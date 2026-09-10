  • Новость часаМедведев признался, что заставило его ужесточить риторику
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    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американские переговорщики по Украине зависли в зоне ожидания

    Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.

    2 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Зачем железная дорога на золотую Колыму

    На Восточном экономическом форуме, прошедшем во Владивостоке, объявили о планах прокладки железнодорожной линии в Магадан. Единственная реакция на это у дальневосточных северян – давно пора!

    15 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США франкенштейны на боевом дежурстве

    «Patriot – как смокинг: он нужен редко, но уж если нужен, то его ничем другим не заменишь», – пишет американский журнал. Пренебрежение этим фактом привело к тому, что «смокинг» западного ПВО превратился в тришкин кафтан.

    0 комментариев
    10 сентября 2026, 03:20 • Новости дня

    WSJ: Война США с Ираном продлится до конца президентского срока Трампа

    WSJ: Война США с Ираном продлится до конца президентства Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Главные советники американского президента Дональда Трампа допускают, что война с Ираном продлится до конца его президентского срока, хотя глава Белого дома по-прежнему говорит о «немедленном» завершении конфликта после промежуточных выборов этой осенью.

    «Высокопоставленные советники Белого дома в частном порядке обсудили с президентом Трампом возможность того, что война в Иране может затянуться до конца его президентского срока», – пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц США.

    Это противоречит публичным заверениям Трампа о быстрой победе над Ираном. По словам официальных лиц, в ходе обсуждений в Овальном кабинете и оперативном центре вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и другие обсудили с президентом тот факт, что Тегеран может продолжать сопротивляться давлению США в условиях блокады и других военных тактик.

    А это потенциально может привести к затягиванию конфликта вплоть до дня инаугурации следующего президента в январе 2029 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп назвал новый срок окончания войны с Ираном, который обвинил в стремлении повилять на выборы в США. NYT сообщила о намерении Ирана усилить конфронтацию с США из-за нефтяной блокады. Иран установил запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива.


    9 сентября 2026, 11:37 • Новости дня
    Названо предназначение захваченного Ираном подводного дрона ВМС США

    TWZ: Захваченный Ираном подводный дрон США предназначен для разведки и разминирования

    Названо предназначение захваченного Ираном подводного дрона ВМС США
    @ IRGC/WANA/Handout/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские военные перехватили американский подводный беспилотник Dive-LD в районе Ормузского пролива, аппарат был поднят из воды практически неповрежденным. Иран неоднократно захватывал американскую военную технику для изучения новейших технологий.

    Иранские власти заявили о захвате неповрежденного подводного дрона Dive-LD недалеко от Ормузского пролива, передает The War Zone.

    Тегеран распространил кадры поднятия аппарата из воды, что стало первым известным случаем оперативного применения данной модели. Корпус стражей исламской революции сообщил о захвате «одной из самых современных, беспилотных и умных подводных лодок» в ходе сложной разведывательной операции.

    Представитель США подтвердил поломку подводного беспилотника более суток назад. По его словам, аппарат проводил разведку региональных вод в интересах текущих операций. Чиновник отметил, что дрон был старой моделью и не собирал секретные данные, а операции США в этом районе продолжаются.

    Крупный подводный аппарат Dive-LD имеет длину около 5,8 метра, диаметр около 1,2 метра и весит почти три тонны. Дрон способен погружаться на глубину до шести тысяч метров и находиться в море около 10 дней. Аппарат разработан американской компанией Dive Technologies и предназначен для разведки, наблюдения и разминирования.

    Ранее американские чиновники заявляли об использовании подводных беспилотников для разминирования в районе Ормузского пролива. ВМС США активно применяют подобные системы для обеспечения безопасности судоходства и картографирования морского дна. Иранская сторона неоднократно захватывала иностранную военную технику для изучения и реверс-инжиниринга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные перехватили американский подводный аппарат Dive-LD у Ормузского пролива.

    В конце августа Корпус стражей исламской революции поразил разведывательный беспилотник США MQ-9 в этом же регионе.

    Весной американские военно-морские силы задействовали подводные дроны для очистки данной акватории от мин.

