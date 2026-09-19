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Истребитель США перехватил самолет над резиденцией Трампа
F-16 перехватил гражданский самолет над резиденцией Трампа в Кэмп-Дэвиде
Американские военные перехватили небольшой гражданский борт, который вторгся в закрытую зону над резиденцией Кэмп-Дэвид во время пребывания там президента США Дональда Трампа.
Американский истребитель F-16 перехватил небольшой гражданский самолет, нарушивший воздушное пространство над загородной резиденцией президентов США в Кэмп-Дэвиде, передает ТАСС. В момент инцидента там находился Дональд Трамп.
«Истребители F-16 НОРАД выполнили перехват самолета частной авиации над городом Термонт, штат Мэриленд, 19 сентября 2026 года, приблизительно в 07:50 утра. В ходе перехвата истребители NORAD применили тепловые ловушки, которые могли быть видны населению», – сообщили в Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки.
Тепловые ловушки использовались для привлечения внимания пилота-нарушителя. Их пуск заметили местные жители, активно обсуждавшие происшествие в социальных сетях. Дональд Трамп прибыл в резиденцию в пятницу вечером и планирует оставаться там до конца выходных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года американский истребитель перехватил другой самолет над резиденцией Дональда Трампа в Палм-Бич.
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