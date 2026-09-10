  • Новость часаМедведев признался, что заставило его ужесточить риторику
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ЕС превращает Армению в отмычку к торговым секретам России
    Мерц отменил звонок Трампу после поста президента США об успехе АдГ
    Apple оставила новую Siri AI без русского языка
    Кадыров призвал чеченцев укоротить бороды
    Президент Вьетнама пригласил Путина на саммит АТЭС
    Путин отметил высокий спрос на российские автомобили во Вьетнаме
    Путин сообщил о планах создать ядерный центр во Вьетнаме
    Путин процитировал Хо Ши Мина на государственном обеде с президентом Вьетнама
    Трамп назвал отличным прошедший разговор с Путиным
    Мнения
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американские переговорщики по Украине зависли в зоне ожидания

    Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.

    2 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Зачем железная дорога на золотую Колыму

    На Восточном экономическом форуме, прошедшем во Владивостоке, объявили о планах прокладки железнодорожной линии в Магадан. Единственная реакция на это у дальневосточных северян – давно пора!

    15 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США франкенштейны на боевом дежурстве

    «Patriot – как смокинг: он нужен редко, но уж если нужен, то его ничем другим не заменишь», – пишет американский журнал. Пренебрежение этим фактом привело к тому, что «смокинг» западного ПВО превратился в тришкин кафтан.

    0 комментариев
    10 сентября 2026, 04:11 • Новости дня

    Захарова призвала США воплощать слова в дела

    Захарова отметила у России наличие тем для диалога с США

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости практической реализации договоренностей между Москвой и Вашингтоном в преддверии возможной встречи лидеров стран.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула важность перехода от слов к делу в двусторонних отношениях. Заявление прозвучало на полях Восточного экономического форума в ответ на вопрос о перспективах диалога лидеров двух государств.

    «Вы знаете, это очень интересная постановка вопроса по поводу, есть ли о чем еще говорить? Безусловно, есть о чем говорить. Но важно воплощать эти слова в дела», – сказала дипломат ТАСС.

    Журналисты интересовались вероятностью встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае, на что Захарова ответила фразой о наличии тем для обсуждения у Москвы и Вашингтона.


    8 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

    Ушаков: Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

    Путин и Трамп провели новый телефонный разговор
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонную беседу, посвятив основное внимание вопросам разрешения кризиса на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, общение руководителей государств продлилось ровно один час, передает РИА «Новости». Дипломат назвал состоявшийся диалог конструктивным и весьма откровенным. «Проведен очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом», – рассказал представитель Кремля журналистам.

    Он также добавил, что основное внимание в ходе беседы стороны уделили детальному обсуждению вопросов украинского урегулирования. «Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президенты России и США также обсудили урегулирование украинского конфликта. В ходе той беседы Владимир Путин рассказал Дональду Трампу об освобождении Константиновки в Донбассе.

    Ранее лидеры двух стран затронули ситуацию вокруг Ирана и покушение на американского политика.

    Комментарии (7)
    9 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине

    Политолог Ткаченко: Прекращение передачи разведданных США Украине приблизит мир

    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС,Pete Marovich/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    У России накоплено достаточно свидетельств вовлеченности американцев в конфликт на Украине. Прекращение Штатами оказания косвенной помощи Киеву, предоставления разведданных и участия в наведении вооружений могло бы приблизить завершение боевых действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Он допустил, что Владимир Путин указал на это Дональду Трампу во время телефонного разговора.

    «Во время телефонного разговора Владимир Путин наверняка озвучил Дональду Трампу несколько предложений относительно мирного урегулирования конфликта на Украине. Одно из них могло касаться снижения американской вовлеченности в военную часть противостояния», – допустил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В частности, речь могла идти о прекращении оказания косвенной помощи Киеву. Также российский президент мог призвать американского коллегу впредь не создавать условия для того, чтобы европейцы перепродавали оружие США ВСУ», – рассуждает аналитик. Среди возможных озвученных предложений он также назвал непредоставление разведданных противоборствующей стороне и неучастие в наведении вооружений на цели на территории России.

