  МО: Вооруженные силы России нанесли массированный удар по украинской военной инфраструктуре
    Отсутствие ипотеки до неузнаваемости изменило рынок недвижимости
    Медведев призвал наносить жесткие удары по Киеву
    МИД Армении ответил на заявления Лаврова о влиянии ЕС на Ереван
    Президент Чехии предложил НАТО отключить интернет в России
    В ЛНР установили личности погибших при атаке ВСУ на колледж студентов
    Иностранные журналисты отправились на место трагедии в Старобельск
    На Украине обвинили Запад в провале ночной работы ПВО
    Трамп поблагодарил Секретную службу за ликвидацию стрелка у Белого дома
    Стали известны подробности меморандума Ирана и США
    Мнения
    Ярослав Игнатовский Ярослав Игнатовский Мир подошел к глобальному цифровому перелому

    Мир отказывается от модели, где цифровое пространство регулировали частные корпорации, зарегистрированные в одной юрисдикции, но влияющие на все остальные. Это был режим корпоративного суверенитета, при котором правительства оказались отстранены от регулирования ключевой инфраструктуры.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американцы ненавидят Рауля Кастро

    Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».

    Игорь Караулов Игорь Караулов Враги России стали мимикрировать под патриотов

    Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

    24 мая 2026, 12:10 • Новости дня

    Жители Старобельска почтили память погибших при атаке студентов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Луганской народной республике продолжается стихийная акция скорби по учащимся, ставшим жертвами разрушительной атаки беспилотников на местное общежитие.

    С самого утра луганчане целыми семьями приходят к месту трагедии, передает ТАСС. Люди оставляют цветы и мягкие игрушки у стихийного мемориала, возникшего рядом с разрушенным зданием Старобельского профессионального колледжа.

    Трагедия произошла в ночь на 22 мая, когда украинские беспилотники атаковали учебный корпус и студенческое общежитие. В момент удара внутри находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

    Жертвами жестокого обстрела стал 21 человек. Еще 42 учащихся получили ранения различной степени тяжести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели МЧС извлекли из-под завалов колледжа тела 21 погибшего.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура.

    Руководство республики ввело режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

    24 мая 2026, 11:11 • Новости дня
    Военкор рассказал подробности ударов по Киеву

    @ Thomas Peter/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России осуществили один из самых интенсивных ударов в текущем году, охвативший территорию от Одессы до Хмельницкого, при этом главными целями стали Киев и Белая Церковь, сообщил военкор Александр Коц.

    «Чем работали: «Орешник» (по предварительной фиксации – характерное отделение шести блоков с суббоеприпасами над Белой Церковью), «Кинжалы» с МиГ-31К, «Цирконы» с крымского направления, до двух десятков «Искандеров-М», Х-101 с Ту-95МС, «Калибры» с носителей ЧФ и плотная карусель «Гераней» – в воздухе одновременно держалось под 70 ударных бортов», – написал журналист в Max.

    В Киеве зафиксирована серия попаданий ракет комплексов «Искандер» по объектам логистики и складам оборонной промышленности в нескольких районах, а также по позициям ПВО. В первый час атаки по столице было совершено до 10 заходов. Главным событием ночи стало вероятное применение системы «Орешник» по объектам в Белой Церкви, включая авиаремонтный комплекс, теплоэлектроцентраль и транспортные узлы, где обслуживается западная техника.

    Удары также пришлись по авиабазе в Староконстантинове Хмельницкой области, куда направлялись скоростные цели. В Житомирской, Кировоградской и Полтавской областях поражены объекты энергетики, военно-промышленного комплекса и логистики. Портовая инфраструктура Одесской области была атакована беспилотниками «Герань», а в Кривом Роге продолжилось уничтожение цехов по сборке дронов.

    В пятницу после удара по колледжу в Старобельске президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны подготовить военный ответ. «Разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – сказал президент. Путин связал теракт в Старобельске с попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте.

    24 мая 2026, 11:04 • Новости дня
    Соловьев сообщил о массовых пожарах на заводах Киева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ночных ударов в Киеве произошли крупные пожары на ряде промышленных предприятий, огонь сохраняется в нескольких районах города, сообщил телеведущий Владимир Соловьев.