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    9 сентября 2026, 18:35 • Новости дня
    Мерц отменил звонок Трампу после поста президента США об успехе АдГ
    Мерц отменил звонок Трампу после поста президента США об успехе АдГ
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после слов главы Белого дома о победе партии «Альтернатива для Германии» на региональных выборах, пишет The Guardian.

    Представитель немецкого лидера не назвал агентству AFP причину отмены беседы, но уточнил, что решение не связано с накладками в расписании, пишет The Guardian.

    Ранее Трамп в своей социальной сети Truth Social назвал успех партии «Альтернатива для Германии» важным событием. Он использовал аббревиатуру MGGA, которая отсылает к его известному лозунгу, адаптированному под Германию.

    «Ух ты! У Популистской партии Германии сегодня был действительно грандиозный вечер. Им наконец-то надоели ужасные иммиграционные правила и нормы, которые так сильно навредили Германии. Они на подъеме и больше не собираются это терпеть! MGGA!!! Президент Дональд Трамп!», – написал американский лидер.

    Пресс-секретарь Мерца не стал напрямую комментировать заявления Трампа или подтверждать связь между ними и отменой звонка. Однако он подчеркнул, что канцлер выступает против вмешательства во внутренние дела страны, особенно в контексте выборов.

    Напомним, президент США Дональд Трамп своеобразно поздравил партию «Альтернатива для Германии» с победой на выборах в Саксонии-Анхальт.

    Канцлер Фридрих Мерц назвал итоги этого голосования худшим поражением Христианско-демократического союза за многие годы.

    Ранее глава немецкого правительства призвал американскую сторону отказаться от вмешательства в избирательный процесс.

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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    9 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине

    Политолог Ткаченко: Прекращение передачи разведданных США Украине приблизит мир

    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС,Pete Marovich/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    У России накоплено достаточно свидетельств вовлеченности американцев в конфликт на Украине. Прекращение Штатами оказания косвенной помощи Киеву, предоставления разведданных и участия в наведении вооружений могло бы приблизить завершение боевых действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Он допустил, что Владимир Путин указал на это Дональду Трампу во время телефонного разговора.

    «Во время телефонного разговора Владимир Путин наверняка озвучил Дональду Трампу несколько предложений относительно мирного урегулирования конфликта на Украине. Одно из них могло касаться снижения американской вовлеченности в военную часть противостояния», – допустил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В частности, речь могла идти о прекращении оказания косвенной помощи Киеву. Также российский президент мог призвать американского коллегу впредь не создавать условия для того, чтобы европейцы перепродавали оружие США ВСУ», – рассуждает аналитик. Среди возможных озвученных предложений он также назвал непредоставление разведданных противоборствующей стороне и неучастие в наведении вооружений на цели на территории России.

    Сомнений в том, что Штаты оказывают такую помощь ВСУ, нет. По словам собеседника, у России накоплено достаточно свидетельств вовлеченности американцев, и этот фактор остается ключевым.

    Второй блок предложенных Путиным решений может предполагать отмену антироссийских санкций, предположил политолог. «Москва понимает, что Трампу нужны какие-то экономические достижения, и глава Белого дома хочет извлечь из американского посредничества выгоду. Поэтому вполне может быть, что российский лидер намекнул коллеге, что для плодотворного сотрудничества необходим пересмотр позиции Вашингтона в части рестрикций», – детализировал Ткаченко.

    В этом свете он обратил внимание на заявление госсекретаря США Марко Рубио, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров по Украине. «Рубио – один из главных противников России среди тех, кто наделен в Штатах властью. Очевидно, он, следуя приказу Трампа, повторяет мантру о переговорном процессе. Но в действительности, я думаю, глава Госдепа – тот человек, который наравне с либералами в Европе готов торпедировать переговоры», – считает эксперт.

    Говоря о перспективах возобновления двух- или трехсторонних встреч, аналитик выразил скептицизм. «Едва ли стоит ждать подвижек в течение двух недель, – отметил политолог. – Вместе с тем любой конфликт рано или поздно заканчивается переговорами. В данном случае возможны два сценария: либо разговор о безоговорочной капитуляции Украины, либо компромиссное урегулирование по американской тактике «разделить разницу» (split the difference), при которой стороны идут на уступки».

