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    Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

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    19 сентября 2026, 19:51 • Новости дня

    Россотрудничество получило 11 запросов на открытие Русских домов

    Tекст: Вера Басилая

    Россотрудничество получило 11 заявок на создание новых Русских домов в разных странах мира, заявил глава агентства Игорь Чайка.

    Глава Россотрудничества Игорь Чайка заявил о получении 11 запросов на открытие новых Русских домов в различных странах, передает РИА «Новости».

    «Только за последнее время мы получили 11 запросов на открытие новых Русских домов по всему миру. И это только начало», – подчеркнул руководитель ведомства.

    Комментируя призыв министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги закрыть Русские дома во всех государствах, руководитель агентства посоветовал следить за новыми инициативами организации. Он также рекомендовал подавать заявки на микрогранты и сохранять гордость, не поддаваясь влиянию киевских властей, которые, по его словам, разрушили украинскую государственность и предали историю своего народа.

    В начале сентября руководитель Россотрудничества Игорь Чайка утвердил создание одиннадцати новых культурно-образовательных центров за рубежом.

    Месяцем ранее представители Москвы и Дамаска обсудили возобновление работы Российского культурного центра в сирийской столице.

    Весной депутат Госдумы Дмитрий Савельев анонсировал масштабное расширение гуманитарного присутствия на африканском континенте.

    18 сентября 2026, 21:56 • Новости дня
    Беспилотник атаковал первый энергоблок Курской АЭС-2

    Росатом: Беспилотник атаковал первый энергоблок Курской АЭС-2

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вражеский дрон упал и взорвался на территории первого энергоблока Курской АЭС-2, это не привело к нарушению работы атомной электростанции, сообщили в Росатоме.

    Накануне вражеский беспилотный летательный аппарат сдетонировал при падении на градирню первого энергоблока Курской АЭС-2, сообщается в канале пресс-службы Росатома в Max. «17 сентября при падении на градирню энергоблока №1 Курской АЭС-2 сдетонировал вражеский беспилотник», – говорится в публикации.

    Возникшие в результате детонации незначительные повреждения никак не сказались на работе атомной станции. В госкорпорации уточнили, что энергоблок продолжает функционировать на 100% мощности.

    В июле текущего года глава Росатома Алексей Лихачев сообщил об атаке украинского беспилотника на градирню строящегося второго энергоблока Курской АЭС.

    В сентябре прошлого года дрон ВСУ зацепил вспомогательное здание станции.

    В августе 2025 года силы ПВО сбили боевой аппарат рядом с этим атомным объектом.

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    18 сентября 2026, 22:04 • Новости дня
    Путин поручил завершить создание спутниковой группировки для управления войсками

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поставил задачу завершить создание спутниковой группировки для управления войсками и вооружениями в режиме реального времени.

    Путин поставил задачу в полном объеме закончить создание орбитальной группировки космических аппаратов, передает ТАСС. «Необходимо в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов. Это повысит возможности всех видов космической разведки, навигации, спутниковой связи и широкополосного доступа в интернет для управления войсками и вооружениями в режиме реального времени», – заявил глава государства в ходе заседания военно-промышленной комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Россия запланировала создание сети из более чем ста спутников для координации беспилотной авиации.

    Весной Путин назвал большим событием запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи. А в июле Россия совершила успешный запуск второй группы космических аппаратов системы «Рассвет».

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    19 сентября 2026, 12:11 • Видео
    У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

    В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

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    18 сентября 2026, 22:03 • Новости дня
    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу УИК Астанину
    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу УИК Астанину
    @ t.me/cikrossii

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин посмертно удостоил ордена Мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елену Астанину, погибшую при атаке беспилотника.