    Сомнений в том, что Штаты оказывают такую помощь ВСУ, нет. По словам собеседника, у России накоплено достаточно свидетельств вовлеченности американцев, и этот фактор остается ключевым.

    Второй блок предложенных Путиным решений может предполагать отмену антироссийских санкций, предположил политолог. «Москва понимает, что Трампу нужны какие-то экономические достижения, и глава Белого дома хочет извлечь из американского посредничества выгоду. Поэтому вполне может быть, что российский лидер намекнул коллеге, что для плодотворного сотрудничества необходим пересмотр позиции Вашингтона в части рестрикций», – детализировал Ткаченко.

    В этом свете он обратил внимание на заявление госсекретаря США Марко Рубио, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров по Украине. «Рубио – один из главных противников России среди тех, кто наделен в Штатах властью. Очевидно, он, следуя приказу Трампа, повторяет мантру о переговорном процессе. Но в действительности, я думаю, глава Госдепа – тот человек, который наравне с либералами в Европе готов торпедировать переговоры», – считает эксперт.

    Говоря о перспективах возобновления двух- или трехсторонних встреч, аналитик выразил скептицизм. «Едва ли стоит ждать подвижек в течение двух недель, – отметил политолог. – Вместе с тем любой конфликт рано или поздно заканчивается переговорами. В данном случае возможны два сценария: либо разговор о безоговорочной капитуляции Украины, либо компромиссное урегулирование по американской тактике «разделить разницу» (split the difference), при которой стороны идут на уступки».

    «Мы хотели бы, чтобы переговоры шли по первому пути, американцы – по второму. И именно от этого зависит, когда они начнутся и в каком формате будут происходить», – заключил Ткаченко.

    Во вторник состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств обменялись мнениями по итогам визитов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5 и 6 сентября, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он уточнил, что беседа лидеров длилась ровно час, была конструктивной и весьма откровенной.

    «Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком плюс, и работа по этому каналу, как, кстати, по некоторым другим, будет продолжена», – цитирует Ушакова сайт Кремля. Он сообщил, что Трамп во время диалога четко обозначил свое желание скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине, что открыло бы перспективы для полного восстановления отношений между Россией и США.

    Путин в свою очередь поддержал настрой в контексте построения конструктивного взаимодействия двух стран, положительно оценил посреднические усилия американской стороны по поиску путей разрешения украинского кризиса. Глава российского государства представил «объективный и обстоятельный анализ» текущей ситуации в рамках специальной военной операции и видение перспектив достижения ее целей и задач, добавил помощник президента.

    «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – отметил Ушаков.

    Вскоре после разговора госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров об урегулировании на Украине. «Не хочу быть чрезмерно оптимистичным, но и пессимистичным тоже. В том смысле, что есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое устроит обе стороны – ведь именно это и нужно для прекращения конфликта», – сказал он.

    Напомним, в субботу в Москве прошла встреча Путина со спецпосланником главы Белого дома Уиткоффом и Кушнером. В ходе обсуждений российская сторона довела до американцев информацию о ситуации в зоне СВО. Как отмечали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, положение Украины, как и ее спонсоров, за период паузы в переговорах ухудшилось. По словам аналитиков, такова цена нежелания Киева прислушаться к справедливым требованиям России.

    Комментарии (10)
    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 04:11 • Новости дня
    Ушаков: Путин указал Трампу на возможные шаги американцев к миру на Украине

    Ушаков: Путин указал Трампу на шаги США к миру на Украине

    Ушаков: Путин указал Трампу на возможные шаги американцев к миру на Украине
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в ходе разговора с лидером США Дональдом Трампом поделился своим видением шагов американской стороны для окончания военных действий на Украине, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

    Во вторник, 8 сентября, Путин и Трамп провели часовой телефонный разговор, детали которого раскрыл Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий. Американский лидер выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к завершению конфликта.


