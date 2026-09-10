  • Новость часаЗахарова: Киев создал структуру кибертерроризма под эгидой НАТО
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    ЕС превращает Армению в отмычку к торговым секретам России
    Мерц отменил звонок Трампу после поста президента США об успехе АдГ
    Apple оставила новую Siri AI без русского языка
    Кадыров призвал чеченцев укоротить бороды
    Президент Вьетнама пригласил Путина на саммит АТЭС
    Путин отметил высокий спрос на российские автомобили во Вьетнаме
    Путин сообщил о планах создать ядерный центр во Вьетнаме
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    Трамп назвал отличным прошедший разговор с Путиным
    Мнения
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американские переговорщики по Украине зависли в зоне ожидания

    Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.

    2 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Зачем железная дорога на золотую Колыму

    На Восточном экономическом форуме, прошедшем во Владивостоке, объявили о планах прокладки железнодорожной линии в Магадан. Единственная реакция на это у дальневосточных северян – давно пора!

    15 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США франкенштейны на боевом дежурстве

    «Patriot – как смокинг: он нужен редко, но уж если нужен, то его ничем другим не заменишь», – пишет американский журнал. Пренебрежение этим фактом привело к тому, что «смокинг» западного ПВО превратился в тришкин кафтан.

    0 комментариев
    10 сентября 2026, 05:12 • Новости дня

    Эндокринолог назвала идеальную дневную норму потребления сахара

    Эндокринолог Табеева: Максимум всего сахара в день составляет 12 ложек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дневная норма сахара при рационе в 2000 килокалорий составляет не более 12 чайных ложек, заявила руководитель отделения эндокринологии Европейского медицинского центра Камиля Табеева.

    «ВОЗ рекомендует ограничивать свободные сахара до 10% от суточной калорийности, а в идеале – до 5%», – отметила Табеева, передает РИА «Новости».

    Врач подчеркнула, что к свободным сахарам относится не только тот, который добавляют в чай или кофе. Сюда же входит сахар в готовых продуктах и напитках, включая выпечку, соусы и сладкую газировку. При рационе в 2000 килокалорий рекомендуемый максимум составляет до 50 граммов в день.

    Специалист добавила, что употребление около 25 граммов сахара при том же количестве дневных калорий может принести дополнительную пользу организму.

    В 2025 году россияне сократили потребление сахара до минимума с 2004 года.

    Эксперты Роскачества назвали два стакана сладкой газировки в неделю безопасной нормой для здорового человека.

    Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о превышении рекомендуемых норм потребления сладкого в четыре раза.

    9 сентября 2026, 14:57 • Новости дня
    Собянин решил продлить метро по семи направлениям Подмосковья

    Собянин заявил о строительстве семи новых линий метро в Московской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах продлить линии столичного метрополитена в семь крупных городов и округов Подмосковья.

    Мэр столицы Сергей Собянин объявил о планах по строительству новых станций подземки за пределами МКАД, передает ТАСС. Заявление прозвучало в ходе визита на завод «Метровагонмаш» в Мытищах, где присутствовал губернатор региона Андрей Воробьев.

    «Москва и Московская область образуют единую большую агломерацию, около 20 млн человек, объединенные едиными экономическими, социальными связями», – подчеркнул градоначальник. По его словам, проект обсуждался давно, и сейчас стороны вплотную приблизились к его реализации.

    Согласно предварительным планам, столичный метрополитен выйдет за МКАД с семью новыми линиями. Ожидается, что они будут обслуживать крупнейшие городские округа, тесно связанные с Москвой. Новая транспортная инфраструктура охватит примерно треть населения Подмосковья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа мэр Москвы запустил возведение новой станции метро «Ватутинки».

    В июне градоначальник объявил о планах по строительству дополнительных участков Филевской и Сокольнической линий.

    В прошлом году Сергей Собянин заявил о необходимости интеграции транспортной системы столицы с городами Подмосковья.