    «Мы хотели бы, чтобы переговоры шли по первому пути, американцы – по второму. И именно от этого зависит, когда они начнутся и в каком формате будут происходить», – заключил Ткаченко.

    Во вторник состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств обменялись мнениями по итогам визитов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5 и 6 сентября, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он уточнил, что беседа лидеров длилась ровно час, была конструктивной и весьма откровенной.

    «Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком плюс, и работа по этому каналу, как, кстати, по некоторым другим, будет продолжена», – цитирует Ушакова сайт Кремля. Он сообщил, что Трамп во время диалога четко обозначил свое желание скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине, что открыло бы перспективы для полного восстановления отношений между Россией и США.

    Путин в свою очередь поддержал настрой в контексте построения конструктивного взаимодействия двух стран, положительно оценил посреднические усилия американской стороны по поиску путей разрешения украинского кризиса. Глава российского государства представил «объективный и обстоятельный анализ» текущей ситуации в рамках специальной военной операции и видение перспектив достижения ее целей и задач, добавил помощник президента.

    «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – отметил Ушаков.

    Вскоре после разговора госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров об урегулировании на Украине. «Не хочу быть чрезмерно оптимистичным, но и пессимистичным тоже. В том смысле, что есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое устроит обе стороны – ведь именно это и нужно для прекращения конфликта», – сказал он.

    Напомним, в субботу в Москве прошла встреча Путина со спецпосланником главы Белого дома Уиткоффом и Кушнером. В ходе обсуждений российская сторона довела до американцев информацию о ситуации в зоне СВО. Как отмечали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, положение Украины, как и ее спонсоров, за период паузы в переговорах ухудшилось. По словам аналитиков, такова цена нежелания Киева прислушаться к справедливым требованиям России.

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    9 сентября 2026, 06:28 • Новости дня
    Трамп назвал причину победы АдГ на выборах
    Трамп назвал причину победы АдГ на выборах
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп своеобразно поздравил немецкую партию «Альтернатива для Германии» с победой на выборах в Саксонии-Анхальт.

    «Ого! Для популистской партии в Германии та ночь стала по-настоящему триумфальной. Они наконец устали от совершенно ужасных иммиграционных правил и норм, которые нанесли Германии такой серьезный ущерб», – написал он в Truth Social.

    Трамп добавил, что теперь эта политическая сила на подъеме и больше не намерена мириться с вредными для страны правилами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт с результатом 43,8% голосов. Германский политолог Александр Рар назвал результаты Христианско-демократического союза политическим Ватерлоо.

    Мерц признал «драматическое» поражение ХДС на выборах в Саксонии-Анхальт.

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    9 сентября 2026, 14:51 • Новости дня
    Иран установил запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива
    Иран установил запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива
    @ AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель КСИР Хосейн Мохеби объявил об установлении запретного района для навигации, требующего обязательного согласования маршрутов с Тегераном под угрозой жестких санкций.

    Иран ограничил свободное движение коммерческого транспорта в стратегически важном регионе, передает РИА «Новости».

    Теперь для пересечения акватории капитанам потребуется получать специальное разрешение от иранских властей.

    «Запретный район начинается от порта Чабахар вплоть до отдельных районов Оманского залива и Аравийского моря», – подчеркнул спикер Корпуса стражей исламской революции.

    Военные предупредили о серьезных последствиях для нарушителей новых правил. Любое судно, которое попытается пройти через указанный сектор без предварительного одобрения маршрута, столкнется с жесткими санкциями со стороны государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи анонсировал создание новой зоны с ограниченным доступом за пределами Ормузского пролива.

    Утром 9 сентября Корпус стражей исламской революции атаковал баллистическими ракетами два американских эсминца.

    Несколькими днями ранее боевая авиация Соединенных Штатов нанесла удары по инфраструктуре иранских военных в этом регионе.

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    10 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    Трамп назвал новый срок окончания войны с Ираном
    Трамп назвал новый срок окончания войны с Ираном
    @ Annabelle Gordon - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп спрогнозировал завершение боевых действий с Тегераном сразу после осенних выборов в американский Конгресс, так как Иран, по его убеждению, старается повлиять на исход этих выборов.

    «Я думаю, что война закончится сразу после выборов, потому что они больше не могут терпеть. Они отчаянно пытаются повлиять на выборы», – приводит Reuters его слова журналистам перед отъездом на Республиканский национальный съезд в Даллас.