    Комментарии (12)
    7 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    Песков допустил трехсторонние переговоры по Украине
    Песков допустил трехсторонние переговоры по Украине
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российское руководство не исключает возвращения к трехстороннему формату переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявления из Киева. Господин Джаред Кушнер сделал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновления этого трехстороннего формата», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля при этом подчеркнул, что пока слишком рано обсуждать конкретные сроки и место проведения возможных встреч.

    Напомним, зять американского президента Джаред Кушнер выразил надежду на возвращение к трехстороннему формату переговоров.

    Спецпосланник США Стивен Уиткофф сообщил о получении новых идей по урегулированию конфликта.

    Ранее президент Владимир Путин провел содержательную встречу с американскими представителями.

    Комментарии (9)
    8 сентября 2026, 00:58 • Новости дня
    Истек срок трехдневного моратория на удары российских войск по целям в Киеве
    Истек срок трехдневного моратория на удары российских войск по целям в Киеве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Истек срок моратория на удары российских войск по целям в Киеве, действовавшего три дня по указанию президента России Владимира Путина, сообщают информационные агентства.

    Ограничение на удары по украинской столице объявлялось на три дня и было связано с приездом на Украину представителей США для переговоров, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты призвали Москву и Киев приостановить взаимные удары на время визита американских переговорщиков.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент России дал указание с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить ударов по Киеву в связи с визитом американских переговорщиков.

    Президент заявил на встрече со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером об отсутствии договоренностей с Киевом о масштабном прекращении огня.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 16:10 • Новости дня
    Ушаков допустил продолжение переговоров по Украине в Абу-Даби

    Ушаков: Переговоры по Украине могут продолжиться в Абу-Даби

    Ушаков допустил продолжение переговоров по Украине в Абу-Даби
    @ Александр Кряжев/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил продолжения трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

    Ушаков допустил вероятность возобновления диалога по украинскому урегулированию, передает РИА «Новости». По его словам, контакты между сторонами сохраняются, и сейчас обсуждается возвращение к переговорному процессу.

    «Какие-то контакты есть, но сейчас речь идет о возобновлении переговорного процесса с Украиной, который раньше имел место. И это мы обсуждали тоже с американскими коллегами, так что, возможно, этот процесс возобновится в трехстороннем формате. …Встречались наши представители, например, в Абу-Даби, вполне можно продолжить встречаться и там», – рассказал политик в интервью.

    Ранее зимой в столице Объединенных Арабских Эмиратов уже проходили трехсторонние консультации с участием представителей России, Соединенных Штатов и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возвращение к трехстороннему формату урегулирования ситуации на Украине.

    Зять американского лидера Джаред Кушнер выразил надежду на вовлечение в мирный процесс Москвы, Киева и Вашингтона.

    Зимой делегации трех стран по итогам встречи в Абу-Даби договорились продолжить диалог.

    Комментарии (16)
    8 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Ушаков раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели часовой телефонный разговор, посвященный прежде всего урегулированию конфликта на Украине и перспективам российско-американских отношений. Беседа прошла конструктивно и откровенно, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Лидеры обменялись мнениями по итогам поездок спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5–6 сентября. По словам Ушакова, результаты этих контактов получили положительную оценку, взаимодействие по данному и другим каналам будет продолжено, сообщает Кремль

    Центральной темой разговора стало урегулирование украинского конфликта. Трамп, как рассказал представитель Кремля, выступил за скорейшее прекращение противостояния, которое могло бы создать условия для восстановления полноценных отношений России и США.

    «Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и Россией», – сказал Ушаков.

    Особое значение американский президент придал перспективам экономического взаимодействия Москвы и Вашингтона.

    «Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств. Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства», – рассказал помощник президента России.

    Российский лидер также дал положительную оценку посреднической деятельности Вашингтона и лично Трампа. «Владимир Владимирович Путин поддержал этот настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав, положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта», – сообщил Ушаков.

    Значительная часть беседы была посвящена ситуации непосредственно в зоне боевых действий. Путин изложил Трампу российскую оценку текущего положения и перспектив дальнейшего развития событий. «Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач», – рассказал помощник президента.

