По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.0 комментариев
Россотрудничество пообещало продолжить работу в ФРГ после закрытия Русского дома
Россотрудничество решило продолжить работу в ФРГ после закрытия Русского дома
Россия сохранит культурно-гуманитарные связи с Германией и найдет форматы для работы с соотечественниками, невзирая на закрытие Русского дома в Берлине, заявил руководитель Россотрудничества Игорь Чайка.
«Мы им этого сделать не дадим, мы такого подарка им не сделаем. Мы продолжим работу с населением, мы продолжим работу с нашими соотечественниками, мы найдем форматы для этого и будем дальше работать», – передает слова Чайки ТАСС.
Глава Россотрудничества отметил, что попытки отмены всего российского не принесли результата. По его словам, жители ФРГ выразили активную поддержку Русскому дому. Зная о закрытии, люди переводили деньги за курсы русского языка, называя это своей принципиальной позицией, добавил он.
Чайка также подчеркнул, что сотрудники германской погранслужбы возмущались действиями властей ФРГ и отказались изымать аккредитации у покидавших страну работников учреждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Россотрудничество получило 11 заявок на создание новых Русских домов в различных странах.
Сотрудники закрытого Русского дома в Берлине вернулись в Москву.
В центре германской столицы состоялась масштабная акция протеста в защиту культурного учреждения.