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    9 сентября 2026, 11:37 • Новости дня
    Названо предназначение захваченного Ираном подводного дрона ВМС США

    TWZ: Захваченный Ираном подводный дрон США предназначен для разведки и разминирования

    Названо предназначение захваченного Ираном подводного дрона ВМС США
    @ IRGC/WANA/Handout/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские военные перехватили американский подводный беспилотник Dive-LD в районе Ормузского пролива, аппарат был поднят из воды практически неповрежденным. Иран неоднократно захватывал американскую военную технику для изучения новейших технологий.

    Иранские власти заявили о захвате неповрежденного подводного дрона Dive-LD недалеко от Ормузского пролива, передает The War Zone.

    Тегеран распространил кадры поднятия аппарата из воды, что стало первым известным случаем оперативного применения данной модели. Корпус стражей исламской революции сообщил о захвате «одной из самых современных, беспилотных и умных подводных лодок» в ходе сложной разведывательной операции.

    Представитель США подтвердил поломку подводного беспилотника более суток назад. По его словам, аппарат проводил разведку региональных вод в интересах текущих операций. Чиновник отметил, что дрон был старой моделью и не собирал секретные данные, а операции США в этом районе продолжаются.

    Крупный подводный аппарат Dive-LD имеет длину около 5,8 метра, диаметр около 1,2 метра и весит почти три тонны. Дрон способен погружаться на глубину до шести тысяч метров и находиться в море около 10 дней. Аппарат разработан американской компанией Dive Technologies и предназначен для разведки, наблюдения и разминирования.

    Ранее американские чиновники заявляли об использовании подводных беспилотников для разминирования в районе Ормузского пролива. ВМС США активно применяют подобные системы для обеспечения безопасности судоходства и картографирования морского дна. Иранская сторона неоднократно захватывала иностранную военную технику для изучения и реверс-инжиниринга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные перехватили американский подводный аппарат Dive-LD у Ормузского пролива.

    В конце августа Корпус стражей исламской революции поразил разведывательный беспилотник США MQ-9 в этом же регионе.

    Весной американские военно-морские силы задействовали подводные дроны для очистки данной акватории от мин.

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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    9 сентября 2026, 18:15 • Новости дня
    Болилая: «Единая Россия» выступает за расширение доступности лекарств

    Tекст: Валерия Городецкая

    Член экспертного совета «Единой России» Людмила Болилая заявила о необходимости гарантировать пациентам с редкими заболеваниями бесперебойный доступ к жизненно важным медикаментам.

    Особое внимание следует уделять обеспечению терапии для людей с тяжелыми диагнозами, подчеркивается в сообщении на сайте «Единой России». Риски прерывания лечения из-за бюрократических проволочек должны быть сведены к нулю.

    «Для тех, кто уже проходит курс, порядок получения медикаментов в такой ситуации должен быть понятным и гарантированным. Принцип здесь очевиден: административные процедуры не могут становиться препятствием для лечения», – акцентировала Болилая.

    Она также добавила, что исключение препарата из государственного реестра недопустимо при отсутствии доступных аналогов. Подобные решения могут поставить под угрозу здоровье людей, которые напрямую зависят от конкретной терапии.

    Напомним, Минздрав России предложил новый порядок ввоза незарегистрированных препаратов по жизненным показаниям.

    Специальная комиссия ведомства рекомендовала расширить перечень жизненно необходимых лекарств пятью новыми медикаментами.

    Партия «Единая Россия» выступила за упрощение процедур ввоза препаратов для лечения редких заболеваний.

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    9 сентября 2026, 18:20 • Новости дня
    Певица Приходько объяснила переход на русский язык манипуляциями с мовой
    Певица Приходько объяснила переход на русский язык манипуляциями с мовой
    @ Andrey Chepakin/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что отказалась от использования родного языка из-за его превращения в инструмент политической манипуляции.

    Приходько заявила о переходе на русский язык из-за политизации мовы, передает телеканал RT. «Это не для того, чтобы было что-то хорошо», – подчеркнула исполнительница. Артистка выразила недовольство тем, что украинский язык стал инструментом манипуляции в обществе.

    Ранее она предупреждала, что разжигание языкового конфликта на Украине ведет страну к гражданской войне.