    Москва также обозначила возможные действия Вашингтона, которые, с точки зрения российской стороны, могли бы способствовать более быстрому завершению боевых действий. «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – отметил Ушаков.

    Отдельно Путин затронул заявления о якобы существующей угрозе европейским государствам со стороны России. «С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы», – сообщил Ушаков.

    По словам помощника российского президента, Москва считает разговоры о подобной угрозе способом обоснования дальнейшего наращивания военных расходов и поддержки Киева. «Распространяемые мифы о российской угрозе служит европейцам лишь прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов», – сказал он.

    Путин и Трамп также обсудили гуманитарную проблематику. Стороны договорились продолжать взаимодействие по обменам задержанными и осужденными.

    Кроме того, российский лидер обратил внимание на деятельность первой леди США Мелании Трамп, связанную с возвращением детей в семьи. «Наш президент отметил усилия первой леди Мелании Трамп по возвращению в свои семьи как российских, так и украинских детей», – рассказал Ушаков.

    По итогам беседы президенты договорились сохранять прямой контакт. «В целом еще раз повторю, коллеги, разговор прошел на позитивной ноте. Президенты условились оставаться на связи и будут по мере необходимости оперативно созваниваться друг с другом», – заключил Ушаков.

    Напомним, во вторник Путин и Трамп провели новый телефонный разговор.

    Ранее российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий.

    Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к скорейшему завершению противостояния.

    Президенты двух стран в ходе июльского телефонного разговора обсудили предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 17:05 • Новости дня
    ABC: США хотят добиться завершения украинского конфликта до зимы

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты рассчитывают добиться прекращения боевых действий на Украине к зиме текущего года, сообщили источники телеканала ABC по итогам визита в Москву и Киев спецпосланников президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

    В Москве Уиткофф и Кушнер обсудили с президентом России Владимиром Путиным конкретные планы мирного урегулирования для скорейшего завершения текущего противостояния с Украиной, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC. Встреча в Кремле продлилась около трех часов.

    «Американская делегация серьезно отнеслась к встречам в Москве и Киеве, добавив, что эти визиты «не просто напоказ»… Американская сторона хочет завершить конфликт до наступления зимы», – сообщает телеканал со ссылкой на неназванный источник.

    По данным чиновников Белого дома, представители Вашингтона представили российскому руководству содержательные инициативы о дальнейших шагах к миру.

    При этом глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, внесенный в России в реестр террористов и экстремистов, сомневается в возможности начала переговоров раньше весны или лета 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал эти переговоры небольшим шагом к мирному урегулированию.

    Вскоре представители США завершили свой визит на Украину.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 11:45 • Новости дня
    МИД: Ракеты США в Норвегии обнулят стратегический диалог

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Конструктивный разговор с Вашингтоном после размещения американских пусковых установок в Норвегии станет невозможным, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

    Размещение американских пусковых установок для ракет средней и меньшей дальности на норвежской территории уничтожит шансы на восстановление двусторонних отношений, сказала Захарова, передает ТАСС.

    Подобные действия Вашингтона создают прямую угрозу национальной безопасности.

    «Со своей стороны неоднократно и в подробностях разъясняли, что благоприятные условия для предметного и плодотворного стратдиалога с США не сформированы. И шаги, подобные развертыванию в Европе американских наземных РСМД, угрожающих Российской Федерации, мягко говоря, «обнулят» предпосылки для конструктивного разговора с США по стратделам», – отметила дипломат.

    Также Захарова отмечала, что американские ракетные комплексы в Норвегии создают угрозу для значительной части европейской территории России.

    В августе 2025 года Министерство иностранных дел России объявило об отказе от моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности.

    В прошлом году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил отсутствие переговоров между Москвой и Вашингтоном по стратегическим наступательным вооружениям.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 21:44 • Новости дня
    Le Figaro: Уиткофф и Кушнер заявили о готовности России к переговорам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили о готовности Москвы к диалогу по украинскому конфликту после выборов в Госдуму 20 сентября, сообщают французские СМИ.

