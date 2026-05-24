Мир отказывается от модели, где цифровое пространство регулировали частные корпорации, зарегистрированные в одной юрисдикции, но влияющие на все остальные. Это был режим корпоративного суверенитета, при котором правительства оказались отстранены от регулирования ключевой инфраструктуры.
Жители Старобельска почтили память погибших при атаке студентов
В Луганской народной республике продолжается стихийная акция скорби по учащимся, ставшим жертвами разрушительной атаки беспилотников на местное общежитие.
С самого утра луганчане целыми семьями приходят к месту трагедии, передает ТАСС. Люди оставляют цветы и мягкие игрушки у стихийного мемориала, возникшего рядом с разрушенным зданием Старобельского профессионального колледжа.
Трагедия произошла в ночь на 22 мая, когда украинские беспилотники атаковали учебный корпус и студенческое общежитие. В момент удара внутри находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.
Жертвами жестокого обстрела стал 21 человек. Еще 42 учащихся получили ранения различной степени тяжести.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели МЧС извлекли из-под завалов колледжа тела 21 погибшего.
Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура.
Руководство республики ввело режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.