    О серьезных пожарах на промышленных объектах Киева после ночных ударов стало известно из сообщения телеведущего Владимира Соловьева в Mах. По его словам, спутниковые данные и тепловые метки указывают на масштабные возгорания, которые произошли сразу на нескольких территориях.

    Среди пораженных объектов названы логистический комплекс FIM «Чайки», завод «Артем» вместе с прилегающей промышленной зоной, завод «Аналитприбор», Киевский завод реле и автоматики, склад сети АТБ, а также промзона в районе «Красного Хутора». Кроме того, тепловые аномалии были зафиксированы в районе одного из подразделений СБУ на правом берегу Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу после удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске (ЛНР) президент Владимир Путин поручил Минобороны подготовить военный ответ. Глава государства связал атаку в Старобельске с попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте.

    24 мая 2026, 11:20 • Видео
    США нашли Ирану нового лидера

    Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    23 мая 2026, 18:28 • Новости дня
    Установлены личности 17 погибших студентов в Старобельске

    Tекст: Вера Басилая

    Власти ЛНР установили личности 17 из 18 погибших студентов при атаке на колледж, местонахождение четырех студентов остается неизвестным, сообщили в администрации Луганской народной республике.

    После удара украинских войск по учебному заведению в Старобельске число жертв достигло 18 человек, сообщает в Max администрация Луганской Народной Республики.

    Установлена личность 17 погибших студентов, опубликованы списки жертв и раненых по состоянию на 17:00.

    В списках также указаны учащиеся, чье местонахождение до сих пор не установлено. На данный момент неизвестна судьба четырех студентов колледжа.

    Общее число жертв удара по колледжу в Старобельске достигло 18 человек.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки погибших и пострадавших студентов.

    Президент России Владимир Путин назвал атаку БПЛА на Старобельск террористическим актом.

    24 мая 2026, 11:39 • Новости дня
    МО: Вооруженные силы России нанесли массированный удар по украинской военной инфраструктуре
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ответ на атаки гражданских объектов армия нанесла комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре, сообщили в Минобороны России.

    Российские военные нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, передает Минобороны. Ведомство подчеркивает, что эта операция стала прямым ответом на террористические атаки Киева по российским гражданским объектам.

    Для поражения инфраструктуры противника применялся широкий арсенал высокоточного оружия. Вооруженные силы использовали баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические комплексы «Искандер» и гиперзвуковые «Кинжалы». Кроме того, в атаке задействовали крылатые ракеты «Циркон», боеприпасы воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотники.

    В военном ведомстве полностью подтвердили результативность проведенной атаки. «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – говорится в официальном сообщении министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве прогремели взрывы. Телеведущий Владимир Соловьев сообщил о массовых пожарах на заводах Киева.

    В пятницу после удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске Путин поручил Минобороны подготовить военный ответ. «Разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – сказал президент. Путин связал террористическую атаку в Старобельске с попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте.

    24 мая 2026, 11:22 • Новости дня
    На Украине обвинили Запад в провале ночной работы ПВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные паблики выразили недовольство эффективностью противовоздушной обороны из-за отсутствия западных противоракет, сообщает издание «Страна».

    Ночью украинские военные паблики сообщили о недостаточно эффективной работе системы противовоздушной обороны, передает «Страна». По их данным, этой ночью ПВО сработала с перебоями, что привело к серьезным последствиям.

    В публикациях отмечается, что причиной такого положения стали действия западных партнеров, которые не поставили обещанные противоракеты. Один из пабликов цитирует: «Отбились очень плохо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве прогремели взрывы. Военный корреспондент рассказал подробности ударов по украинской столице.

    24 мая 2026, 09:45 • Новости дня
    Иностранные журналисты отправились на место трагедии в Старобельск
    @ Pavel Klimov/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иностранные журналисты выехали из Москвы в Старобельск на место удара ВСУ по колледжу, сообщает телеканал RT.

    Представители зарубежных средств массовой информации выехали на место удара по учебному заведению, передает телеканал RT в MAX. В опубликованном ролике запечатлен сбор репортеров у здания Министерства иностранных дел на Смоленской площади и их посадка в автобус.

    Ранее российское дипломатическое ведомство пригласило всех аккредитованных в столице иностранных корреспондентов посетить место трагедии. При этом некоторые западные издания проигнорировали предложение.

