бей девчонок» и Дон Жуана в оперетте «Песня для тебя». Эти премьеры стали началом череды заметных ролей, среди которых были работы в постановках «Конкурс красоты», «Девичий переполох», «Василий Теркин», «Сильва» и «Старая комедия».
В театре подчеркнули, что режиссёры с удовольствием работали с артистом, отмечая его искренность и самоотдачу как в детских, так и во взрослых спектаклях, в классике и современном репертуаре. Особо выделялось уникальное сочетание мощной сценической фактуры и мягкой пластики актёра, а также его тонкая ирония, благодаря чему персонажи Твердохлебова становились любимцами публики.
Среди заметных работ Твердохлебова – роли директора тюрьмы Франка в «Летучей мыши» Иоганна Штрауса, лорда Тауэра в «Джейн» Александра Кремера, Хозяина в «Фиалке Монмартра» Имре Кальмана, полковника Пикеринга в «Моей прекрасной леди» Фредерика Лоу и Директора цирка в «Принцессе цирка» Кальмана.