    Путин наградил орденом Мужества посмертно председателя одной из УИК в Запорожской области Елену Астанину, передает ТАСС. «Вы знаете, что на днях киевский режим совершил очередное преступление – нанес удар по жилому дому председателя участковой избирательной комиссии в селе Октябрьское Запорожской области. Председатель комиссии Елена Астанина, к сожалению, погибла. Мною сегодня подписан указ о ее награждении посмертно орденом Мужества», – заявил Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

    Председатель участковой избирательной комиссии Елена Астанина погибла в результате атаки украинского беспилотника.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного инцидента.

    Министерство иностранных дел осудило действия киевских властей в отношении сотрудников избиркомов.

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    18 сентября 2026, 21:18 • Новости дня
    Названа причина смерти российской актрисы Шерлинг

    Причиной смерти актрисы Шерлинг стала продолжительная болезнь

    Tекст: Вера Басилая

    Российская актриса Анна Шерлинг скончалась на 47-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни, сообщили в окружении артистки.

    Шерлинг ушла из жизни 16 сентября в возрасте 46 лет, передает ТАСС. В окружении артистки рассказали о причинах трагедии. «Она умерла от продолжительной болезни», – сообщила собеседница агентства.

    Анна Шерлинг родилась в семье заслуженной артистки России Тамары Акуловой и заслуженного деятеля искусств РСФСР Юрия Шерлинга. Она окончила ГИТИС, где обучалась в мастерской Виктора Ракова, а также получила специальность телеведущей в Школе «Останкино».

    Зрителям актриса запомнилась ролями в таких фильмах и сериалах, как «Невеста», «Андреевский флаг», «За первого встречного» и «О тебе…».

    В начале сентября на 82-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Нина Попова.

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    18 сентября 2026, 20:57 • Новости дня
    Звезда сериала «След» Анна Шерлинг умерла в 46 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская актриса и телеведущая Анна Шерлинг, известная зрителям по роли в популярном детективном сериале «След», ушла из жизни в возрасте 46 лет.

    Информацию о смерти артистки подтвердили в ее окружении, передает ТАСС. «Позавчера Анны не стало», – сообщила собеседница агентства.

    Анна Шерлинг родилась в семье заслуженной артистки России Тамары Акуловой и заслуженного деятеля искусств РСФСР Юрия Шерлинга. Она окончила мастерскую Виктора Ракова в ГИТИСе, а также получила специальность телеведущей в Школе «Останкино».

    Зрителям актриса запомнилась по ролям в проектах «След», «Невеста», «Андреевский флаг» и «За первого встречного».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе из жизни ушел тридцатидевятилетний актер сериала «След» Павел Конек.

    В начале сентября в возрасте 58 лет скончался артист Константин Сироткин.

    На следующий день представители Московского драматического театра имени Пушкина подтвердили кончину заслуженной артистки РСФСР Нины Поповой.

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    18 сентября 2026, 20:20 • Новости дня
    Алиханов раскрыл возможные сроки старта продаж российских самолетов за рубеж

    Алиханов: Россия начнет продавать самолеты за рубеж с 2030 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия планирует начать экспортные поставки отечественных пассажирских самолетов в 2030–2031 годах после обновления собственного авиапарка, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

    Алиханов сообщил о планах начать поставки отечественных самолетов иностранным заказчикам, передает ТАСС. По словам министра, это станет возможным после удовлетворения потребностей внутреннего рынка.

    «Нам большой парк нужно будет поменять, с 2030–2031 года появится возможность продавать и на экспорт. Производственной мощности нам будет достаточно, чтобы какую-то часть в экспортные контракты погружать и зарабатывать дополнительно на этом», – заявил руководитель ведомства в эфире «Первого канала».

    Напомним, президент России Владимир Путин присутствовал при заключении соглашения на передачу авиакомпании «Аэрофлот» 90 новейших самолетов МС-21.

    Глава Минпромторга Антон Алиханов предложил Индии совместные проекты по локализации лайнеров SJ-100.

    Объединенная авиастроительная корпорация заключила с индийскими перевозчиками контракты на поставку 105 региональных бортов Ил-114-300.

