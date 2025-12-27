«Газпром» сообщил о сокращении запасов газа в Прибалтике

«Газпром» предупредил о сокращении запасов газа в Прибалтике

Tекст: Тимур Шайдуллин

Газодобывающая компания «Газпром» в своем официальном Телеграм-канале сообщила о существенных трудностях с газоснабжением в Прибалтике. Компания обратила внимание на то, что Инчукалнское подземное хранилище газа в Латвии, единственное в регионе, уже более чем наполовину опустошено.

«Крайне сложная ситуация в Прибалтике. Инчукалнское ПХГ, единственное хранилище газа в регионе, опустошено уже более чем наполовину. На 25 декабря заполненность Инчукалнского ПХГ сократилась до 49,5%. В прошлом отопительном сезоне такой уровень был зафиксирован только в середине февраля», – говорится в сообщении газовой компании.

Также в «Газпроме» подчеркнули, что перед стартом сезона отбора Инчукалнское ПХГ было заполнено только на 61%. Снижение запасов в хранилище отмечается на фоне зимнего периода, что повышает риски для стабильности газоснабжения в регионе и требует повышенного внимания к ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о серьезных рисках для Европы из-за низких темпов закачки газа в подземные хранилища.

Напомним, Россия заняла третье место по объему стоимости импорта газа Евросоюзом по итогам октября. А заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что за два года европейские страны перечислили России больше средств за газ, чем потратили на поддержку Украины.