    Напомним, Анастасия Приходько получила известность в России после победы в проекте «Фабрика звезд» и участия в Евровидении-2009. Однако после 2014 года певица начала выступать с резкой критикой в адрес Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Анастасия Приходько раскритиковала резкие призывы к нападениям на русскоязычных граждан.

    Ранее другая украинская певица Настя Каменских рассказала, что после перехода на украинский язык у нее пропал голос и вылезла киста.

    В начале сентября языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пригрозила штрафовать родителей школьников за русскоязычную переписку в чатах.

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    9 сентября 2026, 17:35 • Новости дня
    Жога: Дрон ВСУ впервые ударил по арктической территории Урала
    Жога: Дрон ВСУ впервые ударил по арктической территории Урала
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины впервые атаковали арктическую территорию Уральского федерального округа, вызвав пожар на объекте топливно-энергетического комплекса после падения обломков беспилотника, сообщил полпред президента России в УрФО Артем Жога.

    В результате инцидента на территории Ямало-Ненецкого автономного округа загорелся объект топливно-энергетического комплекса, сообщил Жога в своем канале в Max. «Преступный киевский режим впервые атаковал арктическую часть Уральского федерального округа», – написал он.

    Жога уточнил, что возгорание началось после падения обломков сбитого дрона. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, так как весь персонал предприятия успели эвакуировать заранее.

    Полпред добавил, что противник стремится нанести урон экономике и посеять панику среди населения. Он призвал граждан сохранять спокойствие и сообщать об обнаружении подозрительных предметов по номеру 112.

    Напомним, в среду правительство Ямало-Ненецкого автономного округа объявило режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

    В конце лета обломки вражеских дронов упали на жилые здания в Екатеринбурге.

    Весной полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил о досягаемости уральских регионов для украинских ударов.

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    9 сентября 2026, 14:16 • Новости дня
    Лидер АдГ Вайдель заявила о наказании Мерца
    Лидер АдГ Вайдель заявила о наказании Мерца
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    В Бундестаге в среду вспыхнула жесткая перепалка между Фридрихом Мерцем и Алисой Вайдель после рекордной победы партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт.

    Во время обсуждения бюджета в парламенте Германия Фридрих Мерц и сопредседатель АдГ Алиса Вайдель обменялись резкими заявлениями, передает AP. Вайдель открыла дебаты нападками на канцлера, заявив: «В Саксонии-Анхальт люди не просто наказали вас, они стерли вашу партию в порошок», и объявила, что будущие выборы дадут АдГ «четкий мандат на управление».

    Мерц признал результат АдГ в Саксонии-Анхальт «выдающимся», но напомнил, что партия не добилась обещанного абсолютного большинства и, по его словам, не получит его «нигде в Германии с такой политикой». Он назвал АдГ «разрушительной силой» и обвинил ее в поддержке России, отметив, что Вайдль не упомянула недавнюю попытку атаки дрона на аэропорт Лейпциг/Халле, в которой власти обвинили Москву.

    Канцлер заявил, что Германия продолжит поддержку Украины, и раскритиковал позицию АдГ против помощи Киеву и за снятие санкций с России, обвинив партию в «гротескном переворачивании ролей жертвы и агрессора». Он также резко осудил популярный в риторике АдГ термин «ремиграция», назвав его «синонимом этнической чистки по происхождению и цвету кожи», и подчеркнул, что даже при общем согласии по усилению депортаций правительство различает легально работающих мигрантов и тех, кто не имеет права на проживание.

    Рекордный успех АдГ на востоке страны уже вызвал тревогу в правящей коалиции и подогрел интерес к выборам в Берлине и земле Мекленбург–Передняя Померания, намеченным на 20 сентября. Победу партии приветствовали правые силы в Европе, а президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что «популистская партия в Германии» провела «по-настоящему большой вечер», связав ее успех с недовольством жесткой миграционной политикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупнейшую победу на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, а ХДС канцлера Фридриха Мерца показал худший результат.

    Накануне голосования Мерц предупредил об угрозе экономического краха и бегства инвесторов в случае победы АдГ в регионе.