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    18 сентября 2026, 21:50 • Новости дня
    Путин предупредил Запад о последствиях отказа от дружественных отношений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал западные страны к дружественным отношениям, предупредив о неизбежности ответных мер в противном случае.

    Глава государства выступил с призывом к мирному сосуществованию на заседании военно-промышленной комиссии, передает РИА «Новости». По словам президента, отсутствие конструктивного диалога вынудит российскую сторону принимать ответные меры.

    «Так и хочется им сказать: «Давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придется отвечать». Это должно быть для всех очевидным общим местом, понятным. По-другому не будет», – подчеркнул Путин.

    В июне президент России призвал недругов отказаться от конфронтации.

    В январе глава государства заявил о готовности восстановить отношения с европейскими странами.

    Осенью прошлого года российский лидер предложил западным политикам выстраивать конструктивные связи.

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    19 сентября 2026, 10:14 • Новости дня
    В Минобороны отметили имитацию Киевом успехов на поле боя

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские власти развернули масштабную информационную кампанию с привлечением западных специалистов, пытаясь выдать действия своей армии за значительные победы, отметили в Минобороны.

    Министерство обороны России сообщило, что киевские власти организовали агрессивную информационную кампанию при поддержке стран Запада. Цель этой активности – убедить западных союзников в способности украинской армии противостоять российским силам в зоне ответственности группировки войск «Запад», сообщает Минобороны.

    В ведомстве подчеркнули, что подобные действия происходят на фоне высоких темпов продвижения Вооруженных сил России на всех направлениях. «При этом с помощью западных СМИ и военных экспертов киевский режим ведет агрессивную информационную кампанию, стремясь выдать действия ВСУ за крупные успехи на поле боя и перехват инициативы у российских войск», – говорится в заявлении министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил о тиражировании украинским руководством лжи ради отчета перед западными кураторами.

    Ранее директор Центра политического анализа Павел Данилин назвал главной задачей информационной кампании противника создание иллюзии успехов Киева.

    А эксперт Борис Рожин отметил сохранение российскими войсками оперативной инициативы на фронте.

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    18 сентября 2026, 21:06 • Новости дня
    Женщина и двое детей насмерть отравились в Саратовской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отравление неизвестным веществом стало причиной смерти женщины и двух детей в Саратовской области.

    Вскрытие тел погибших в Калининске Саратовской области женщины и двоих детей выявило отравление неизвестным веществом, еще один подросток госпитализирован санавиацией, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

    Трагедия произошла в пятницу в городе Калининске. По данным Следственного комитета, жертвами стали 50-летняя женщина и двое детей восьми и 10 лет.

    Еще одного подростка в состоянии средней степени тяжести экстренно доставили вертолетом санавиации в больницу Саратова. По предварительной версии следователей, причиной гибели могло стать пищевое отравление.

    По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, назначены дополнительные судебные экспертизы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в Саратове четыре человека попали в больницу после отравления угарным газом. Ранее в инфекционной больнице региона скончалась четырехлетняя девочка.

    А прошлым летом в саратовском райцентре Ровное от отравления умер госпитализированный ребенок.

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    19 сентября 2026, 09:25 • Новости дня
    Герой России Казымов: За блестящей организацией выборов стоит труд тысячи людей
    Герой России Казымов: За блестящей организацией выборов стоит труд тысячи людей
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    За внешне простой процедурой голосования стоит большая системная работа, обеспечивающая гражданам возможность реализовать конституционные права, сказал газете ВЗГЛЯД Герой России, участник президентской кадровой программы «Время героев» Эдуард Казымов, отдавший свой голос на одном из московских избирательных участков. По его словам, сама процедура была простой, удобной и безопасной.

    «Ход голосования показал, что избирательный процесс в России проходит организованно, открыто и с необходимым уровнем общественного контроля. Люди приходят на участки, получают всю необходимую информацию и спокойно делают свой выбор. Однако за этой понятной процедурой стоит большая системная работа, направленная на то, чтобы каждый гражданин мог реализовать права, гарантированные ему Конституцией», – сказал Герой России Эдуард Казымов, участник специальной военной операции.

