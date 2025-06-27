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    Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.

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    В ХХ веке мы, подобно Ирану, познали и революционное крушение, и зависимость от Запада, и мучительное возвращение к собственной идентичности. И сегодня, подобно Ирану, мы выбираем отличный от либерального путь консервативного национального развития.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как становятся нацистами

    Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.

    14 комментариев
    27 июня 2025, 04:57 • Новости дня

    Фицо предрек остановку импорта российского газа в Евросоюз

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия, вероятно, «добьется принятия предложения» об остановке импорта российского газа в Евросоюз, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    После встречи с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен Фицо заявил, что принятие инициативы возможно квалифицированным большинством голосов, несмотря на позицию Братиславы, передает ТАСС.

    «И хотя мы будем против, это предложение будет принято. На практике это будет означать, что газ не потечет с востока на запад, а Словакия будет снабжаться из других источников – с севера, юга и запада», – сказал премьер.

    Фицо отметил, что для Словакии вырастут затраты на транзит. Он предупредил, что в случае прекращения с 1 января 2028 года импорта цена на газ для словацких потребителей может повыситься на 30–50%, если не будут приняты меры по снижению негативных последствий отказа от российского топлива.

    Сейчас у Словакии действуют контракты с Газпромом до 2034 года, подчеркнул Фицо. В случае одностороннего разрыва соглашений российская сторона сможет подать в суд и потребовать компенсацию от Братиславы в размере 16–20 млрд евро. «Это, конечно, вопросы, на которые у ЕК пока нет ответа», – сказал он.

    Премьер сообщил, что Еврокомиссия планирует внести предложение на голосование в иной форме, чтобы не требовалось единогласное утверждение, как при санкциях. Словакия рассчитывает на компенсации от Еврокомиссии за ущерб, который причинит республике прекращение импорта газа. Он заявил, что Еврокомиссия «за любую цену хочет остановить потоки газа из России в Европу».

    Как отметил Фицо, Словакия в пятницу предложит отложить голосование по новым санкциям против России. Если это предложение не будет принято, то республика наложит вето.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо не поддержал 18-й пакет санкций против России. Он ранее предупреждал, что Братислава готова заблокировать новые санкции Евросоюза, если отказ от российских энергоресурсов будет навязан без учета национальных интересов.

    26 июня 2025, 19:15 • Новости дня
    Макрон приехал в растрепанном виде на саммит ЕС с опозданием на полтора часа
    Макрон приехал в растрепанном виде на саммит ЕС с опозданием на полтора часа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на саммит Евросоюза в Брюсселе с опозданием, его внешний вид вызвал вопросы у журналистов.

    Как сообщило издание Euractiv, Макрон опоздал на саммит Евросоюза в Брюсселе на полтора часа, передает Ura.Ru. Как отмечается, глава Франции выглядел растрепанным.

    Журналисты предположили, что причина опоздания могла заключаться в том, что Макрон проспал встречу. При этом подчеркивается, что подобные случаи крайне редки среди лидеров на подобных мероприятиях.

    Также отмечается, что позднее завершение саммита НАТО в Гааге могло повлиять на расписание президента.

    Ранее Макрон на саммите G7 проговорился о «новых беспрецедентных санкциях».

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    26 июня 2025, 12:36 • Новости дня
    Рар объяснил, почему лидеры Европы преклонили колено перед Трампом на саммите НАТО

    Рар: Если пошатнется НАТО, то развалится Евросоюз

    Рар объяснил, почему лидеры Европы преклонили колено перед Трампом на саммите НАТО
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа осознает, что без поддержки со стороны США она не способна играть хоть сколько-нибудь значимую роль в качестве военной силы на континенте. Поэтому лидерам Старого света приходится угождать Дональду Трампу во всех его желаниях и мечтах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Гааге (Нидерланды) завершился саммит НАТО.

    «Североатлантический альянс беспомощен без лидерства и кошелька США. Более того, без американской "крыши" европейцы конфликтовали бы друг с другом. Именно НАТО, а не ЕС – стержень, основа существования Запада. Старый свет держится объединено только за счет покровительства Вашингтона», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Собеседник напомнил, что страны Восточной Европы присоединились к трансатлантическому сообществу «через двери НАТО». Если же блок пошатнется, то развал ЕС станет вопросом времени, добавил эксперт. «По этим причинам в Брюсселе твердо решили, что у них нет другой опции, как терпеть капризы Дональда Трампа и преклонять колено перед ним», – указал собеседник.

