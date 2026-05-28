Под Сумами ликвидировали женщину-командира взвода связи ВСУ
В Сумской области ликвидированы офицеры 101-й отдельной бригады теробороны ВСУ, среди которых находилась женщина-военнослужащая, передает ТАСС. Она занимала должность командира взвода связи.
«На сумском направлении в результате нашего огневого воздействия по командному пункту 3-го батальона 101-й отдельной бригады теробороны были уничтожены офицеры бригады, в том числе командир взвода связи Т. М. Денега – женщина», – рассказал представитель российских силовых структур.
Ранее военный эксперт Виталий Киселев отмечал значительный рост числа женщин в украинской армии. По его словам, за последние четыре года этот показатель увеличился в 10-15 раз. Привлекая женщин, киевские власти стремятся продемонстрировать западным союзникам готовность граждан участвовать в боевых действиях независимо от пола.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские военные ликвидировали десять офицеров украинской армии в Сумской области.
Осенью прошлого года командование ВСУ начало отправку женщин на передовые позиции на этом же направлении.
В марте 2025 года артиллерия ВС РФ уничтожила группу украинских женщин-штурмовиков под Красноармейском.