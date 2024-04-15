  • Новость часаПереодетых в российскую форму сотрудников СБУ заметили под Харьковом
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запад всегда был против России

    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    15 апреля 2024, 18:18 Мнение

    Запад всегда был против России

    Алекс Токвиль, французский государственный деятель и политический философ первой половины XIX века, предсказывал, что не пройдет и столетия, и Россия – если дать ей свободно развиваться – по своему национальному богатству обгонит всю совокупную Европу.

    Андрей Полонский Андрей Полонский

    писатель, историк

    Китай поставил Шольца в подчиненное положение
    Минобороны сообщило о первом уничтожении украинской станции РЭБ «Хмара»
    Губернатор заявил об идущем на город колоссальном объеме воды
    Глава «Роскосмоса» объяснил важность ядерной установки для работы лунной базы

    Экс-министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек опубликовал днями статью под кричащим названием «Как нам укротить гиганта с Востока. Россия – это вызов Европе уже сотни лет». Текст упоительный по своему невежеству и откровенности.

    Заоралек пишет буквально так:

    «Ситуация, в которой мы оказались, не нова. Россия – вызов для Европы уже сотни лет. Австрийский министр иностранных дел Меттерних заслужил в начале XIX века авторитет именно тем, что сумел «укротить» непредсказуемого царя Александра I. Отто фон Бисмарк тоже был великим дипломатом еще и потому, что сумел сделать опасную Россию частью выстраиваемого им равновесия. Россия не раз выступала в европейской истории тем, кто причинял головную боль всем».

    Этому б/у дипломату невдомек – он, видимо, запамятовал, – что, прежде чем Меттерних принялся плести свои интриги в Священном Союзе, Россия и ее император Александр Первый освободили всю так называемую Европу, в том числе и Австрию, куда как небольшая область входила заораликова родина – Чехия, от наполеоновского нашествия. А Бисмарк вряд ли смог бы объединить Германию, не будь у него за плечами поддержки Петербурга. Кроме того, созданный Россией, Германией и Австро-Венгрией Союз трех императоров был одним из важнейших инструментов европейской политики. И не случись, опять же, мелких австрийских интриг уже после смерти великого немецкого канцлера, скорей всего, удалось бы избежать и Первой мировой войны, и крушения старой классической Европы.

    Иногда становится страшно от того, насколько плохо образованы и далеки от реального знания истории люди, которые входят нынче в европейские политические элиты. Реальный разговор с подобными заоралеками почти невозможен. Они просто не знакомы с фактами, живут в плену сиюминутных мифов. Что же касается «укрощения России», то тут для чешского экс-министра дело обстоит совсем грустно. Когда-то это пытались сделать поляки. Стояли в Кремле в Смутное время, воевали за ту же Малороссию почти половину XVII века. И чем дело кончилось?

    Не прошло и столетия, как мы разделили эту самую Речь Посполитую с австрийцами и немцами, а город Варшава стал третьей имперской столицей. Вместе с поляками испытывали свое счастье в русских лесах и на русских полях и шведы. Бузили в то же Смутное время, в XVII веке выжигали и истребляли русское и православное население в городках и селах по всему Приладожью, пытались помешать основанию Петербурга, любили предателя Мазепу, дошли до Полтавы. И что же?

    Великое княжество Финляндское стало закономерным итогом этих войн. А Швеция, которая навсегда потеряла статус великой державы, аж три столетия, затаившись в ужасе, избегала участия в любых европейских конфликтах. Только теперь у Стокгольма память немного отшибло. Решили вступить в НАТО. И последствия этого шага еще не известны.

    Наполеон, кстати, человек более дальновидный, не то чтоб хотел нас укротить, но думал приструнить немного – заставить присоединиться к континентальной блокаде. Двунадесять языков навел на русскую землю, в том числе чехов. С тех пор в Париже появились бистро. Русские казаки не любят долго ждать обеда, когда голодные.

    Тогда, в XIX веке, Западу было отчего нас бояться, причем не только на поле сражений. Дело было даже не в огромности, о которой любил вспоминать император Александр Третий. Дело было в невероятной энтелехии, внутренней силе, потенциальных возможностях страны.

    Алекс Токвиль, французский государственный деятель и политический философ первой половины XIX века, предсказывал, что не пройдет и столетия, и Россия – если дать ей свободно развиваться – по своему национальному богатству обгонит всю совокупную Европу. И его расчеты подтверждали многие ведущие экономисты позапрошлого столетия.

    Естественно, нашлись силы, которые захотели обуздать этот порыв. У одного британского премьера, лорда Пальмерстона, это даже вошло в поговорку: «Как плохо жить на свете, когда никто не воюет с Россией».

    Пришлось бедняге много страдать.

    Минуло еще полстолетия, и в начале ХХ века укротители России, казалось, праздновали победу. Империя была разрушена, страна погружена в пучину гражданской войны, французы стояли в Одессе, англичане в Мурманске, немцы некоторое – правда, очень недолгое – время хозяйничали в Киеве. Но из хаоса русской смуты восстал Советский Союз. И был он для западных элит куда страшнее Российской империи, так как нес миру надежду на лучшее будущее. И хотя многие упования рассеялись, это ничего не меняло. Россия осталась на месте, суверенная и неукрощенная.

    А потом пришла Великая Отечественная война. Перед ней несколько лет подряд англо-французские союзнички науськивали бесноватого фюрера на СССР, но сами, как обычно, стали жертвой своих интриг. Париж пал за несколько месяцев 1940 года, вся Западная Европа оказалась под рейхом. И только пространство от Бреста до Сталинграда явилось могилой для нацистских ублюдков.