    «В Европе посчитали, что они не в состоянии содержать собственную, обособленную от НАТО армию. Они поняли, что для становления отдельным полюсом в мировой политике понадобятся годы. На этом фоне в Брюсселе все еще надеются на смену американского президента», – детализировал политолог.

    Еще один итог саммита касается конфликта на Украине. «В Лондоне, Берлине и Париже сложилось мнение, что Киеву – при всей западной поддержке – не победить на поле боя. Теперь встает вопрос о "сдаче" территорий России. Трамп на закрытой встрече с европейскими коллегами, видимо, смог убедить их в том, что других вариантов завершения конфликта не существует», – считает аналитик.

    По его мнению, ФРГ «должна безоговорочно поддержать мирные усилия Трампа». «Споры по этому вопросу только ослабят Европу и Украину», – добавил Рар. – Воевать с Россией без Америки Старый свет не станет, хотя канцлер Фридрих Мерц и говорит, что Германия должна стать самой мощной с военной точки зрения страной в Европе».

    «Подразумевается, что Берлин должен вместо Вашингтона занять место лидера на континенте к 2030 году. Пока же европейцы будут следовать Штатам, закупать американское вооружение, исправно оплачивать свою безопасность, создавая под эгидой США европейский ВПК. Москве же стоит использовать «окно возможностей» для завершения конфликта и перестройки европейской системы безопасности, где российский фактор будет значительно укреплен», – заключил Рар.

    Ранее в Гааге (Нидерланды) завершился саммит НАТО. По итогам мероприятия члены альянса обязались ежегодно инвестировать 5% ВВП в расходы, связанные с обороной и безопасностью. При этом лишь 3,5% будут выделяться исключительно на оборонные нужды, еще 1,5% будут уходить на развитие сопутствующей инфраструктуры (мосты, порты, железные дороги).

    Примечательно, что итоговое коммюнике содержит лишь пять параграфов (в прошлогоднем документе их было 44). Как пишет The Telegraph, подобная лаконичность стала результатом разногласий между США и их европейскими союзниками. В частности, журналистов убедила неуверенность Дональда Трампа в отношении приверженности пятой статьи договора НАТО.

    Вопросы помощи ВСУ отошел в Гааге на второй план, отмечает The Guardian. Рютте предположил, что финансовые транши Украине могут превысить обещанную сумму в 35 млрд евро. Примечательно и отношение к Владимиру Зеленскому: несмотря на то, что он надел официальный костюм, его пригласили только на ужин. В связи с этим издание называет саммит «разочарованием» для Киева.

    Как сообщает Bloomberg, ради сохранения прежних объемов помощи ВСУ европейским лидерам пришлось изрядно задабривать Трампа. «На саммите льстили почетному гостю из США в невиданной даже во времена холодной войны манере», – говорится в публикации. Представители ЕС «унижались, потворствовали, выражали согласие с теми тезисами, с которыми не были согласны».

    Особо яркой в этом контексте стала похвала Рютте Трампа за его роль в прекращении конфликта Ирана и Израиля. «Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы остановить это», – прокомментировал генсек НАТО срыв президента США из-за нарушения перемирия на Ближнем Востоке.

    В свою очередь, колумнист британской газеты The Times Эдвард Лукас сравнил прошедший саммит с «потемкинскими деревнями». По его оценке, мероприятие выявило страх и трепет участников альянса перед американским лидером, ради которого и была значительным образом переработана итоговая повестка.

    Между тем, французская Le Monde задается вопросом: «Как далеко нужно зайти, чтобы удовлетворить Дональда Трампа?». Газета отмечает, что глава Белого дома стал единственным участником саммита, удостоившимся чести провести ночь во дворце короля Нидерландов. Несмотря на ненависть американского лидера к ЕС, Старый Свет решил «прогибаться», лишь бы не допустить разлада.

