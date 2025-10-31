Приходько заявила о риске гражданской войны на Украине из-за русского языка

Tекст: Ольга Иванова

Приходько заявила, что призывы нападать на русскоязычных жителей угрожают будущему страны, передает ТАСС. Артистка подчеркнула, что подобные высказывания ведут Украину к гражданской войне.

По словам Приходько, «такие как Мандзюк ведут нашу страну к гражданской войне». Она отметила, что каждый стал считать себя вершителем судеб и ей не нравится, когда пытаются навязывать чужое мнение, ломать или заставлять что-то делать.

Обсуждение темы стало актуальным после высказывания блогера Елены Мандзюк, которая заявила, что не видит проблемы, если ее дети будут избивать русскоговорящих сверстников. Это заявление вызвало резонанс и усилило споры вокруг статуса русского языка и отношения к русскоязычному населению на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во Львове мужчину избили и вытолкнули из городского автобуса после того, как он заговорил на русском языке. Число граждан, использующих русский язык на Украине, снова начало расти.