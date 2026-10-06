Подсчитан срок исчерпания запасов газа в Европе

Запасов газа в хранилищах Евросоюза оказалось достаточно на два месяца зимы

Tекст: Мария Иванова

Общая емкость хранилищ ЕС составляет около 104 млрд кубометров, в них находится порядка 75–76 млрд кубометров газа (около 73% заполненности). При зимнем среднем потреблении газа в ЕС порядка 1,1–1,3 млрд кубометров в сутки нынешних запасов хватило бы на два месяца, пишет РИА «Новости».

Хранилища обычно обеспечивают порядка трети зимнего потребления ЕС. Основными внешними источниками газа для Евросоюза зимой остаются трубопроводные поставки из Норвегии и сжиженный природный газ (СПГ).

Нынешний уровень запасов заметно ниже показателей последних лет. В октябре 2023 года хранилища были заполнены более чем на 99%, в 2024 году – более чем на 90%, а 1 октября 2025 года – на 83%.

Накануне официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила: «Мы приближаемся к очень сложной зиме с точки зрения цен на энергию». В ЕК связали риски со «значительной и сохраняющейся напряженностью на мировых рынках нефти и газа».

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Еврокомиссия отсрочила введение новых требований к импорту нефти и газа.

В понедельник Европа ускорила закачку газа в подземные хранилища к зиме.

На прошлой неделе Еврокомиссия сообщила о резком росте цен на газ и дизель.