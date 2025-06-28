Фицо сравнил отказ ЕС от российских энергоресурсов с выстрелом в колено

Tекст: Мария Иванова

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что решение Европейского союза отказаться от импорта энергоресурсов из России можно сравнить с выстрелом в собственное колено, передает РИА «Новости».

«Это выстрел в колено, у нас проблема с конкурентоспособностью, с высокими ценами на электроэнергию и газ, а мы собираемся принять очередное вредное идеологическое решение из-за одержимости Россией, которое еще больше ухудшит конкурентоспособность (Европейского союза), а мы из-за того, что будем не в начале, а в конце трубы, будем наиболее пострадавшей страной», – заявил Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

Он подчеркнул, что Европейская комиссия признает обоснованность опасений Словакии относительно отказа от российского энергосырья. Фицо также сообщил о рисках увеличения транзитных пошлин и необходимости компенсаций для словацких домохозяйств и промышленности, если цены на газ серьезно вырастут. По его словам, если республика прекратит использовать российский газ с января 2028 года, «Газпром» может подать иск на 20 млрд евро.

Премьер заверил, что Словакия не будет поддерживать 18-й пакет санкций ЕС против России до урегулирования всех этих вопросов. В начале июня он уже отмечал, что республика не согласится на новые ограничения без реального решения по энергоносителям, и выступает за продолжение поставок сырья из России для сохранения конкурентоспособности европейской экономики.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар также заявил, что республика готова поддержать новые санкции только в случае отсутствия ущерба для экономики страны, а также при условии предоставления гарантий и помощи со стороны Евросоюза. Страны ЕС в рамках плана REPowerEU стремятся отказаться от российского трубопроводного газа к 2027–2028 годам, однако структура импорта за последние два года изменилась: доля СПГ выросла до 40%, а доля трубопроводного газа снизилась до 60%.

В России ранее неоднократно подчеркивали, что отказ Запада от российских углеводородов приведет не только к росту зависимости Европы от новых поставщиков, но и к увеличению расходов. По мнению властей России, значительная часть энергоресурсов все равно продолжит поступать в Европу через посредников по более высокой цене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия заблокировала 18-й пакет санкций против России. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что новый пакет санкций ЕС против России «выглядит весьма «секси» для всех», но не будет иметь реального эффекта.

Премьер-министр также отметил, что Еврокомиссия, вероятно, «добьется принятия предложения» об остановке импорта российского газа в Евросоюз.