    По мнению Трампа, Тегеран пытается повлиять на результаты голосования, но не сможет больше сопротивляться экономическому давлению со стороны США.

    Цены на нефть также снизятся сразу после выборов, заявил Трамп в среду, как только война закончится, признав при этом, что дипломатические переговоры с Ираном возможны, но нежелательны.

    «Да, переговоры возможны, но мы сейчас к этому не стремимся», – сказал Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США признали падение нефтяного трафика через Ормузский пролив. NYT сообщила о намерении Ирана усилить конфронтацию с США из-за нефтяной блокады.

    Военный советник верховного лидера Ирана пообещал сменить оборонительную тактику на наступательную при продолжении ударов США.

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    9 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    Трамп назвал отличным прошедший разговор с Путиным
    Трамп назвал отличным прошедший разговор с Путиным
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер Дональд Трамп перед вылетом в Техас поделился впечатлениями от недавнего диалога с президентом России Владимиром Путиным.

    Трамп высоко оценил прошедшие переговоры с Путиным, передает РИА «Новости». Политик дал высокую оценку состоявшемуся обмену мнениями между лидерами двух стран.

    «У нас состоялся отличный разговор», – подчеркнул Трамп во время короткой беседы с журналистами. Сразу после этого заявления президент Соединенных Штатов отправился с визитом в Техас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин одобрил посредническую работу Вашингтона для разрешения украинского кризиса.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о готовности американского лидера воспринимать позицию Москвы.

    Политолог Станислав Ткаченко допустил обсуждение лидерами двух стран снижения вовлеченности США в военное противостояние.

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    9 сентября 2026, 06:44 • Новости дня
    США объявили о запрете на импорт части канадских товаров и о новых пошлинах

    США объявили о запрете на импорт части канадских товаров

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп подписал пять указов для противодействия последним мерам Канады в отношении американского экспорта, которые пресекут ввоз некоторых канадских товаров и изменят тарифную сетку.

    «Сегодня, чтобы противостоять усилению дискриминации со стороны Канады в отношении торговли с США, президент Трамп подписал пять указов в соответствии со статьей 338 Закона о тарифах 1930 года, запрещающих ввоз определенных товаров из Канады и изменяющих сферу действия тарифов на некоторые канадские товары», – сказано в приводимом на сайте Белого дома документе.

    Среди запрещенных канадских товаров окажутся мотоциклы, алкоголь, молочная продукция.

    «Запреты на импорт вступят в силу 29 сентября 2026 года, а изменения в ассортименте (добавление или удаление товаров) – 15 сентября 2026 года», – указаны сроки вступления в силу указов Трампа.

    Один из них в том числе расширяет список товаров из Канады, которые будут с 15 сентября обложены 50-процентными пошлинами. Среди них – некоторые изделия из стали и алюминия, мебель, бумага.

    Оттава в лице премьера Марка Карни приостановила переговоры с Вашингтоном, пообещав ответные меры и заметив, что между странами началась спровоцированная США торговая война.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США призвал запретить канадской Bombardier продавать самолеты в стране. В августе американские власти обложили пошлиной в 50% сотни товаров из Канады.

    Евросоюз и Канада объединяются для противодействия влиянию США и Китая.

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    9 сентября 2026, 10:32 • Новости дня
    Стоимость барреля нефти Brent выросла до 99 долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Азиатские фондовые рынки продемонстрировали разнонаправленную динамику в среду на фоне роста цен на нефть марки Brent почти до 100 долларов за баррель.

    Азиатские фондовые индексы показали смешанную динамику на фоне осторожных торгов в среду, передает Associated Press. Инвесторы ожидают решений по процентным ставкам, тогда как конфликт с Ираном способствовал росту цен на нефть.

    Японский индекс Nikkei 225 остался практически без изменений на уровне 65 249,95 пункта, а южнокорейский Kospi вырос на 1,2% – до 7 041,10 пункта. В Гонконге Hang Seng снизился на 0,1%, в то время как Shanghai Composite прибавил 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,2%.