    По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, британская корпорация BBC официально отказалась от поездки. Сотрудники американского телеканала CNN сослались на отпуск, а власти Японии прямо запретили своим репортерам освещать теракт в Старобельске.

    Спасатели МЧС обнаружили под завалами разрушенного здания колледжа тела восемнадцати погибших.

    Президент России Владимир Путин назвал ночную атаку украинских беспилотников по студенческому общежитию террористическим актом.

    23 мая 2026, 22:13 • Новости дня
    Британский генерал объяснил, почему армия России «значительно более смертоносна»

    Британский генерал Элвисс призвал соотечественников опасаться Россию

    Tекст: Катерина Туманова

    Британская армия столкнется с нехваткой беспилотников в считанные дни при прямом столкновении НАТО и России, предупредил генерал-лейтенант Майк Элвисс, командующий ключевыми силами НАТО в королевстве.

    Российская армия – «грозный противник» и «значительно более смертоносна» сейчас, чем в 2022 году, предупредил генерал-лейтенант Майк Элвисс, командующий ключевыми силами НАТО, в беседе с газетой The Telegraph.

    «Люди, сражающиеся друг с другом, меня не пугают, но они закалены в боях и испытывают на прочность. Дело в том, что они смотрели на это и жили в соответствии с этим долго, как могли долго», – сказал Элвисс.

    По словам командующего Корпусом быстрого реагирования союзников (ARRC), НАТО не готов к борьбе с Россией. Ранее издание Daily Mail сообщало, что запасы британских дронов будут исчерпаны в течение нескольких недель в случае конфликта.

    К тому же решающую роль искусственного интеллекта и современных технологий в обеспечении превосходства над любым противником тоже нельзя забывать. Оценивая опыт боевых действий, Элвисс отметил, что четырехлетний украинский конфликт «промышленного масштаба» закалил русские войска.

    Корпус быстрого реагирования является одним из двух соединений НАТО, в который в полном составе входят 60 тыс. военнослужащих из Британии, Италии, Канады и Швеции. После недавней реорганизации Элвисс фактически возглавил британскую армию, взяв под контроль ее военный потенциал.

    Британский генерал заявил, что его расположение в стиле Второй мировой войны, находится под землей. Традиционные штаб-квартиры, которые обычно располагались «в море палаток»,  теперь стали «главной целью для ракет и беспилотников».

    Он отметил, что переезд в подземный «цифровой штаб» необходим для защиты от баллистических ракет и для выживания, считая при этом необходимостью находиться «как можно ближе к угрозе».

    Кроме того, Элвисс призвал заявления российских властей воспринимать всерьез, а западным странам готовиться к любым сценариям. В оборонном ведомстве Британии признали, что британские солдаты хронически плохо оснащены и в настоящее время страна тратит на оборону лишь 2,6% ВВП, в то время как Польша тратит 4,48%, а Литва – 4%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские оборонные предприятия массово переехали в США. В Британии отказались платить взнос за доступ к европейской оборонной программе SAFE. Главком ВМС Британии Дженкинс признал неподготовленность флота к войне.

    23 мая 2026, 13:49 • Новости дня
    Захарова заявила об отказе западных СМИ посетить Старобельск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британская телекорпорация Би-би-си официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а американская компания CNN оказалась в отпуске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а американская компания CNN оказалась в отпуске, передает РИА «Новости». Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать Старобельск. CNN в отпуске», – сообщила она. Ранее дипломат отмечала, что внешнеполитическое ведомство начало организовывать поездки аккредитованных в Москве иностранных журналистов к местам ударов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил дипломатам официально уведомить международные организации об атаке на колледж в Старобельске.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала специальный выезд иностранных репортеров на место трагедии.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки одиннадцати погибших и сорока одного раненого студента.

    24 мая 2026, 08:01 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы вновь прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».

    Информацию о происходящем в украинской столице распространил местный телеканал «Общественное», передает РИА Новости. На протяжении воскресного дня журналисты уже несколько раз информировали жителей о подобных инцидентах.

    «В Киеве снова звучат взрывы», – говорится в сообщении Telegram-канала вещателя.

    Согласно актуальным данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в настоящий момент на территории города действует режим воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая в украинской столице прозвучала серия ночных взрывов.

