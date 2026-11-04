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Индийского адвоката обвинили в распространении фейкового видео с Лавровым
В Индии завели дело из-за поддельного видео с Лавровым
Полиция Нью-Дели возбудила уголовное дело против старшего адвоката Верховного суда Индии Прашанта Бхушана за распространение сгенерированного видеоролика с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в котором тот якобы критикует Индию.
Дело против адвоката было заведено после киберпатрулирования 3 ноября, когда полиция обнаружила пост со сфабрикованным видео Лаврова на странице Бхушана в социальной сети X, пишет The New Indian Express.
В полиции заявили, что видеоролик содержал вводящий в заблуждение и провокационный контент, который мог спровоцировать распространение слухов, подорвать репутацию людей и нарушить общественный порядок.
Дело было возбуждено по статьям о подделке документов, клевете, заявлениях, ведущих к нарушению общественного порядка, и краже личных данных.
Ранее министерство иностранных дел Индии опровергло подлинность видео, на котором глава российского МИД якобы критикует внутреннюю политику страны и закупки нефти. В настоящее время полиция изучает контент и пути его распространения в соцсетях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Министерство иностранных дел Индии опровергло распространяемые в соцсетях слухи о болезни мировых лидеров после саммита БРИКС в Нью-Дели.