    Рынки испытывают давление из-за подорожания энергоносителей. Стоимость нефти марки Brent выросла на 1,4%, достигнув 99,30 доллара за баррель, а ночью кратковременно поднималась до 99,46 доллара. Американская нефть WTI подорожала на 1,2% – до 94,17 доллара за баррель.

    На следующей неделе Федеральная резервная система США примет решение по процентной ставке на фоне инфляции, которая ожидается на уровне 3,3%. Президент США Дональд Трамп активно выступает за снижение ставок. Банк Японии также проведет заседание по ключевой ставке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость нефти резко подскочила после американского удара по иранским объектам в Ормузском проливе.

    Эксперты ФРС США спрогнозировали задержку возвращения инфляции к целевому показателю в 2%.

    Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил о нефтяном шоке для экономики страны.

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    9 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    Трамп после беседы с Путиным допустил трехстороннюю встречу по Украине

    Трамп после беседы с Путиным заявил о его настрое на сделку

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что у него состоялась «прекрасная беседа» с российским лидером Владимиром Путиным после того, как американские посланники попытались запустить новый раунд переговоров по разрешению украинского конфликта.

    «Он [президент России Владимир Путин] хочет заключить сделку. И если Зеленский тоже хочет заключить сделку, это было бы очень хорошо», – приводит Bloomberg слова Трампа.

    Отвечая на вопрос о перспективах трехстороннего саммита с участием лидеров конфликтующих сторон, Трамп сказал, что «это может произойти», и заявил, что обе стороны «устали воевать».

    Напомним, во вторник Путин и Трамп провели новый телефонный разговор, а помощник российского президента Юрий Ушаков раскрыл его подробности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий. Путин указал Трампу на возможные шаги американцев к миру на Украине.

    Американский лидер выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к завершению конфликта.

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    10 сентября 2026, 00:09 • Новости дня
    Пакистан призвал Иран «обуздать хуситов из Йемена» из-за Эр-Рияда

    Tекст: Катерина Туманова

    Пакистан направил от Саудовской Аравии предупреждение Ирану с требованием обуздать своих союзников-хуситов из Йемена после того, как они усилили нападения на королевство.

    «Предупреждение Пакистана в адрес Ирана имеет значительный вес в связи с его оборонным соглашением с Саудовской Аравией и Турцией», – передает Reuters.

    Во вторник 8 сентября хуситы нанесли удар по авиабазе в Хамис-Мушайте и нефтяной инфраструктуре в близлежащих городах, ранив 73 человека. Это одна из крупнейших атак на Саудовскую Аравию с начала американо-израильской войны против Ирана в феврале.

    Представитель хуситов Яхья Сари заявил в среду, что саудовские военные самолеты за последние 12 часов нанесли 54 авиаудара по различным провинциям Йемена, добавив, что они «не останутся без ответа и наказания».

    Министр обороны Пакистана Ходжа Асиф заявил, что нападения на Саудовскую Аравию могут привести к заключению соглашения о совместной безопасности с участием Эр-Рияда, Анкары и Исламабада.

    «Агрессия в отношении одной страны будет рассматриваться как агрессия в отношении всех трех стран», – заявил Асиф в эфире пакистанского телевидения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские повстанцы в конце августа совершили налет на нефтяной объект Saudi Aramco. За несколько дней до этого беспилотники движения «Ансар Алла» поразили нефтеперерабатывающий завод в Джизане.

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    9 сентября 2026, 23:55 • Новости дня
    Ульянов назвал условие для возвращения инспекторов МАГАТЭ в Иран

    Tекст: Катерина Туманова

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал гарантии ненападения со стороны Вашингтона и Тель-Авива условием для возвращения инспекторов МАГАТЭ в Иран.

    «Российская Федерация исходит из того, что для восстановления полноценного осуществления проверочной деятельности в Иране требуются по-настоящему надежные гарантии от США и Израиля о невозобновлении применения силы или угрозы таковой», – приводит РИА «Новости» слова Ульянова на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

    Он отметил, что важную роль в этом процессе мог бы сыграть генеральный директор организации Рафаэль Гросси в ходе контактов с заинтересованными сторонами.

