Сербский снайпер заявил об участии 50 стран под началом Британии, США и Франции в конфликте с Россией

Tекст: Елизавета Шишкова

Деян Берич, сербский снайпер с позывным «Деки», в интервью с ТАСС выразил мнение, что более 50 государств выступают против России в конфликте в Донбассе и Новороссии. По его словам, эти страны управляются Британией, США и Францией. Берич отметил, что некоторые из этих государств активно участвуют в боевых действиях, в то время как другие подчиняются им и поддерживают конфликт.

Снайпер рассказал, что Сербия также сражалась с НАТО, и в 2014 году он решил отправиться в Донбасс после того, как его друзья, бывшие добровольцы, призвали его «возвращать долг». Берич подчеркнул, что работал снайпером на самых горячих направлениях вплоть до июня 2023 года. Однако из-за полученного ранения он был вынужден прекратить службу и сейчас занимается волонтерской деятельностью, в том числе в составе «Народного фронта» и «Команды Путина».



Берич также поделился своими воспоминаниями о тяжелых условиях на фронте, отметив, что даже такие мелочи, как сухие носки, могут быть невероятно ценными для бойца. По его мнению, даже после окончания текущего конфликта западные страны попытаются вновь втянуть Россию в войну, но, как считает Берич, Запад неизбежно потерпит поражение.



Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Запад всегда был против России.