    После выборов сопредседатель АдГ Алис Вайдель назвала итоги голосования историческими и заявила о мандате на формирование правительства Саксонии-Анхальт.

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    9 сентября 2026, 18:35 • Новости дня
    Мерц отменил звонок Трампу после поста президента США об успехе АдГ
    Мерц отменил звонок Трампу после поста президента США об успехе АдГ
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после слов главы Белого дома о победе партии «Альтернатива для Германии» на региональных выборах, пишет The Guardian.

    Представитель немецкого лидера не назвал агентству AFP причину отмены беседы, но уточнил, что решение не связано с накладками в расписании, пишет The Guardian.

    Ранее Трамп в своей социальной сети Truth Social назвал успех партии «Альтернатива для Германии» важным событием. Он использовал аббревиатуру MGGA, которая отсылает к его известному лозунгу, адаптированному под Германию.

    «Ух ты! У Популистской партии Германии сегодня был действительно грандиозный вечер. Им наконец-то надоели ужасные иммиграционные правила и нормы, которые так сильно навредили Германии. Они на подъеме и больше не собираются это терпеть! MGGA!!! Президент Дональд Трамп!», – написал американский лидер.

    Пресс-секретарь Мерца не стал напрямую комментировать заявления Трампа или подтверждать связь между ними и отменой звонка. Однако он подчеркнул, что канцлер выступает против вмешательства во внутренние дела страны, особенно в контексте выборов.

    Напомним, президент США Дональд Трамп своеобразно поздравил партию «Альтернатива для Германии» с победой на выборах в Саксонии-Анхальт.

    Канцлер Фридрих Мерц назвал итоги этого голосования худшим поражением Христианско-демократического союза за многие годы.

    Ранее глава немецкого правительства призвал американскую сторону отказаться от вмешательства в избирательный процесс.

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    9 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    ВС России разнесли логистику ВСУ в Николаеве
    ВС России разнесли логистику ВСУ в Николаеве
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли серию точных ударов по украинским военным объектам, включая склады беспилотников в Киеве и логистические центры в Николаеве и Николаевской области, сообщило Минобороны.

    Удары наносились по объектам военной промышленности, логистическим центрам и морским портам Украины, указало ведомство в Max.

    В Киеве был поражен склад предприятия по производству безэкипажных катеров, а также беспилотников самолетного типа и комплектующих к ним.

    В Николаеве и Николаевской области ударам подверглись несколько логистических центров, включая грузовой терминал «Ника терра», где были уничтожены три резервуара с топливом и три хранилища с военным имуществом.

    Также поражены логистические центры «Метро», «АТП ЮТК», «Новая почта», «Николаев-2» и «Электротехника», которые использовались для хранения военных грузов, беспилотников и запчастей.

    Кроме того, российские силы нанесли удары по складскому терминалу компании «Диметра» и терминалу Жовтневое, уничтожив шесть резервуаров с горючим и пять хранилищ.

    В морском порту Николаева поражены четыре резервуара с топливом и хранилище с военным имуществом. Также удары пришлись по сухогрузу на переходе в порт Одессы и объектам логистики пункта пропуска «Староказачье».

    В начале сентября российские военные атаковали логистический центр украинской армии в Николаеве.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    В конце августа Министерство обороны отчиталось о поражении инфраструктуры портов Одессы и Черноморска.

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    9 сентября 2026, 17:55 • Новости дня
    Кадыров призвал чеченцев укоротить бороды
    Кадыров призвал чеченцев укоротить бороды
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров рекомендовал местным жителям отказаться от арабского стиля в одежде и привести длину бород в соответствие с религиозными нормами.

    Руководитель региона выступил с соответствующим заявлением на совещании с представителями силового блока, передает РИА «Новости». Он выразил недовольство тем, что многие местные жители носят слишком длинные бороды, но при этом игнорируют пятничные молитвы и регулярное посещение мечетей.

    «Обращаюсь к ним: укоротите бороды и носите их в соответствии с религией», – подчеркнул чеченский лидер в видеоролике, размещенном в его Telegram-канале.

