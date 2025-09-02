Глава Газпрома заявил о риске нехватки газа в Европе зимой

Глава Газпрома Миллер заявил о риске нехватки газа в Европе зимой

Tекст: Дарья Григоренко

Он отметил, что европейские страны, судя по текущей динамике, могут не успеть достичь целевого показателя в 90% заполненности резервуаров к началу отопительного сезона, передает ТАСС.

Миллер подчеркнул: «В Европе, похоже, до сих пор не осознают масштаба проблемы с закачкой газа в ПХГ. Текущая динамика закачки говорит о том, что отдельным странам Европы будет сложно достичь целевого показателя – 90% заполненности ПХГ». По его словам, если холода окажутся резкими или продлятся дольше обычного, это может привести к дефициту газа на рынке.

Он также напомнил, что сезон отбора газа из хранилищ в Европе часто начинается уже в первой половине октября, а времени для исправления ситуации остается все меньше. Миллер отдельно указал на проблемы регионального баланса в Прибалтике, где ситуация с запасами газа вызывает особую тревогу.

Ранее сообщалось, что показатели наполненности газовых хранилищ Европы накануне зимы уже превысили прошлогодний уровень, достигнув более 74% от установленной нормы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп пытался убедить Европейский союз отказаться от российских энергоносителей. Евросоюз согласился перейти на полную энергетическую зависимость от США. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал отказ ЕС от российских энергоресурсов «выстрелом в колено».