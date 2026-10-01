Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Израильские самолеты нанесли новые удары по югу Ливана
Военно-воздушные силы Израиля подвергли бомбардировке территорию между несколькими населенными пунктами на юге Ливана, где местные жители пытаются восстанавливать разрушенное жилье.
Атака затронула район между населенными пунктами Мейфидун и Заутар аш-Шаркия, передает РИА «Новости». Несмотря на регулярные обстрелы окрестных деревень, мирные жители прифронтовых зон продолжают разбирать завалы и частично восстанавливать дома.
В это же время на юге страны замечено усиление патрулей миротворцев ООН. Колонны Временных сил передвигаются в сопровождении нескольких единиц бронетехники.
«Только сегодня вражеские силы провели подрывы зданий в поселениях Маждаль Зун и Мейс аль-Джабаль. Помимо авиаударов близ Мейфидун ударам с воздуха подверглось и поселение Аль-Кашафия», – рассказал военно-полевой источник агентства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа вооруженные силы Израиля осуществили массированные атаки по ряду населенных пунктов Южного Ливана.
Президент Ливана Джозеф Аун осудил действия израильской армии на южных территориях государства. Весной израильская боевая авиация атаковала десятки ливанских поселений.