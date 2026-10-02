Еврокомиссия сообщила о резком росте цен на газ и дизель

Еврокомиссия: Цены на газ в ЕС выросли на 140%, на дизель – на 100%

Tекст: Мария Иванова

С начала текущего года стоимость природного газа в странах Европейского союза увеличилась на 140%, в то же время цены на дизельное топливо подскочили на 100%. Соответствующей статистикой в ходе специального брифинга в Брюсселе поделилась руководитель пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью, передает ТАСС.

«С февраля мы очень пристально следим за ситуацией с помощью нашей [экспертной] координационной группы по газу и координационной группы по нефти. С этого момента цены на газ выросли на 140%, цены на дизель – удвоились», – отметила представитель европейского ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Еврокомиссия призвала страны ЕС сократить потребление газа и света.

В августе Евросоюз остался крупнейшим покупателем российского газа.

В июне в Евросоюзе вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ России.