    Кадыров также обратил внимание на женскую моду. Он посоветовал местным жительницам одеваться по правилам ислама и не перенимать чуждые традиции, напомнив, что паранджу в регионе исторически не носили. Кроме того, длинные бороды и подвернутые брюки у мужчин стали непонятным трендом, негативно влияющим на молодежь, считает глава региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти Чечни призвали местных жительниц носить традиционные платки.

    Ранее Рамзан Кадыров уже выступал против закрывающей лицо паранджи. А бывший глава Дагестана Сергей Меликов также называл никаб несвойственной для народов Кавказа одеждой.

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    9 сентября 2026, 10:44 • Новости дня
    Мерц столкнулся с бунтом партнеров по коалиции

    СДПГ отказалась поддерживать курс Мерца после победы АдГ в Саксонии-Анхальт

    Мерц столкнулся с бунтом партнеров по коалиции
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Германии партнеры канцлера Фридриха Мерца из Социал-демократической партии начали выступать против его программы реформ после поражения на выборах в Саксонии-Анхальт.

    После поражения консерваторов на выборах в Саксонии-Анхальт Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) начинает отворачиваться от программы реформ канцлера Фридриха Мерца, пишет Politico. Политики считают, что проблема кроется не в коммуникации, а в самой сути изменений.

    «Путь, по которому пошло федеральное правительство со своими планами реформ, вызвал особую неуверенность. Сейчас очень важно, чтобы в отличие от других в коалиции мы не просто проталкивали это», – заявила депутат Бундестага от СДПГ Раша Наср.

    Канцлер сделал ставку на экономические и социальные реформы, включая повышение пенсионного возраста и сокращение некоторых льгот по медицинскому страхованию. Он признал, что его низкие рейтинги способствовали победе «Альтернативы для Германии», но настаивает на продолжении курса.

    Генеральный секретарь СДПГ Тим Клюссендорф отметил, что осенью необходимо обсудить конкретные меры, включая пенсии, здравоохранение и цены на газ. Партия надеется на успех на предстоящих 20 сентября выборах в Мекленбурге – Передней Померании, где премьер-министр Мануэла Швезиг набирает популярность благодаря критике реформ Мерца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

    Канцлер Фридрих Мерц назвал результаты этого голосования драматическим поражением Христианско-демократического союза.

    Рейтинг одобрения главы немецкого правительства на фоне непопулярных социальных реформ упал до исторических 13%.

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    9 сентября 2026, 11:44 • Новости дня
    Грузия поставила Брюсселю условие вступления в Евросоюз
    Грузия поставила Брюсселю условие вступления в Евросоюз
    @ Zurab Tsertsadze/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия не хочет вступать в Евросоюз без изменения Брюсселем внешней политики, заявил на пресс-конференции 9 сентября председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Должны изменить политику, если хотят, чтобы мы стали членами Евросоюза», – сказал он.

    По словам главы высшего законодательного органа, «в ином случае невозможно, чтобы Грузия стала членом ЕС при такой внешней политике, которую не уважает никто».

    «Мы являемся страной-кандидатом в ЕС (с 2023 года), и наша цель как европейской страны – изменение Брюсселем своей нынешней внешней политики, – заявил Шалва Папуашвили. – Нынешняя бюрократия действует в Брюсселе против интересов ЕС, а мы хотим видеть его сильным и справедливым».

    Он назвал внешнюю политику Брюсселя «противоречащей здравому смыслу» и отметил, что даже в Исландии на недавнем референдуме отказались вести переговоры о членстве в Евросоюзе, так как «все утратили доверие к организации».

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    9 сентября 2026, 16:22 • Новости дня
    CNN: Приближение российских войск к Славянску и Краматорску гасит оптимизм Украины
    CNN: Приближение российских войск к Славянску и Краматорску гасит оптимизм Украины
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Оптимизм Украины относительно положения на фронте ослабевает по мере продвижения российских войск к ключевым оборонительным узлам в Донбассе. Под угрозой оказлись последние города из так называемого «пояса крепостей» – Славянск и Краматорск, передает CNN.

