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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Провокатор ФБР стал автором версии о фиксации ИГ на России

    Далеко не каждый может невооруженным глазом увидеть фиксацию ИГ на России в последние два года, да и вообще хоть как-то оценить ее деятельность без дополнительных подсказок от ФБР.

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    Общественное мнение Общественное мнение Сейчас начнется вторая часть атаки – информационная

    Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.

    43 комментария
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Бесы не мучают, пока ты делаешь всё, как им нравится

    Иногда так случается, что контуры какого-нибудь государства начинают примерно совпадать с границами одной из сторон невидимого духовного фронта. Видимо, так происходит сейчас с Россией.

    11 комментариев
    24 марта 2024, 12:00 • Видео

    Списка «спонсоров войны» больше нет

    Власти Украины отказались от так называемого списка спонсоров войны и аннулировала его. Речь идет о компаниях, которые отказались сворачивать свой бизнес в России. Почему Украина больше не имеет к ним претензий?

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    Как Россия возместила триллионный ущерб от подрыва «Северных потоков»

    Подрыв «Северных потоков» стоил российскому бюджету более триллиона рублей потерянных доходов от экспорта газа в прошлом году, посчитали в ФТС. Даже санкции против нефтяной отрасли принесли бюджету меньший ущерб. Несмотря на это, бюджету удалось справиться. Чем удалось компенсировать такие потери? Подробности

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    Разрушительные удары по энергетике Украины ослабят боеготовность ВСУ

    Россия нанесла масштабную серию ударов по объектам энергетики Украины. По всей стране фиксируются проблемы с интернетом, в ряде городов нет света. Пострадал и Днепрогэс: угрозы прорыва плотины нет, но восстановительные работы, по словам местных властей, займут немало времени. Какие задачи решают российские военные с помощью подобных ударов? Подробности

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    След теракта в «Крокусе» ведет на Украину

    Президент России Владимир Путин заявил о подготовке с украинской стороны «окна» на границе для побега террористов из «Крокуса». Четырех участников нападения задержали в Брянской области. На Западе заявляют, что за терактом стоит «Исламское государство», но в экспертной среде считают: Западу было бы выгодно возложить ответственность на ИГ, чтобы скрыть причастность Украины. Подробности

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    Спецслужбы Сербии заподозрили релокантов из России

    Сербские власти внезапно увидели угрозу национальной безопасности в специфической активности лиц из числа российских граждан, которые в значительном числе переехали в эту страну. Кто именно эти люди, почему они привлекли внимание сербских спецслужб? Подробности

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    ФСБ задержала участников атаки на «Крокус Сити Холл»

    Сотрудники ФСБ поймали 11 причастных к террористической атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл», среди задержанных четверо непосредственных участников атаки. Террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне. Сейчас идет работа по выявлению их пособников. По предварительным данным, в результате теракта погибли не менее 115 человек, госпитализированы 115 человек. Подробности

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    • Списка «спонсоров войны» больше нет

      Власти Украины отказались от так называемого списка спонсоров войны и аннулировала его. Речь идет о компаниях, которые отказались сворачивать свой бизнес в России. Почему Украина больше не имеет к ним претензий?

    • Неприличное предложение США к России

      Вашингтон в любой момент и без всяких предварительных условий готов к переговорам с Москвой по договорной базе, касающейся ядерного и ракетного оружия. Об этом заявила постпред США в ООН. В данный момент США и Россия вообще никаких переговоров не ведут. Однако Москва от предложения возобновить диалог отказалась. Почему?

    • Плохие новости для Украины от Трампа

      Консервативная коалиция, которая образовалась вокруг Дональда Трампа и уже контролирует Палату представителей США, готова помогать Украине только в долг. Эту новость привез Владимиру Зеленскому в Киев старый враг России Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов. Впрочем, для России тоже есть плохие новости.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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