    По его мнению, особенно высокий уровень организации голосования и общественного наблюдения демонстрирует Москва. «В этом нет ничего удивительного: здесь сформирована целая система контроля, в которую вошли более 13 тыс. подготовленных специалистов», – отметил собеседник. Он также обратил внимание на высокий уровень безопасности на избирательных участках.

    «Я сам проголосовал на участке в столице и лично убедился, что этот вопрос находится под серьезным и профессиональным контролем. На входе я прошел спокойный, но тщательный досмотр. В помещении было много сотрудников органов правопорядка. Как военнослужащий, считаю правильным, что безопасности уделяется столь большое внимание», – рассказал участник программы «Время героев».

    Казымов воспользовался терминалом электронного голосования (ТЭГ). «Мне хотелось совместить традицию личного визита на участок с удобством современных технологий. Вся процедура заняла буквально минуту, интерфейс оказался интуитивно понятным. Замечательно, что сегодня граждане могут выбрать удобный формат участия в выборах: опустить бюллетень в урну, воспользоваться ТЭГ или проголосовать дистанционно», – добавил собеседник.

    При этом для Казымова было важно лично прийти на избирательный участок. «Когда видишь других людей, которые определяют свою позицию, особенно хорошо понимаешь значение выборов для жизни страны. Отдельно отмечу техническое оснащение участков – все выглядит современно. Организация голосования находится на высоком уровне!» – заключил Герой России.

    В пятницу в России стартовали выборы депутатов Госдумы девятого созыва. По состоянию на 21:00 мск пятницы, явка составила 29,42%.

    Свой голос при помощи системы дистанционного электронного голосования отдал президент Владимир Путин. Впервые подобным способом голосования президент воспользовался на выборах в Госдуму 2021 года. Впоследствии российский лидер прибегал к данному формату на муниципальных кампаниях, выборах мэра Москвы, а также на президентских выборах 2024 года.

    «Время героев» – кадровая программа, запущенная по поручению президента России и нацеленная на подготовку компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции. Проект готовит управленцев для работы в органах государственной и муниципальной власти, государственных компаниях и других организациях.

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    18 сентября 2026, 20:48 • Новости дня
    Баба-яга проголосовала на выборах в Калининградской области

    Женщина в костюме Бабы-яги проголосовала на выборах в Калининградской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Женщина в наряде Бабы-яги пришла отдать свой голос на избирательный участок в городе Зеленоградске Калининградской области, рассказали в региональном отделении «Единой России».

    В Калининградской области местная жительница решила принять участие в голосовании в оригинальном образе, передает РИА «Новости». «Возраст – не помеха для активной гражданской позиции! В Зеленоградске даже Баба-яга знает: выборы – дело святое. Ступа – на парковке, метла – в гардеробе, паспорт – в кармане», – сообщила пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

    Сама женщина пояснила, что является уроженкой Зеленоградска. Она показала удостоверение личности только сотрудникам избиркома, после чего сразу покинула участок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель подмосковного Звездного городка проголосовал на выборах в костюме космонавта.

    Члены некоторых участковых комиссий в Бурятии встретили избирателей в национальных нарядах.

    В прошлом году на избирательном участке в Коми появился человек в надувном костюме капибары.

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    18 сентября 2026, 21:45 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России восстановить отношения с Европой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подтвердил готовность страны к возобновлению конструктивного диалога и сотрудничества с государствами Европы.

    «Мы готовы к сотрудничеству, к восстановлению отношений с европейскими соседями», – сказал глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии, передает РИА «Новости».

    Президент добавил, что у Москвы нет никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран. По его словам, для подобных действий у страны просто нет никаких оснований.

    В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул готовность Москвы к восстановлению связей со странами Европы.

    В мае Владимир Путин назвал возобновление контактов выгодным для обеих сторон процессом.

    В начале года глава государства заявил об открытости России к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми государствами.