    В конце апреля воздушная тревога охватила Киев и восемь областей страны.

    Днем ранее местные издания зафиксировали громкие звуки на фоне работающих сирен.

    23 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Житель Мариуполя сбил украинский дрон стрелой из лука

    Tекст: Вера Басилая

    Президент приазовской федерации стрельбы из лука Борис Кленин точным попаданием стрелы ликвидировал разведывательный коптер боевиков во время оккупации Мариуполя.

    Кленин рассказал, что тренировался во дворе собственного дома, когда услышал шум приближающегося аппарата, передают «Вести». В то время Мариуполь находился под контролем украинских военных, регулярно запускавших беспилотники для устрашения мирного населения.

    «Боевики запускали здесь дрон, после которого начинался обстрел поселка. Их раздражало все: дымок от костра, звук от генератора», – пояснил Кленин.

    По словам стрелка, аппарат завис на высоте около 50–60 метров, а затем опустился примерно до 30 метров. Именно в этот момент мариуполец выпустил стрелу и успешно поразил цель с первого раза.

    В августе прошлого года российский военнослужащий сбил украинский беспилотник броском автомата.

    Месяцем ранее на харьковском направлении боец спецоперации голыми руками разбил вражеский дрон о дерево.

    В январе 2025 года другой штурмовик отбил летящий аппарат прикладом своего оружия.

    23 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    Житель Курской области лишился стопы после подрыва на мине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Шептуховка Кореневского района Курской области 59-летний мужчина получил тяжелейшие ранения после подрыва на мине и был доставлен в больницу, сообщили власти региона.

    В Курской области в Кореневском районе тяжелые ранения получил мирный житель, подорвавшийся на мине, сообщил глава региона Александр Хинштейн. По его словам, медики Курской областной больницы «делают все возможное» для спасения пострадавшего.

    Несчастье случилось в селе Шептуховка. 59-летний мужчина наступил на мину, в результате чего лишился правой стопы и получил закрытый перелом голени на той же ноге. Осколками также посекло бедро и плечо, серьезные повреждения получила левая нога.

    Пострадавшего оперативно доставили в Курскую областную больницу, где он сейчас находится в тяжелом состоянии. Губернатор Курской области пожелал раненому сил и скорейшего выздоровления.

    Ранее в той же деревне Шептуховка два комбайнера во время работы в поле также получили серьезные травмы при подрыве на мине. Позже в Суджанском районе области 44-летний житель, наступив на неразорвавшееся взрывное устройство, получил неполную ампутацию левой стопы и был доставлен в больницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области для ускорения возвращения жителей в свои дома.

    24 мая 2026, 08:50 • Новости дня
    Командир ВСУ попытался отговорить солдата от сдачи в плен

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский командир в попытке предотвратить дезертирство с позиций уговаривал военного ВСУ на передовой не сдаваться в плен армии России, следует из радиоперехвата.

    Офицер украинской армии уговаривал военнослужащего отказаться от идеи сдаться в плен, передает РИА «Новости». В распоряжении агентства оказался радиоперехват соответствующих переговоров.

    «Просто сдаться? В плен – не вздумай, ты эту фигню прекращай», – сказал командир.

    Проблема массового ухода солдат с позиций стала одной из главных для украинской армии, о чем неоднократно рассказывали пленные. Глава Минобороны Украины Михаил Федоров ранее признавал, что около 200 тыс. военнослужащих самовольно покинули части или дезертировали.

    При этом Генпрокуратура страны еще в ноябре прошлого года сообщала о более чем 311 тыс. уголовных дел по соответствующим статьям. Пленные отмечают, что для борьбы с бегством солдат украинское командование создает заградотряды, готовые расстреливать отступающих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях украинские заградительные отряды расстреляли несколько групп сдающихся в плен сослуживцев в Сумской области.

    Немногим ранее в Харьковской области националисты убили собственных дезертировавших бойцов с помощью беспилотников.

    Всего с начала текущего года свои части самовольно покинули около 80 тысяч военнослужащих ВСУ.

    23 мая 2026, 16:00 • Новости дня
    Число жертв трагедии в Старобельске достигло 16 человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    При разборе завалов в общежитии колледжа в Старобельске спасатели обнаружили тела еще четверых детей, общее число погибших достигло 16 человек, сообщили в МЧС.