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    26 июня 2025, 17:22 • Видео
    Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

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    27 июня 2025, 01:21 • Новости дня
    ЕС подтвердил срыв утверждения 18-го пакета санкций против России
    ЕС подтвердил срыв утверждения 18-го пакета санкций против России
    @ Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите в Брюсселе не удалось добиться одобрения нового пакета ограничительных мер против России, следует из заявления главы Европейского совета Антониу Кошты.

    «Работа над 18-м пакетом санкций будет продолжена, она находится на продвинутой стадии», – приводит слова Кошты ТАСС.

    По данным дипломатических источников в Брюсселе, рассмотрение нового пакета ограничительных мер было заблокировано Словакией. Теперь обсуждение документа продолжат послы стран Евросоюза.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что основная цель пакета – «оказать давление на Россию, чтобы она серьезно приняла участие в переговорах, начиная с реального прекращения огня». Она выразила уверенность, что «скоро» удастся «представить согласованный пакет этих мер», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддержал 18-й пакет санкций Евросоюза против России. Он ранее предупреждал, что Братислава готова заблокировать новые санкции, если отказ от российских энергоресурсов будет навязан без учета национальных интересов.

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    26 июня 2025, 21:09 • Новости дня
    Названа дата начала переговоров по вступлению Молдавии в ЕС

    Стало известно о старте переговоров по вступлению Молдавии в ЕС

    Названа дата начала переговоров по вступлению Молдавии в ЕС
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Румынии Никушор Дан заявил о решении Евросоюза начать переговоры о присоединении Молдавии, сообщают СМИ.

    Он уточнил, что первый переговорный кластер будет открыт 4 июля в рамках саммита «ЕС – Молдова» в Кишиневе, пишет украинское издание «Страна».

    Для того чтобы переговоры начались, необходимо согласие всех 27 государств, входящих в Евросоюз. В то же время о начале аналогичных переговоров по вступлению Украины информации пока нет.

    Известно, что Венгрия продолжает блокировать старт переговоров между Киевом и Брюсселем, несмотря на то, что ранее Молдавия и Украина двигались к членству в ЕС одновременно.

    Ранее ибранный президент Румынии Никушор Дан пообещал помочь Молдавии вступить в ЕС.

    В апреле президент Молдавии Майя Санду сообщила о намерении завершить переговоры о вступлении страны в Евросоюз до конца 2027 года и подчеркнула важность не упустить эту возможность.

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    26 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    Премьер Британии заявил о возможном восстановлении санкций ООН против Тегерана

    Стармер заявил о возможном восстановлении санкций ООН против Тегерана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Лондон вместе с европейскими странами обсуждает возможность восстановления санкций Совета Безопасности ООН против Ирана.

    «По поводу введения санкций ООН. Это возможность обсуждается союзниками. Я считаю, что санкции должны быть частью давления, оказываемого на Иран», – подчеркнул глава британского правительства, отвечая на вопрос в парламенте о возможном возвращении ограничительных мер на фоне ядерной программы Ирана, передает РИА «Новости».

    Ранее, в 2015 году, Британия, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили соглашение по ядерной программе, известное как СВПД. Этот договор предполагал поэтапное снятие санкций в обмен на серьезное ограничение ядерной программы Ирана.

    Однако в 2018 году администрация США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в одностороннем порядке вышла из соглашения и восстановила американские санкции против Тегерана. В ответ иранские власти заявили о постепенном сокращении собственных обязательств, включая отказ от лимитов на обогащение урана и расширение ядерных исследований.

    Ранее ЕС допустил возврат к санкциям против Ирана.

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    26 июня 2025, 12:35 • Новости дня
    Орбан заявил о получении выгодного предложения от ЕС по санкциям

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Виктор Орбан сообщил о поступлении выгодного предложения от Евросоюза, который рассчитывает на принятие очередного пакета санкций против России.

    Венгрия получила от Евросоюза крайне выгодное предложение в связи с планами принятия 18 пакета антироссийских санкций, ранее заблокированного Будапештом и Братиславой, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Виктор Орбан отметил, что предложение нуждается в доработке, но в целом его условия оцениваются высоко. Орбан сообщил журналистам, что Венгрия действительно получила такое предложение от Брюсселя.

    Второй важной новостью стало заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто о возможности оплачивать российский газ через банк OTP до октября, передает ТАСС.

    Сийярто подчеркнул, что продление указа Путина обеспечит надежность энергетических поставок в предстоящий период.

