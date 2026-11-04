Индийского адвоката обвинили в распространении фейкового видео с Лавровым

В Индии завели дело из-за поддельного видео с Лавровым

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дело против адвоката было заведено после киберпатрулирования 3 ноября, когда полиция обнаружила пост со сфабрикованным видео Лаврова на странице Бхушана в социальной сети X, пишет The New Indian Express.

В полиции заявили, что видеоролик содержал вводящий в заблуждение и провокационный контент, который мог спровоцировать распространение слухов, подорвать репутацию людей и нарушить общественный порядок.

Дело было возбуждено по статьям о подделке документов, клевете, заявлениях, ведущих к нарушению общественного порядка, и краже личных данных.

Ранее министерство иностранных дел Индии опровергло подлинность видео, на котором глава российского МИД якобы критикует внутреннюю политику страны и закупки нефти. В настоящее время полиция изучает контент и пути его распространения в соцсетях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Министерство иностранных дел Индии опровергло распространяемые в соцсетях слухи о болезни мировых лидеров после саммита БРИКС в Нью-Дели.