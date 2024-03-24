Далеко не каждый может невооруженным глазом увидеть фиксацию ИГ на России в последние два года, да и вообще хоть как-то оценить ее деятельность без дополнительных подсказок от ФБР.0 комментариев
Списка «спонсоров войны» больше нет
Далеко не каждый может невооруженным глазом увидеть фиксацию ИГ на России в последние два года, да и вообще хоть как-то оценить ее деятельность без дополнительных подсказок от ФБР.0 комментариев
Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.43 комментария
Иногда так случается, что контуры какого-нибудь государства начинают примерно совпадать с границами одной из сторон невидимого духовного фронта. Видимо, так происходит сейчас с Россией.11 комментариев