    Как отмечает телеканал, ситуация заметно ухудшилась в последние недели: украинские подразделения все чаще оказываются в невыгодном положении на разных участках фронта. По оценке аналитика американского Института изучения войны (ISW) Дженни Олмстед, обстановка складывается в пользу Москвы – российские ВС постепенно приближаются к Славянску и Краматорску.

    «Пояс крепостей» имеет значение для обороны не только Донбасса, но и других районов восточной и центральной Украины. Городская застройка, рельеф, автомобильные и железные дороги формируют естественный барьер перед малонаселенными равнинами на западе. Прорыв этого рубежа, указывает CNN, может позволить российским войскам наступать значительно быстрее.

    Пресс-офицер 93-й механизированной бригады ВСУ Ирина Рыбакова рассказала телеканалу о резком ухудшении обстановки в Краматорске за последние недели. По ее словам, удары происходят десятки раз в день, а беспилотники представляют постоянную опасность. Утром и вечером жители практически не выходят на улицы, а почти все мосты в городе разрушены. Краматорск долгое время оставался важным тыловым центром ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вплотную приблизились к Славянску и Краматорску. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о преодолении первого оборонительного рубежа укрепрайона. Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

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    9 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине

    Политолог Ткаченко: Прекращение передачи разведданных США Украине приблизит мир

    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС,Pete Marovich/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    У России накоплено достаточно свидетельств вовлеченности американцев в конфликт на Украине. Прекращение Штатами оказания косвенной помощи Киеву, предоставления разведданных и участия в наведении вооружений могло бы приблизить завершение боевых действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Он допустил, что Владимир Путин указал на это Дональду Трампу во время телефонного разговора.

    «Во время телефонного разговора Владимир Путин наверняка озвучил Дональду Трампу несколько предложений относительно мирного урегулирования конфликта на Украине. Одно из них могло касаться снижения американской вовлеченности в военную часть противостояния», – допустил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В частности, речь могла идти о прекращении оказания косвенной помощи Киеву. Также российский президент мог призвать американского коллегу впредь не создавать условия для того, чтобы европейцы перепродавали оружие США ВСУ», – рассуждает аналитик. Среди возможных озвученных предложений он также назвал непредоставление разведданных противоборствующей стороне и неучастие в наведении вооружений на цели на территории России.

    Сомнений в том, что Штаты оказывают такую помощь ВСУ, нет. По словам собеседника, у России накоплено достаточно свидетельств вовлеченности американцев, и этот фактор остается ключевым.

    Второй блок предложенных Путиным решений может предполагать отмену антироссийских санкций, предположил политолог. «Москва понимает, что Трампу нужны какие-то экономические достижения, и глава Белого дома хочет извлечь из американского посредничества выгоду. Поэтому вполне может быть, что российский лидер намекнул коллеге, что для плодотворного сотрудничества необходим пересмотр позиции Вашингтона в части рестрикций», – детализировал Ткаченко.

    В этом свете он обратил внимание на заявление госсекретаря США Марко Рубио, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров по Украине. «Рубио – один из главных противников России среди тех, кто наделен в Штатах властью. Очевидно, он, следуя приказу Трампа, повторяет мантру о переговорном процессе. Но в действительности, я думаю, глава Госдепа – тот человек, который наравне с либералами в Европе готов торпедировать переговоры», – считает эксперт.

    Говоря о перспективах возобновления двух- или трехсторонних встреч, аналитик выразил скептицизм. «Едва ли стоит ждать подвижек в течение двух недель, – отметил политолог. – Вместе с тем любой конфликт рано или поздно заканчивается переговорами. В данном случае возможны два сценария: либо разговор о безоговорочной капитуляции Украины, либо компромиссное урегулирование по американской тактике «разделить разницу» (split the difference), при которой стороны идут на уступки».

    «Мы хотели бы, чтобы переговоры шли по первому пути, американцы – по второму. И именно от этого зависит, когда они начнутся и в каком формате будут происходить», – заключил Ткаченко.

