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Еврокомиссия сообщила о резком росте цен на газ и дизель
Еврокомиссия: Цены на газ в ЕС выросли на 140%, на дизель – на 100%
Глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью сообщила о значительном повышении цен на газ и дизельное топливо в Европейском союзе с начала текущего года.
С начала текущего года стоимость природного газа в странах Европейского союза увеличилась на 140%, в то же время цены на дизельное топливо подскочили на 100%. Соответствующей статистикой в ходе специального брифинга в Брюсселе поделилась руководитель пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью, передает ТАСС.
«С февраля мы очень пристально следим за ситуацией с помощью нашей [экспертной] координационной группы по газу и координационной группы по нефти. С этого момента цены на газ выросли на 140%, цены на дизель – удвоились», – отметила представитель европейского ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Еврокомиссия призвала страны ЕС сократить потребление газа и света.
В августе Евросоюз остался крупнейшим покупателем российского газа.
В июне в Евросоюзе вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ России.