    Министр также сообщил, что отправляется в Турцию для обсуждения вопросов долгосрочных поставок недорогих российских энергоносителей, напомнив, что основная часть газа транспортируется в Венгрию по «Турецкому потоку» через Болгарию и Сербию.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил несогласие с инициативами Еврокомиссии по прекращению энергетического сотрудничества с Россией.

    Венгрия и Словакия не поддержали инициативу Еврокомиссии по ускоренному отказу от российских энергоносителей.

    Президент России Владимир Путин продлил до 1 октября разрешение зарубежным покупателям российского газа платить за поставки рублями не только через Газпромбанк, но и в других банках России.

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    26 июня 2025, 22:39 • Новости дня
    Медведев предложил «трибуналу» СЕ и Киева наказать Зеленского или Байдена

    Tекст: Антон Антонов

    Соглашение Совета Европы и Киева о создании «трибунала» по Украине следовало бы использовать для осуждения преступлений главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Что-то вроде Совета Европы и что-то вроде Украины создали «трибунал» по агрессии», – указал Медведев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    Как иронично предположил Медведев, такой «трибунал» может понадобиться, чтобы «посадить в тюрьму кровавого киевского клоуна и его банду», которые и «организовали агрессию». «Или они хотят наказать представителей ЕС и Великобритании? Байдена?» – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европарламент принял резолюцию с призывом создать «трибунал» по событиям на Украине. Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании «спецтрибунала». Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель сообщил, что заседания «трибунала» будут проходить в Люксембурге.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается предпринимать ответные шаги на инициативу по учреждению «трибунала». Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Евросоюз не обладает правовой компетенцией в отношении действий России. Замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов подчеркнул, что западные планы по созданию «трибунала» направлены на лишение европейцев их средств.

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    26 июня 2025, 22:58 • Новости дня
    Словакия заблокировала 18-й пакет санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддержал 18-й пакет санкций против России, сообщил венгерский портал Index.

    Как уточнил венгерский портал Index, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддержал 18-й пакет санкций против России, сообщает РИА «Новости».

    Кроме того, премьер Венгрии Виктор Орбан отказался подписывать итоговое заявление по Украине, подготовленное к саммиту Евросоюза. В результате текст документа поддержали только 26 стран из 27.

    Как уточнил венгерский портал Index, Орбан накануне встречи сообщил о получении «очень хорошего предложения» от Евросоюза, касающегося новых санкций против России. Фицо отдельно отметил, что переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен прошли конструктивно.

    Несмотря на попытки достичь компромисса, единой позиции по санкциям и Украине среди всех членов ЕС зафиксировать не удалось.

    Венгрия заблокировала решение Евросоюза о начале переговоров с Украиной по вступлению в ЕС.

    Венгрия и Словакия не поддержали инициативу Еврокомиссии по ускоренному отказу от российских энергоносителей.

    Премьер Словакии Роберт Фицо предупреждал, что Братислава готова заблокировать новые санкции Евросоюза, если отказ от российских энергоресурсов будет навязан без учета национальных интересов.

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    26 июня 2025, 21:45 • Новости дня
    Венгрия заблокировала решение ЕС о переговорах с Украиной
    Венгрия заблокировала решение ЕС о переговорах с Украиной
    @ Sebastian Gollnow/dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Саммит стран Евросоюза не смог согласовать итоговое заявление из-за позиции Венгрии, отказавшейся поддержать начало переговоров о вступлении Украины.

    Венгрия заблокировала принятие итогового заявления по Украине на саммите Европейского союза, передает ТАСС. По проекту документа, двадцать шесть стран Евросоюза поддержали предложение начать переговоры о вступлении Украины, однако решение оказалось невозможным из-за вето со стороны Будапешта.

    В пресс-релизе Европейского совета говорится, что вопрос будет вновь рассмотрен в октябре, на следующей встрече лидеров Евросоюза. Не утвержденный проект заявления содержал прямое приглашение Совету ЕС приступить к действиям для запуска переговоров с Киевом при условии выполнения всех необходимых критериев.

    Ранее венгерские власти заявили, что ни при каких обстоятельствах не поддержат начало процесса приема Украины в Евросоюз, что и подтвердилось на саммите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подавляющее большинство участников референдума в Венгрии выступили против скорого вступления Украины в Евросоюз.