    С англичанами и американцами мы тогда вроде бы воевали бок о бок, однако не прошло и года после победы, как Черчилль в Фултонской речи назвал Советский Союз главным врагом. Не оставляли надежды укротить нас.

    Холодная война принесла противнику множество разочарований. Они бросались из окна с криком: «русские идут», потеряли колонии, бесславно закончили Корейскую эпопею, с позором бежали из Вьетнама. Но научились использовать против нас как оружие экономику и пропаганду.

    Крушение СССР стало им невероятным и неожиданным подарком. Мы тогда оказались в плену прекраснодушных мечтаний, а Запад, объявивший победу в идеологическом противостоянии, вроде бы говорил о сотрудничестве. Но мыслил только в логике быстрой наживы и потенциальной конфронтации. Лучшим примером стало нарушение всех договоренностей и неуклонное приближение НАТО к нашим границам. Начали с Восточной Европы и Прибалтики, добрались до Украины.

    Но СССР обрушился, а Россия осталась жива. В 1990-е годы «укротители» было решили, что дело сделано, и золотая мечта русского народа и элиты – войти на десятых ролях в их спектакль. Стали воспринимать нас как «периферию», «региональную державу», «развивающуюся страну», которая по своей воле пошла на выучку к «цивилизованному миру». И просчитались.

    С разворота самолета Евгения Примакова над Атлантикой стало ясно, что Россия – по бессмертному выражению имперского канцлера Александра Горчакова – сосредотачивается. Мюнхенская речь Владимира Путина должна была бы стать им серьезным предупреждением.

    Но увы, американцы и их союзники настолько уверились, что победа в глобальном противостоянии у них в кармане, что извели подлинных дипломатов и просто проницательных людей на корню – кого в отставку отправили, кто по старости сам ушел. Остались у них одни коллеги господина Заоралека. И никто им не смог подсказать, что устраивать или поощрять антирусский переворот в Киеве – это примерно то же самое, что в свое время Наполеону форсировать Неман. Они хотели сделать Украину анти-Россией, и отчасти преуспели. Но в том-то и дело, что для русских людей, какой бы паспорт они ни получили при рождении, Украина – это Россия.

    Враги, заходящиеся в бешенстве от того, что их мнимая «победа» 1991 года уплывает из рук, пришли в наш дом, обольстили и обманули его жителей. И мы прекрасно понимаем, кто, с кем и за что ведет борьбу. И даже Заоралек – при всей запредельной исторической безграмотности – тоже понимает. Признаёт, что у Запада нет ни стратегии, ни ресурсов, ни воли укротить Россию.

    Нет, не было и не будет. Россия – она как ванька-встанька. Укротить ее невозможно. Можно только оставить в покое. На своем месте, на земле, которую она считает своей.

    Другие материалы автора


    Главное
    Во Франции допустили возможность ядерного удара по Ирану
    Принято решение о создании в РФ сети станций быстрой зарядки электрокаров
    Миллиардер Сакс: США потратили слишком много на Украину и исчерпали запасы
    РЖД подписали договор на постройку первых поездов для ВСМ Москва – Петербург
    Азербайджан объявил о возвращении Армении всех военнопленных
    Таджикистан вернул визовый режим для граждан Турции
    Режиссер Родион Доброхотов попал в больницу с ножевыми ранениями

    Почему Европа усиливает зависимость от российского СПГ

    Европа только усилила свою зависимость от российского СПГ за год. Причем сильнее всех поставки нарастила Франция, президент которой громче других выступает против России в поддержку Украины. Активней берут наш СПГ также Бельгия и Испания. Какая нужда заставляет европейцев скупать все больше российского СПГ? Подробности

    Перейти в раздел

    Последствия удара Ирана по Израилю обманули ожидания многих

    Иран нанес масштабный, беспрецедентный по силе удар по территории Израиля. Эксперты отмечают, что регион находится на грани большой войны, в которую могут быть вовлечены ведущие державы мира. Каковы практические итоги этой атаки? И почему в Тегеране дают понять, что инцидент исчерпан? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отключает Украине энергосистемы больших городов

    ВС России продолжают масштабную кампанию ракетных ударов по энергетической системе Украины. В частности, обстрелу подверглась Трипольская ТЭС, которая обеспечивала электричеством не только Киев, но и близлежащие регионы. Удастся ли украинской энергосистеме оправиться после такого удара и какие цели в данном случае преследуют ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    Поляки показывают предел поддержки киевского режима

    Руководство Польши то заявляет о возможности ввести на Украину войска, то внезапно полностью опровергает такие намерения. Такие противоречия только на первый взгляд выглядят необычными. Судя по социологическим опросам, на заявления польских политиков прямо влияет позиция их избирателей, которые категорически не хотят воевать за интересы киевского режима. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Итака Ирана на Израиль. Что это было?

      Иран все-таки ударил по Израилю в отместку за уничтожение своего консульства в Дамаске, но ударил так, что никого не задело. А самое странное, что Тегеран к этому как будто и стремился: о будущей атаке оповестили всех, даже США, разве что объявление не повесили. Чего добивается Иран?

    • СВО и судьба Харькова

      Мировые и украинские СМИ утверждают, что Россия готовит полномасштабное наступление на Харьков, причем на Западе сулят городу предельно мрачное будущее в свете регулярных атак ВСУ на Белгородчину.

    • Запад начал унижаться перед Трампом

      Акционеры проекта «Конфликт на Украине» начали активную обработку Дональда Трампа и его окружения с целью предотвратить смену курса США после возвращения эксцентричного миллиардера в Белый дом. Особенно сильно активничают британцы, подославшие к Трампу главу МИД. Чего они хотят добиться? Получится ли у них?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............