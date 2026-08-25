Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.8 комментариев
Израильская армия нанесла массированные удары по югу Ливана
Вооруженные силы Израиля осуществили массированные атаки с применением авиации и артиллерии по ряду населенных пунктов в южных районах Ливана.
Израильская армия нанесла серию интенсивных авиационных и артиллерийских ударов по населенным пунктам на юге Ливана, передает РИА «Новости». Ливанский военно-полевой источник сообщил о масштабных атаках на приграничные районы.
«Самолеты израильской армии сегодня нанесли удары по населенному пункту аль-Мансури, одновременно артиллерия обстреляла этот район на юге Ливана», – заявил собеседник агентства. Также сообщается о продвижении бронетехники из района Тайбе в сторону Кантары.
Помимо этого, военные подожгли оливковые рощи между Ходейтой и Харисом. Артиллерийскому обстрелу подверглись город Хиям, окраины Бани-Хайян, населенные пункты Сриббин и Бейт-Лиф. Израильские силы также осуществили подрывы в районах Тейр-Харфы, Мадждаль-Зуна и Маркабы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Минздрав Ливана сообщил о гибели 3756 человек из-за израильских атак.
В мае израильская боевая авиация атаковала 37 населенных пунктов на юге и востоке страны.
В ответ бойцы ливанского движения «Хезболла» нанесли удары по позициям армии Израиля в 13 районах.