    Венгерский суд удовлетворил ходатайство бывшего сотрудника посольства Киева Сергея Александрова и отменил его депортацию на Украину. Венгрия намерена препятствовать действиям по интеграции Украины на предстоящих саммитах НАТО и Евросоюза.

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    26 июня 2025, 11:48 • Новости дня
    Politico: Фон дер Ляйен не смогла бы создать устойчивое большинство с правыми в ЕК

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия оказалась на грани политического кризиса из-за разногласий между центристами и растущего влияния ультраправых в Европарламенте, сообщает Politico.

    Обсуждение новой политики по депортациям усилило напряженность между проевропейскими и правыми фракциями в Европарламенте.

    «Самым естественным исходом стало бы формирование правого большинства для принятия нового регламента по депортациям», – заявила депутат Европарламента Марике Элерс из группы «Патриоты за Европу».

    Однако эксперты подчеркивают, что ультраправые партии слишком разобщены, чтобы стать надежным партнером Европейской народной партии для стабильной коалиции, сообщает Politico.

    В публикации отмечается, что фон дер Ляйен, как центрист из Германии, особенно осторожна в вопросах сотрудничества с радикальными националистами.

    В случае опоры на ультраправых она рискует оказаться в одном блоке с политиками, выступающими против Украины, поддерживающими Россию, а также с противниками ЛГБТ (движение запрещено в России) и абортов. Сложности вызывает и политическая ситуация в самой Германии, где ХДС дистанцируется от альтернативных партий.

    Социалисты, либералы и зеленые заявляют, что при отклонении от достигнутых договоренностей по программе Еврокомиссии фон дер Ляйен лишится их поддержки. Представитель социалистов Лаура Балларин напомнила президенту Еврокомиссии о политических обещаниях, данных в результате переговоров, и предупредила о возможности пересмотра поддержки в случае их невыполнения.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась от климатического закона, что вызвало обеспокоенность у центристских партий и усилило их разногласия.

    Бывший вице-президент Еврокомиссии Мишель Барнье заявил, что фон дер Ляйен придерживается авторитарного стиля управления Евросоюзом.

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    26 июня 2025, 13:16 • Новости дня
    В ЕП предложили вотум недоверия фон дер Ляйен из-за коррупции с вакцинами от COVID

    В ЕП сообщили о планах вынести на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Румынский депутат Европарламента Георге Пиперя объявил о намерении инициировать вотум недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за коррупционного скандала времен COVID-19.

    О планах румынского евродепутата Георге Пипери вынести на голосование предложение о вотуме недоверия главе Еврокомиссии сообщает ТАСС.

    Причиной инициативы названы обвинения в коррупции вокруг действий Урсулы фон дер Ляйен в период пандемии COVID-19.

    В интервью газете Financial Times Пиперя заявил: «Суть инициативы заключается в поддержании прозрачности и обеспечении справедливого и подлинного демократического процесса». По его словам, представители Европейской народной партии также поддержали инициативу, и ему удалось собрать необходимое количество подписей для рассмотрения вотума в парламенте.

    Голосование по вопросу может пройти в следующем месяце. Издание отмечает, что шансы на вынесение вотума недоверия фон дер Ляйен невысоки. Тем не менее это может привести к необходимости компромиссов между Еврокомиссией и некоторыми евродепутатами. Ранее за кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы ЕК проголосовали 401 из 720 депутатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия оказалась на грани политического кризиса из-за разногласий между центристами и усиления ультраправых в Европарламенте.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась от климатического закона, что обеспокоило центристские партии и усилило их разногласия.

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    26 июня 2025, 12:50 • Новости дня
    Нарышкин заявил о попытках Европы исказить ход переговоров России и Украины

    Нарышкин сообщил о попытках Европы влиять на переговоры России и Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин указал на зафиксированные попытки стран Европы помешать переговорам Москвы и Киева, назвав действия искажающими.

    Нарышкин заявил, что власти ряда европейских государств пытаются исказить содержание переговоров между Россией и Украиной, передает ТАСС.

    В ответ на вопрос журналиста о том, фиксирует ли Россия такие попытки, Нарышкин сказал: «Конечно».