    Во вторник состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств обменялись мнениями по итогам визитов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5 и 6 сентября, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он уточнил, что беседа лидеров длилась ровно час, была конструктивной и весьма откровенной.

    «Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком плюс, и работа по этому каналу, как, кстати, по некоторым другим, будет продолжена», – цитирует Ушакова сайт Кремля. Он сообщил, что Трамп во время диалога четко обозначил свое желание скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине, что открыло бы перспективы для полного восстановления отношений между Россией и США.

    Путин в свою очередь поддержал настрой в контексте построения конструктивного взаимодействия двух стран, положительно оценил посреднические усилия американской стороны по поиску путей разрешения украинского кризиса. Глава российского государства представил «объективный и обстоятельный анализ» текущей ситуации в рамках специальной военной операции и видение перспектив достижения ее целей и задач, добавил помощник президента.

    «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – отметил Ушаков.

    Вскоре после разговора госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров об урегулировании на Украине. «Не хочу быть чрезмерно оптимистичным, но и пессимистичным тоже. В том смысле, что есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое устроит обе стороны – ведь именно это и нужно для прекращения конфликта», – сказал он.

    Напомним, в субботу в Москве прошла встреча Путина со спецпосланником главы Белого дома Уиткоффом и Кушнером. В ходе обсуждений российская сторона довела до американцев информацию о ситуации в зоне СВО. Как отмечали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, положение Украины, как и ее спонсоров, за период паузы в переговорах ухудшилось. По словам аналитиков, такова цена нежелания Киева прислушаться к справедливым требованиям России.

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    9 сентября 2026, 08:00 • Новости дня
    Работа КПП между Молдавией и Украиной остановилась после взрывов
    Работа КПП между Молдавией и Украиной остановилась после взрывов
    @ Михай Карауш/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Работа пограничного перехода «Тудора – Староказачье» между Молдавией и Украиной приостановлена после взрывов с украинской стороны минувшей ночью, сообщила пограничная полиция Молдавии.

    Функционирование пограничного перехода «Тудора – Староказачье» приостановлено из-за ночных взрывов на сопредельной территории, передает ТАСС. Украинские власти проинформировали коллег о поражении пропускного пункта беспилотным летательным аппаратом.

    Молдавская пограничная полиция тщательно обследовала прилегающую местность. Специалисты не обнаружили обломков дронов или других опасных для населения предметов в приграничной зоне.

    Известно, что через международные пункты пропуска в Одесской области проходят маршруты поставок военных грузов для украинской армии. Вооружение доставляется из Румынии транзитом через молдавскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа украинский пограничный переход «Виноградовка» приостановил работу после серии взрывов. Несколькими днями ранее из-за пожара прекратил функционировать контрольно-пропускной пункт «Табаки» в Одесской области. В начале того же месяца молдавская полиция обнаружила обломки боевого беспилотника на юге страны.

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    9 сентября 2026, 11:02 • Новости дня
    Москва пообещала пресекать недружественные шаги Норвегии на Шпицбергене
    Москва пообещала пресекать недружественные шаги Норвегии на Шпицбергене
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона намерена решительно бороться с попытками норвежских властей ограничить законную деятельность организаций из России на территории арктического архипелага Шпицберген, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Москва не оставит без ответа недружественные шаги Осло, направленные на выдавливание российских структур с северных территорий, передает РИА «Новости».

    Поводом для обострения ситуации стало недавнее задержание научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов».

    В дипломатическом ведомстве уверены, что арест корабля является целенаправленной акцией. Главная цель норвежской стороны заключается в максимальном усложнении работы отечественных специалистов и планомерном сокращении присутствия страны на архипелаге.

    «Мы будем этому всячески противодействовать», – подчеркнула Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежские власти арестовали российское научное судно «Профессор Молчанов» на Шпицбергене.

    Судебные инстанции скандинавского государства намеренно скрыли от России информацию о готовящемся задержании корабля.

    Министерство иностранных дел России вызвало посла Норвегии Хейди Олуфсен для заявления решительного протеста.

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