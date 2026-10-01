Израильские самолеты нанесли новые удары по югу Ливана

Tекст: Денис Тельманов

Атака затронула район между населенными пунктами Мейфидун и Заутар аш-Шаркия, передает РИА «Новости». Несмотря на регулярные обстрелы окрестных деревень, мирные жители прифронтовых зон продолжают разбирать завалы и частично восстанавливать дома.

В это же время на юге страны замечено усиление патрулей миротворцев ООН. Колонны Временных сил передвигаются в сопровождении нескольких единиц бронетехники.

«Только сегодня вражеские силы провели подрывы зданий в поселениях Маждаль Зун и Мейс аль-Джабаль. Помимо авиаударов близ Мейфидун ударам с воздуха подверглось и поселение Аль-Кашафия», – рассказал военно-полевой источник агентства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа вооруженные силы Израиля осуществили массированные атаки по ряду населенных пунктов Южного Ливана.

Президент Ливана Джозеф Аун осудил действия израильской армии на южных территориях государства. Весной израильская боевая авиация атаковала десятки ливанских поселений.