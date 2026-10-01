Путин назвал ситуацию в Европе и мире весьма опасной

Политолог Ухов: Путин мотивировал депутатов Госдумы работать на развитие страны

Tекст: Олег Исайченко

«Владимир Путин неслучайно мотивирует депутатов нового созыва в первую очередь работать над социальными гарантиями и созданием новых возможностей в стране. Президент четко обозначил: государство держит курс на развитие и совершенствование. И помешать этому не могут ни боевые действия, ни многочисленные западные санкции», – сказал политолог Илья Ухов.

Эксперт отмечает: с начала СВО в России неустанно происходит индексация пособий, вкладываются колоссальные средства в инфраструктуру. «Конечно, столь масштабная деятельность должна включать и активную работу законотворцев, которым еще предстоит принять бюджет. И здесь особенно важно, что все партии Госдумы согласны с обозначенным президентом курсом на развитие», – акцентирует собеседник.

«Также значимо, что Путин настраивает депутатов на конструктивную деятельность. Популистские запреты – это не то, что граждане ждут от своих избранников. Люди надеются на осуществление чаяний и нужд. Они хотят видеть, как в лучшую сторону меняются их родные регионы. В этом направлении, по наставлению главы государства, Дума и будет двигаться», – продолжает он.

При этом президент отдельно подчеркивает важность опоры исключительно на собственные силы. «Это вопрос национальной гордости – Россия не та страна, которая будет «жить с протянутой рукой». Путин задал рамку для деятельности Думы IX созыва: необходимо осмыслять собственные возможности, реализовывать их с помощью имеющихся у нас ресурсов», – уточняет эксперт.

Политолог также обращает внимание на особый символизм даты первого заседания Госдумы – 30 сентября отмечается день воссоединения страны с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. По его мнению, это одно из важнейших событий современной российской истории. Кроме того, текущий созыв станет первым, в котором присутствуют представители этих регионов.

«Собственно, Владимир Путин, будучи лидером борьбы русского народа за единство и свободу, еще раз подчеркнул особый характер текущего периода. Отрадно, что теперь в парламенте имеются ветераны СВО – люди, которые одним своим присутствием отражают готовность Думы работать над восстановлением новых территорий», – добавляет он.

«Эти люди наверняка привнесут основы «фронтового братства» в деятельность законотворцев. Все они – настоящие патриоты, доказавшие не словом, а делом преданность стране. Работа предстоит серьезная: именно они будут разрабатывать меры по возвращению солдат в мирную жизнь, по формированию особых льгот для них и их семей», – рассуждает собеседник.

Кроме того, у бойцов особое отношение к освобожденным регионам, которое станет залогом бережного отношения парламентариев к деятельности по их дальнейшему развитию. «Ветераны также усилят престиж парламента в глазах граждан. Раньше людей нередко смущало присутствие в Думе актеров, певцов. Теперь же они будут видеть достойных людей в военной форме с орденами на груди. Это внушает гордость за страну автоматически», – заключил Ухов.

В среду Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва. Глава государства напомнил, что высокая явка и итоги избирательной кампании «вновь подтвердили прочность нашей политической многопартийной системы, единство народа перед лицом исторических вызовов». «Люди голосовали за свою страну, за Россию, показали решимость бороться за Родину и за наше будущее. Именно в этом заключается общая программа, программная база и прямое обязательство партий, представленных в Государственной думе», – подчеркнул президент.

Глава государства напомнил, что по итогам прошедших выборов состав Госдумы обновился почти наполовину. «Это обеспечит и качественное развитие нашего парламентаризма, и преемственность в законодательной работе», – считает Путин. По его словам, широкую поддержку избирателей получили участники и ветераны специальной военной операции – люди, доказавшие свою безусловную преданность Родине на поле боя. «Я их вижу в этом зале. Уверен, сохраняя традиции фронтового братства, они будут укреплять и усилят депутатский корпус», – сказал российский лидер.

Глава государства отметил также, что заседание проходит в особенный день: ровно четыре года назад Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации, вернулись в состав большой России.

«Я рад поздравить вас, всех граждан нашей страны с Днем воссоединения. Этот праздник стал воплощением неудержимого стремления нашего народа к восстановлению исторического единства, праведной борьбы русских людей, всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу и справедливость», – сказал Путин.