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    18 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    Путин заявил о беспрецедентной доле современного вооружения в РВСН

    Путин заявил о рекордных 92% современного вооружения в РВСН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские Ракетные войска стратегического назначения признаны самыми современно оснащенными в мире, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

    По его словам, доля современных вооружений в Ракетных войсках стратегического назначения достигла 92%, передает ТАСС. «Вряд ли какая-то ядерная страна в мире может гордиться показателями, допустим, (как у) наших Ракетных войск стратегического назначения, – заметил верховный главнокомандующий. – 92% современности – то есть современных вооружений».

    В прошлом году президент России Владимир Путин назвал российские ядерные силы самыми современными в мире.

    Ранее российский лидер анонсировал планомерный перевод Ракетных войск стратегического назначения на перспективные комплексы стационарного и мобильного базирования.

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    18 сентября 2026, 21:21 • Новости дня
    Мошенники начали создавать фишинговые сайты на тему выборов в Госдуму

    «Лаборатория Касперского» предупредила о фишинговых сайтах на тему выборов

    Tекст: Вера Басилая

    Злоумышленники запустили массовые мошеннические схемы, предлагая гражданам пройти опросы за призы или проголосовать дистанционно для кражи личных данных, сообщили в «Лаборатории Касперского».

    Аферисты разработали поддельные ресурсы, связанные с голосованием в Государственную Думу в 2026 году. Специалисты выявили две основные схемы обмана граждан, передают «Вести».

    «Пользователю предлагают пройти «анонимный опрос» из шести вопросов и поучаствовать в розыгрыше смартфонов, сертификатов маркетплейсов и денежных призов», – сообщили в «Лаборатории Касперского».

    Для участия жертва должна указать номер телефона в мессенджере и ввести код подтверждения.

    Получив эти данные, преступники захватывают аккаунт человека для дальнейших махинаций. Вторая схема имитирует дистанционное электронное голосование.

    Людям предлагают ввести реквизиты паспорта или номер СНИЛС. После этого на экране появляется уведомление о взломе учетной записи. Затем злоумышленники звонят жертве и продолжают выманивать информацию под предлогом спасения профиля.

    МВД России предупредило о массовой краже аккаунтов граждан через фейковые голосования в мессенджерах.

    Злоумышленники используют для обмана пользователей поддельные страницы с предложениями поддержать различные общественные инициативы.


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    18 сентября 2026, 20:51 • Новости дня
    Подросток осужден за подготовку нападения на сотрудника полиции в КБР

    Tекст: Денис Тельманов

    Несовершеннолетний житель Кабардино-Балкарии приговорен к семи годам колонии за участие в подготовке вооруженного нападения на сотрудника полиции в Нальчике.

    Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор несовершеннолетнему жителю Кабардино-Балкарии за подготовку нападения на полицейского, передает РИА «Новости». Подросток состоял в запрещенной в России международной террористической организации и вместе с руководителем планировал завладеть табельным оружием силовиков.

    «В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении пресс-службы суда.

    Нападение произошло 4 июля 2025 года в Нальчике. Злоумышленники не смогли проникнуть в отдел полиции, после чего организатор бросил камень в патрульный автомобиль, чтобы выманить сотрудника ДПС.

    В ходе борьбы полицейский спрыгнул в траншею, не позволив нападавшему забрать оружие. Организатор был ликвидирован на месте, а раненый инспектор госпитализирован.

    Подросток пытался скрыться, но его задержали. Осенью прошлого года ему предъявили обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и приготовление к теракту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года правоохранители задержали этого несовершеннолетнего после провалившегося нападения на инспектора ДПС в Нальчике.

    В январе текущего года спецслужбы предотвратили подготовку теракта со стороны другого подростка в столице Кабардино-Балкарии.

    В июле сотрудники ФСБ обезвредили радикальную группу боевиков в Баксанском районе республики.

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    • У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

      В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

    • Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

      «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

    • В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

      Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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