    Число погибших в общежитии колледжа Луганского педагогического университета в Старобельске в ЛНР достигло 16. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. В министерстве сообщили: «Тела еще четверых погибших извлечены из-под завалов в Старобельске на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета».

    Еще 42 человека пострадали, пятеро продолжают оставаться под завалами.

    Ранее в субботу сообщалось, что число погибших при атаке украинских дронов по общежитию в Старобельске выросло до 12 человек. До этого глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки погибших при атаке на колледж.

    Атака БПЛА на студенческое общежитие в Старобельске носила преднамеренный характер с целью добиться максимального числа жертв среди мирного населения, целенаправленный обстрел здания с проживающими там детьми является военным преступлением, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    23 мая 2026, 13:55 • Новости дня
    Число жертв обстрела ВСУ в Старобельске выросло до 12

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Число погибших при атаке украинских дронов по общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики выросло до 12 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    Число погибших в результате атаки украинских дронов по общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики достигло 12 человек, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

    В ведомстве уточнили: «Всего пострадали 48 человек, из них 12 погибли». Подробности о состоянии раненых пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки одиннадцати погибших при атаке на колледж.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил о применении тяжелых беспилотников для удара по студенческому общежитию.

    Накануне президент России Владимир Путин сообщил о шести жертвах обстрела учебного заведения в Старобельске.

    23 мая 2026, 18:09 • Новости дня
    Белгородский поселок Борисовка дважды попал под ракетный удар ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Поселок в Белгородской области дважды подвергся ракетным обстрелам ВСУ, в результате атаки загорелись пять автомобилей, а также получили повреждения административное здание и несколько многоквартирных домов, сообщили в оперштабе.

    Населенный пункт в Борисовском округе подвергся двойной атаке со стороны украинских военных, передает в Max оперштаб Белгородской области. Сейчас оперативные службы выясняют наличие пострадавших среди мирных жителей.

    Из-за прилетов снарядов вспыхнули пять машин. Прибывшие на место пожарные расчеты успешно ликвидировали все очаги возгорания.

    Кроме того, частично разрушено местное административное здание. Выбиты стекла в двух коммерческих помещениях и нескольких жилых домах. Специалисты продолжают оценивать последствия обстрела.

    Ранее в поселке Борисовка из-за детонации украинского беспилотника погибли двое местных жителей.

    Соловьев сообщил о массовых пожарах на заводах Киева
    Протесты в Белграде завершились столкновениями с полицией
    Пашинян назвал условие отставки
    Летчик раскрыл подробности первого полета истребителя Су-57Д
    Фицо предупредил об угрозе мировой войны из-за заблудившегося дрона
    Умер мэр Нальчика Таймураз Ахохов
    Российские школьники завоевали восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике

    Отсутствие ипотеки до неузнаваемости изменило рынок недвижимости

    Пару лет назад классическая ипотека была драйвером спроса на квартиры. Но даже снижение ключевой ставки с 21% до 14,5% не изменило ситуацию. Ипотека все еще не вернула себе человеческое лицо – и остается недоступной. Как выживают банки, застройщики и главное те, кто купил квартиру в рассрочку в надежде на снижение ипотечных ставок, но прогадал? Подробности

    Путин снова сделал бойцов «солью земли русской»

    В пятницу в Кремле прошла встреча президента с выпускниками первого потока «Времени героев». Ее участники уже возглавляют регионы, работают на руководящих постах в министерствах и планируют баллотироваться в Госдуму. Президент поддержал намерения выпускников программы, подчеркнув, что их преданность Родине не требует никаких доказательств. Эксперты называют происходящее беспрецедентным: ветераны боевых действий впервые в истории России массово входят в систему власти. Подробности

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    Следствие подбирается к Макрону с похоронными подозрениями

    Всемирно известный французский некрополь под названием Пантеон стал объектом пристального внимания правоохранительных органов – вплоть до того, что следователи пришли с обысками в резиденцию президента Франции. В чем именно подозревают руководителей Пантеона – и почему встревожиться по этому поводу стоит даже Эмманюэлю Макрону? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США нашли Ирану нового лидера

      Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    • Пашинян испугался мести России

      После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    • Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

      В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

