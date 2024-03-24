Списка «спонсоров войны» больше нет

Иногда так случается, что контуры какого-нибудь государства начинают примерно совпадать с границами одной из сторон невидимого духовного фронта. Видимо, так происходит сейчас с Россией.

Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.

Далеко не каждый может невооруженным глазом увидеть фиксацию ИГ на России в последние два года, да и вообще хоть как-то оценить ее деятельность без дополнительных подсказок от ФБР.

Разрушительные удары по энергетике Украины ослабят боеготовность ВСУ Россия нанесла масштабную серию ударов по объектам энергетики Украины. По всей стране фиксируются проблемы с интернетом, в ряде городов нет света. Пострадал и Днепрогэс: угрозы прорыва плотины нет, но восстановительные работы, по словам местных властей, займут немало времени. Какие задачи решают российские военные с помощью подобных ударов? Подробности Перейти в раздел

След теракта в «Крокусе» ведет на Украину Президент России Владимир Путин заявил о подготовке с украинской стороны «окна» на границе для побега террористов из «Крокуса». Четырех участников нападения задержали в Брянской области. На Западе заявляют, что за терактом стоит «Исламское государство», но в экспертной среде считают: Западу было бы выгодно возложить ответственность на ИГ, чтобы скрыть причастность Украины. Подробности Перейти в раздел

Спецслужбы Сербии заподозрили релокантов из России Сербские власти внезапно увидели угрозу национальной безопасности в специфической активности лиц из числа российских граждан, которые в значительном числе переехали в эту страну. Кто именно эти люди, почему они привлекли внимание сербских спецслужб? Подробности Перейти в раздел

ФСБ задержала участников атаки на «Крокус Сити Холл» Сотрудники ФСБ поймали 11 причастных к террористической атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл», среди задержанных четверо непосредственных участников атаки. Террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне. Сейчас идет работа по выявлению их пособников. По предварительным данным, в результате теракта погибли не менее 115 человек, госпитализированы 115 человек. Подробности Перейти в раздел