    «Американцы сообщили нам о новом всплеске готовности России к переговорам после выборов в Думу и о том, что в этом контексте нам необходимо подготовиться к новому началу переговоров», – заявили в пресс-службе президента Франции, передает «Коммерсант» ссылкой на Le Figaro.

    По данным издания, американские переговорщики доложили об этом во время беседы с Владимиром Зеленским. На встрече также присутствовали представители Германии, Франции и Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял в Кремле американских спецпосланников для обсуждения украинского урегулирования.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков назвал состоявшуюся беседу содержательной и предельно откровенной.

    После трехчасовых переговоров Стив Уиткофф и Джаред Кушнер покинули Москву на правительственном спецсамолете.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    Трамп назвал отличным прошедший разговор с Путиным
    Трамп назвал отличным прошедший разговор с Путиным
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер Дональд Трамп перед вылетом в Техас поделился впечатлениями от недавнего диалога с президентом России Владимиром Путиным.

    Трамп высоко оценил прошедшие переговоры с Путиным, передает РИА «Новости». Политик дал высокую оценку состоявшемуся обмену мнениями между лидерами двух стран.

    «У нас состоялся отличный разговор», – подчеркнул Трамп во время короткой беседы с журналистами. Сразу после этого заявления президент Соединенных Штатов отправился с визитом в Техас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин одобрил посредническую работу Вашингтона для разрешения украинского кризиса.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о готовности американского лидера воспринимать позицию Москвы.

    Политолог Станислав Ткаченко допустил обсуждение лидерами двух стран снижения вовлеченности США в военное противостояние.

    Комментарии (5)
    7 сентября 2026, 13:37 • Новости дня
    Песков: Путин признателен Трампу за стремление к миру

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин признателен президенту США Дональду Трампу за его усилия по достижению мира и приверженность переговорному процессу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Россия высоко оценивает работу американских переговорщиков, передает ТАСС.

    «Мы действительно очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков. Путин лично говорил, что высоко ценит усилия президента Трампа и что он признателен президенту Трампу за приверженность ориентации на мир», – подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером стала небольшим шагом к мирному урегулированию.

    Двумя днями ранее российский лидер поручил прекратить удары по Киеву на трое суток из-за визита делегации США.

    В июле Дмитрий Песков подтвердил готовность Дональда Трампа прислушиваться к позиции Москвы.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 18:35 • Новости дня
    Уиткофф заявил о существенном прогрессе в переговорах по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский спецпосланник Стив Уиткофф отметил значительные успехи после визитов в Москву и Киев, касающиеся урегулирования украинского конфликта.

    Уиткофф подвел итоги своих визитов в столицы России и Украины, передает РИА «Новости». По его словам, стороны смогли продвинуться в обсуждении важнейших вопросов урегулирования текущего кризиса.

    «Был достигнут существенный прогресс, в том числе в вопросе согласования сроков дополнительных трехсторонних переговоров», – написал Уиткофф в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе визита в Москву Стивен Уиткофф сообщил о получении новых идей по урегулированию конфликта.

    Американский представитель назвал состоявшийся в Киеве диалог с Владимиром Зеленским весьма содержательным.

    После этого делегация США завершила свой визит на Украину.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 13:19 • Новости дня
    Песков назвал встречу Путина с эмиссарами США шагом к миру

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча президента России Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером стала небольшим шагом к мирному урегулированию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Прошедшая в субботу встреча президента России Владимира Путина с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером стала небольшим шагом к мирному урегулированию, передает ТАСС.

    «Безусловно, любые попытки более или менее эффективны, это один маленький шаг в сторону мира», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также добавил, что в Кремле высоко оценивают миротворческие усилия американских переговорщиков.

