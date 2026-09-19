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Россотрудничество получило 11 запросов на открытие Русских домов
Россотрудничество получило 11 заявок на создание новых Русских домов в разных странах мира, заявил глава агентства Игорь Чайка.
Глава Россотрудничества Игорь Чайка заявил о получении 11 запросов на открытие новых Русских домов в различных странах, передает РИА «Новости».
«Только за последнее время мы получили 11 запросов на открытие новых Русских домов по всему миру. И это только начало», – подчеркнул руководитель ведомства.
Комментируя призыв министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги закрыть Русские дома во всех государствах, руководитель агентства посоветовал следить за новыми инициативами организации. Он также рекомендовал подавать заявки на микрогранты и сохранять гордость, не поддаваясь влиянию киевских властей, которые, по его словам, разрушили украинскую государственность и предали историю своего народа.
В начале сентября руководитель Россотрудничества Игорь Чайка утвердил создание одиннадцати новых культурно-образовательных центров за рубежом.
Месяцем ранее представители Москвы и Дамаска обсудили возобновление работы Российского культурного центра в сирийской столице.
Весной депутат Госдумы Дмитрий Савельев анонсировал масштабное расширение гуманитарного присутствия на африканском континенте.