    В июне 2025 года и в конце февраля 2026 года иранские ядерные объекты подверглись атакам. Тегеран возложил ответственность за эти удары на США и Израиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран в июле отказался пускать инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. До этого, в июне, госсекретарь США Марко Рубио  предупредил о возможном ответе Вашингтона из-за нежелания Тегерана принимать специалистов МАГАТЭ.

    Иран уличил США и Израиль в ослаблении режима нераспространения ядерного оружия.

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    10 сентября 2026, 00:50 • Новости дня
    Россия предупредила об эскалации из-за новой антииранской резолюции

    Ульянов предупредил об эскалации из-за антииранской резолюции

    Tекст: Катерина Туманова

    Постпред России при международных организациях Михаил Ульянов раскритиковал принятую Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) антииранскую резолюцию, предупредив о риске нового витка напряженности.

    «Затея с очередной резолюцией имеет ангажированный, конфронтационный характер, чревата новым витком эскалации и уж точно не приведет к решению тех задач, которые ее авторы якобы намереваются достичь», – передает его слова ТАСС.

    Ульянов отметил, что заявления инициаторов проекта о приверженности дипломатии служат лишь прикрытием. По его мнению, использование МАГАТЭ для сведения счетов недопустимо, а США и европейские страны превращают Совет управляющих в механизм для антииранских провокаций.

    Ранее Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, обвиняющую Тегеран в нарушении обязательств по нераспространению ядерного оружия. Документ поддержали 23 государства, тогда как Россия, Китай и Нигер проголосовали против, а еще восемь стран воздержались.

    Сессия Совета управляющих в Вене началась 7 сентября и продлится до 11 сентября. Участники обсуждают развитие иранской ядерной программы и выполнение гарантий МАГАТЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран в июле отказался пускать инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. Иран уличил США и Израиль в ослаблении режима нераспространения ядерного оружия. Ульянов назвал условие для возвращения инспекторов МАГАТЭ в Иран.

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    9 сентября 2026, 21:35 • Новости дня
    В Иране сообщили о взрывах вблизи порта Джаск в Ормузском проливе

    IRIB: Вблизи порта Джаск в Ормузском проливе раздались взрывы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Взрывы произошли со стороны Ормузского пролива в иранском портовом городе Джаск, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

    В районе иранского портового города Джаск со стороны Ормузского пролива раздались мощные взрывы, говорится в сообщении IRIB, передает РИА «Новости». «Несколько минут назад взрывы прозвучали вблизи города Джаск со стороны Ормузского пролива», – сообщила гостелерадиокомпания.

    Иранское телевидение не приводит подробностей случившегося.

    В начале сентября американские военные атаковали два иранских правительственных танкера в Ормузском проливе.

    Месяцем ранее капитан другого коммерческого судна сообщил о звуках двух взрывов в этой акватории.

    В середине июля Центральное командование вооруженных сил США нанесло серию ракетных ударов по портовому городу Джаск.

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    10 сентября 2026, 02:25 • Новости дня
    Суд в США оставил под стражей экстрадированного россиянина Филимонова

    Экстрадированный в США россиянин Филимонов на признал вину

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский федеральный суд в Атланте оставил под стражей экстрадированного из Грузии россиянина Сергея Филимонова, которого обвиняют в киберпреступлениях.

    В судебных документах отмечается, что обвиняемый не оспаривал меру пресечения, передает РИА «Новости».

    «Дело связано с серьезным риском того, что обвиняемый скроется в случае освобождения», – сказано в постановлении инстанции.

    Судья пришел к выводу о необходимости дальнейшего содержания Филимонова под арестом до завершения разбирательства.

    Минюст США 8 сентября сообщил об экстрадиции 36-летнего россиянина. Вину Филимонов не признал. Пока он находится под охраной Службы маршалов США.

    По версии американского следствия, Филимонов участвовал в международной схеме кибермошенничества. Злоумышленники создавали поддельные банковские сайты для кражи данных клиентов и последующего перевода средств.

    В случае признания россиянина виновным ему грозит от двух до 175 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте американский суд приговорил гражданина России Алексея Волкова к 81 месяцу лишения свободы за поддержку киберпреступных группировок.

    В мае Минюст США обвинил россиянина Илью Гаврилова в причастности к международной схеме инсайдерской торговли.

    Экс-хакер из Белоруссии рассказал об отношении к русскоязычным в тюрьмах США.

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