    Он подчеркнул, что в европейских столицах пытаются исказить те задачи, которые российская сторона ставит в переговорах.

    Нарышкин добавил, что Россия будет решительно идти своим путем в противодействии вмешательству и попыткам помешать переговорному процессу.

    Ранее помощник президента Владимир Мединский заявил, что Европа не позволяет менеджменту Украины достичь выгодной договоренности с Россией.

    Директор СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что прямые переговоры с украинской стороной дают возможность разрешать проблемы, в том числе гуманитарного характера.

    Нарышкин также отметил, что в Европе милитаризацию оправдывают вымышленной угрозой с востока, сравнивая эти действия с поступками нацистской Германии.

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    26 июня 2025, 09:23 • Новости дня
    Студенты в Румынии вышли на протесты против сокращения стипендий

    Tекст: Александра Юдина

    Студенты в Румынии начали протестные акции, организованные Национальным альянсом студенческих организаций Румынии (ANOSR), из-за планов правительства сократить размер стипендий на 40%.

    Протесты проходят в университетских центрах по всей стране, включая Бухарест, Тимишоару, Клуж-Напоку, Бая-Маре, Алба-Юлию, Яссы и Сучаву, передает РИА «Новости».

    Власти страны намереваются изменить методологию расчета стипендий, что приведет к их уменьшению с 85 до 50 долларов. Организаторы акций считают, что подобная инициатива усилит неравенство в доступе к образованию для студентов из малообеспеченных семей.

    По мнению ANOSR, такие меры экономии окажут негативное влияние в условиях, когда только 22,5% молодых людей в возрасте от 24 до 35 лет имеют высшее образование, а уровень отсева из вузов превышает 40%.

    Альянс включает студентов из 20 центров, объединяющих 31 высшее учебное заведение страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отказ Евросоюза от российского газа обернулся европейским странам потерями почти 200 млрд евро.

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    27 июня 2025, 02:54 • Новости дня
    Зеленский призвал Запад снизить потолок цен на российскую нефть до 30 долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Украина призвала ЕС и США установить ценовой потолок на российскую нефть в 30 долларов за баррель, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский призвал принять «мощный 18-й пакет санкций ЕС против России», направленный против «российской торговли нефтью», российских банков и цепочек военных поставок, пишут украинские СМИ.

    «Поэтому, пожалуйста, поддержите дальнейшие шаги для снижения ценового потолка на российскую нефть», – заявил он. По его словам, «приблизить мир» якобы поможет «потолок в 45 долларов». Но для «настоящего, длительного мира», по версии Киева, якобы требуется снизить цену до 30 долларов за баррель.

    Зеленский сообщил, что изложил эти предложения «партнерам из Европы и США».

    Напомним, сообщалось, что ЕС решил не снижать потолок цен на российскую нефть. Кроме того, ЕС не удалось добиться утверждения 18-го пакета ограничительных мер против России.

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    27 июня 2025, 01:45 • Новости дня
    ЕС пообещал Киеву кредит в 11 млрд евро от G7 за счет российских активов

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз подготовит новый кредит на 11 млрд евро для Украины в рамках программы стоимостью 50 млрд от G7 с погашением за счет доходов от замороженных российских активов, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС.

    «Мы намерены подготовить к выделению кредит на оставшиеся 11 млрд евро от Группы семи за счет доходов от замороженных активов России», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.

    Она подчеркнула, что Киев продолжит получать военную и финансовую поддержку. Глава Еврокомиссии напомнила, что 9 мая Украина уже получила 1 млрд евро для развития оборонной промышленности, также за счет доходов от российских активов.

    Фон дер Ляйен отдельно высказалась о необходимости для стран ЕС исполнить свои обязательства перед Киевом. Она фактически подтвердила, что участники саммита Евросоюза не смогли принять решение о начале переговоров о приеме Украины в ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кредитная программа на 50 млрд евро была согласована в конце 2023 года. Киев уже получил 39 млрд евро по этой программе. Программа предусматривает погашение до 2042 года за счет доходов от реинвестирования активов России.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан отказался подписывать итоговое заявление по Украине на саммите Евросоюза. Итоговый текст документа поддержали только 26 стран из 27.

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