    При этом Песков отказался раскрывать детали переговоров. В частности, он не стал уточнять, чем именно предложения Уиткоффа и Кушнера отличались от договоренностей, достигнутых в Анкоридже в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал визит своих спецпосланников в Москву с предложением об окончании конфликта.

    В субботу российский лидер Владимир Путин принял американских делегатов в Кремле.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал прошедшую беседу содержательной и предельно откровенной.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 20:27 • Новости дня
    Белый дом опроверг сообщения о смене переговорщиков по Украине

    Белый дом опроверг статью FT о смене переговорщиков по Украине

    Белый дом опроверг сообщения о смене переговорщиков по Украине
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Информация о возможных изменениях в составе команды представителей, занимающихся переговорами с Россией и Украиной, не соответствует действительности, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

    Келли опровергла сообщения СМИ о перестановках в команде переговорщиков, передает ТАСС. «Эта история, приписываемая анонимным источникам низкого уровня, не имеющим ни малейшего представления, о чем они говорят, совершенно не соответствует действительности. Никаких подобных разговоров не ведется», – написала она в социальной сети.

    По ее словам, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять американского лидера, продолжают активно работать над мирным соглашением. Они пользуются полным доверием главы государства в ведении дипломатического процесса от лица Соединенных Штатов.

    Келли также назвала ложным утверждение журналистов о том, что Белый дом отказался комментировать ситуацию. Она уточнила, что материал был опубликован еще до того, как газета направила официальный запрос в пресс-службу администрации.

    «Прискорбно, что Financial Times превратилась в газетенку левого толка, совершенно не заинтересованную в том, чтобы сообщать верную информацию», – заявила Келли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Financial Times допустило изменение состава американских переговорщиков по Украине.

    Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты рассчитывают добиться прекращения боевых действий к зиме текущего года.

    До этого президент России Владимир Путин провел встречу со спецпосланниками США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Комментарии (2)
    Главное
    Белый дом опроверг сообщения о смене переговорщиков по Украине
    В ЕС признали провал плана по отказу от энергоресурсов из России
    Жога: Дрон ВСУ впервые ударил по арктической территории Урала
    Рабочие Renault выступили против сборки оружия вместо автомобилей
    Стуре: Самолет Зеленского едва не столкнулся с дроном при вылете из Молдавии
    ФРГ решила модернизировать порт Бремерхафен к приему крупных контингентов НАТО
    Певица Приходько объяснила переход на русский язык манипуляциями с мовой

    Китай убивает европейский автопром

    Европейский автопром не справляется с конкуренцией с Китаем, терпит колоссальные убытки не первый год и пытается за счет увольнений и закрытия заводов удержаться на плаву. Брюссель решил пошлинами и запретами остановить китайское завоевание, однако эта стратегия не помогает. Что же поможет европейцам сохранить свой автопром? Спасение, как ни странно, в самом враге. Подробности

    Перейти в раздел

    США готовят Норвегию к противостоянию с Россией в Арктике

    Размещение в Норвегии южнокорейских самоходных установок и американского комплекса Mk 70 превращает королевство в новый военный плацдарм НАТО у границ России. Эксперты предупреждают, что дальность соответствующих ракет позволяет угрожать Северному флоту и стратегической авиации. Чем опасны универсальные пусковые установки, зачем альянс усиливается в Арктике и какой ответ может подготовить Москва? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые ракеты усиливают роль боевых вертолетов в зоне спецоперации

    Россия впервые показала за рубежом сразу несколько образцов новейшего оружия – в том числе уже испытанных в зоне спецоперации. Наиболее интересные среди них – новые виды крылатых ракет. В чем их особенность и почему перед нами демонстрация новой роли боевых вертолетов? Подробности

    Перейти в раздел

    Шведские политики испуганы русской женщиной

    Очаровательная блондинка русского происхождения внезапно для самой себя и ее мужчины стала важным политическим фактором за несколько дней до предстоящих в Швеции парламентских выборов. Кто такая Полина Малаберг, почему ее голословно обвиняют в угрозе «безопасности шведского народа» и что именно шведы вот уже двести лет не могут простить России? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации