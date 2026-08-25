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    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо Канье Уэста лучше позвать артиста из Северной Кореи

    Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Американские феминистки окончательно сошли с ума

    Чтобы давить на судей и защитить чудовище Клэнси, убившую троих своих детей, американские феминистки начали записывать видосики, где пытают собственных детей. Вы все правильно прочитали. Они. Пытают. Собственных. Детей.

    15 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Чем грозит отказ от концепции оберегаемой войны

    Параноидальный мир, в котором не понятно, война все еще идет или уже закончилась, и где самые грубые перегибы оправдываются военными действиями и требованиями безопасности – не самый дружелюбный мир. Поэтому Россия так бережет концепцию «оберегаемой войны». Именно это сегодня и является цивилизованностью.

    29 комментариев
    25 августа 2026, 17:33 • Новости дня

    Израильская армия нанесла массированные удары по югу Ливана

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Израиля осуществили массированные атаки с применением авиации и артиллерии по ряду населенных пунктов в южных районах Ливана.

    Израильская армия нанесла серию интенсивных авиационных и артиллерийских ударов по населенным пунктам на юге Ливана, передает РИА «Новости». Ливанский военно-полевой источник сообщил о масштабных атаках на приграничные районы.

    «Самолеты израильской армии сегодня нанесли удары по населенному пункту аль-Мансури, одновременно артиллерия обстреляла этот район на юге Ливана», – заявил собеседник агентства. Также сообщается о продвижении бронетехники из района Тайбе в сторону Кантары.

    Помимо этого, военные подожгли оливковые рощи между Ходейтой и Харисом. Артиллерийскому обстрелу подверглись город Хиям, окраины Бани-Хайян, населенные пункты Сриббин и Бейт-Лиф. Израильские силы также осуществили подрывы в районах Тейр-Харфы, Мадждаль-Зуна и Маркабы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Минздрав Ливана сообщил о гибели 3756 человек из-за израильских атак.

    В мае израильская боевая авиация атаковала 37 населенных пунктов на юге и востоке страны.

    В ответ бойцы ливанского движения «Хезболла» нанесли удары по позициям армии Израиля в 13 районах.

    24 августа 2026, 21:20 • Новости дня
    В Израиле убили главаря «кавказской мафии» Юшваева

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Израиле неизвестный застрелил предпринимателя Яниса Юшваева, которого местные СМИ называют главой «кавказской мафии», в бизнесмена выстрелили, когда тот выходил из кафе у АЗС возле поселка Кесария.

    Предпринимателя в критическом состоянии доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений, передает «Коммерсант» со ссылкой на Haaretz, Kan News и Ynet. СМИ называют погибшего главой «кавказской мафии».

    Полиция объявила поиски стрелявшего, правоохранители считают, что он мог покинуть Израиль. Камеры видеонаблюдения зафиксировали пожилого мужчину, однако источники местных СМИ не исключают, что это была маскировка нападавшего.

    По данным израильских изданий, Юшваев вел легальный бизнес в Израиле и России. В прошлогоднем интервью он называл себя «законопослушным бизнесменом, который водит Bentley», и отрицал связи с криминалом.

    За последние годы полицию неоднократно интересовала его возможная причастность к организации убийств и поджогов автомобилей, но обвинений против него не были выдвинуты.

    «Некоторые копы завидуют мне. Это сводит их с ума, откуда у меня деньги. Поэтому они преследуют меня, вовлекают в серьезные дела, хотя в некоторых случаях я вообще был за границей и ни к чему не причастен», – заявлял Юшваев.

    В июле посольство США в Израиле призывало сограждан к осторожности из-за участившихся вооруженных разборок между израильскими организованными преступными группировками.

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    23 августа 2026, 22:08 • Новости дня
    Иран пригласили присоединиться к Мекканскому соглашению

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава информационного агентства иранского парламента Мехди Рахими заявил телеканалу Al Mayadeen о полученном Тегераном приглашении присоединиться к Мекканскому соглашению.

    «Иран получил приглашение присоединиться к Мекканскому соглашению, и этот вопрос находится на рассмотрении. Страны региона движутся к созданию регионального зонтика безопасности, и это победа для Ирана, поскольку он давно к этому призывал», – приводит Al Mayadeen в соцсети X слова Рахими.

    Напомним, 7 августа Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне. Тогда же был подписан пакт о создании нового военного союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран предостерег страны Мекканского соглашения от действий против Ирана. Военные эксперты связали решение о создании нового военного союза с утратой доверия Эр-Рияда к Вашингтону. Американский президент  поприветствовал подписание Мекканского соглашения.


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    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

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    24 августа 2026, 21:50 • Новости дня
    В парламенте Ирана пропал свет при обсуждении энергокризиса
    В парламенте Ирана пропал свет при обсуждении энергокризиса
    @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В парламенте Ирана отключили свет прямо во время заседания комитета по вопросам энергетики, где обсуждались причины перебоев с электроэнергией в стране, сообщил иранский новостной портал Jamaran.

    Во время заседания иранского парламента, посвященного проблемам с энергоснабжением, в зале пропал свет, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в момент обсуждения причин частых отключений электричества.

    «Комитет по вопросам энергетики парламента проводил заседание для рассмотрения причин отключений электричества. В тот самый момент электроэнергия пропала», – говорится в сообщении иранского новостного портала Jamaran.

    Издание также опубликовало фотографию из зала заседаний, на которой видно, что депутаты сидят в темноте. Агентство Fars позже уточнило, что отключение электричества было плановым и продлилось два часа. На встрече также присутствовали заместители глав министерств нефти и энергетики Ирана.

    В июле министерство энергетики Ирана призвало жителей южных провинций сократить потребление электричества.

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    23 августа 2026, 04:54 • Новости дня
    Соглашение России и ОАЭ о торговле услугами и инвестициях вступило в силу

    Tекст: Антон Антонов

    Соглашение TISIA о торговле услугами и инвестициях между Россией и ОАЭ вступило в силу, сообщил министр внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмед аз-Зейуди.

    «Соглашение между ОАЭ и Россией о торговле услугами и инвестициями (TISIA) вступило в силу. Вместе с Соглашением об экономическом партнерстве между ОАЭ и ЕАЭС эти два соглашения обеспечивают всеобъемлющую основу для регулирования торговли товарами, услугами и инвестициями», – приводит слова министра РИА «Новости».

    Он добавил, что объем несырьевой торговли между ОАЭ и Россией в 2025 году достиг 20,4 млрд долларов, что на 77,7% больше, чем в 2025 году, и почти вдвое превышает уровень 2022 года.

    По его словам, TISIA углубляет сотрудничество в финансовых технологиях, здравоохранении, транспорте, логистике и профессиональных услугах, создавая более предсказуемые условия для бизнеса и инвесторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о торговле услугами и инвестициях между ОАЭ и Россией было подписано в августе 2025 года в ходе визита в Москву президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

    Документ дополнил соглашение об экономическом партнерстве между ОАЭ и Евразийским экономическим союзом и регулирует сотрудничество в сфере услуг и инвестиций, включая, в частности, финансовые технологии.

    Тогда же был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта России и Министерством энергетики и инфраструктуры ОАЭ.

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    23 августа 2026, 06:18 • Новости дня
    В Иране пригрозили ударами по нефтеэкспортным маршрутам Персидского залива

    Резайи: Иран может расширить удары по нефтеэкспортным маршрутам

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран нанесет удары по интересам и нефтеэкспортным маршрутам соседних стран в случае их участия в экономической операции США против Ирана, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резайи.

    «Если страны, окружающие Иран, присоединятся к США в их экономической войне против Тегерана, мы нанесем удар по их интересам», – приводит слова Резайи РИА «Новости».

    По словам Резайи, в случае поддержки соседями экономической операции Вашингтона ни одна капля нефти не покинет Персидский залив, а иранские силы будут наносить удары по другим маршрутам экспорта нефти из региона. Он добавил, что Иран полностью готов атаковать американские нефтяные и другие компании на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о запуске против Ирана экономической операции с беспрецедентной изоляцией.

    МИД Ирана предупредил о последствиях любого соучастия иностранных государств в агрессии против Тегерана.

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    23 августа 2026, 05:33 • Новости дня
    Турция назвала военное присутствие в Сирии «результатом необходимости»

    Посол Турции Йылмаз: Военное присутствие в Сирии стало вынужденной мерой

    Tекст: Антон Антонов

    Военное присутствие Анкары в Сирии носит вынужденный характер и продиктовано ситуацией в Сирии, заявил турецкий посол в Дамаске Нух Йылмаз.

    «Военное присутствие Турции в Сирии стало результатом необходимости, продиктованной развитием ситуации, а не самостоятельной целью Анкары», – сказал Йылмаз.

    По его словам, приоритетом сейчас остается создание в Сирии сильных и стабильных государственных институтов, способных самостоятельно обеспечивать безопасность страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Jazeera – Syria Now.

    Дипломат отметил, что турецкая политика в отношении Сирии никогда не строилась исключительно вокруг вопросов безопасности. Йылмаз подчеркнул, что помимо интересов безопасности самой Турции важными элементами политики Анкары всегда оставались требования сирийского народа, стабильность страны и сохранение ее территориальной целостности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Анкара и Дамаск после израильского удара по авиабазе Абу-эд-Духур планируют заключить новое соглашение в сфере обороны и безопасности.

    Израильские ВВС атаковали военный аэродром Абу-Духур в сирийской провинции Идлиб.

    Официальный Дамаск решительно осудил эту ночную воздушную агрессию.

    Канцелярия премьер-министра Израиля обвинила Сирию в допуске турецких войск на авиабазу вблизи Алеппо.

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    23 августа 2026, 11:02 • Новости дня
    FT: Разрушенные Ираном ряд военных баз США нет смысла восстанавливать

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-советник Белого дома по исламским странам Нейт Суонсон заявил, что ряд военных объектов США, подвергшихся ответным ударам Ирана, не имеет смысла восстанавливать, сообщает The Financial Times (FT).

    По словам Суонсона, американское руководство сомневается в необходимости реконструкции ряда военных объектов после иранских атак, передает РИА «Новости». За шесть месяцев конфликта будущее присутствия американских сил в Персидском заливе оказалось под вопросом.

    «Нет особой пользы в том, чтобы восстанавливать некоторые из этих объектов», – заявил бывший советник Белого дома по исламским странам Нейт Суонсон. Газета Financial Times отмечает, что крупные стационарные базы теряют привлекательность в качестве транзитных узлов. Теперь Вашингтон отдает предпочтение разреженной модели развертывания войск для усложнения возможных атак.

    Обмен ударами между государствами начался 28 февраля. В середине июня стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако вскоре атаки возобновились. Сейчас открытые бои не ведутся, а американская сторона полагается на экономическое давление.

     Телеканал CNN сообщил о непригодности некоторых американских военных объектов для дальнейшего использования.

    Телеканал NBC оценил восстановление поврежденной инфраструктуры в миллиарды долларов.

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    23 августа 2026, 12:33 • Новости дня
    В Иорданской долине ранили израильтянина ножом

    Неизвестный ранил ножом израильтянина в Иорданской долине

    Tекст: Вера Басилая

    В деревне Аль-Аудж в Иорданской долине неизвестный напал с ножом на израильтянина, после чего власти оперативно перекрыли подъезды к населенному пункту.

    Израильский общественный телеканал Kan со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что нападение произошло в торговом комплексе на главной дороге у деревни Аль-Аудж в Иорданской долине, передает Al Jazeera. Пострадавший, мужчина в возрасте около 20 лет, получил ранение средней тяжести, сообщила полиция Израиля. Нападавший скрылся с места происшествия.

    Армия Израиля начала масштабную поисковую операцию в районе при поддержке значительных сил полиции, установив блокпосты в деревне и на прилегающих территориях. Военные заявили, что находятся «в постоянном контакте с жителями и силами безопасности в этом районе».

    Отдельно в тот же день израильские силы применили газовые гранаты и заблокировали западный въезд в деревню Аль-Мугайир к северу от Рамаллаха. По данным палестинского агентства Wafa, военные не пускали жителей в деревню и не выпускали их оттуда, проводили полевые допросы, применяли силу к молодым мужчинам и стреляли газовыми гранатами по автомобилям. Восточный въезд в деревню был закрыт израильскими войсками еще в октябре 2023 года, поэтому западный въезд остается единственным выходом для местных жителей.

    Президент Израиля Ицхак Герцог выступил с резким заявлением против радикальных действий в отношении жителей Западного берега реки Иордан.

    Ранее в результате вооруженного нападения на перекрестке Гуш-Эцион на Западном берегу один человек погиб, еще трое получили ранения.

    Также сообщалось, что палестинец был ранен в результате обстрела израильскими войсками контрольно-пропускного пункта «Мейтар» недалеко от Хеврона.

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    24 августа 2026, 00:10 • Новости дня
    Иран пообещал «ни капли нефти» при продолжении экономической войны

    Иран пригрозил последствиями экономической войны

    Tекст: Катерина Туманова

    Секретарь иранского совета безопасности Мохсен Резаи заявил, что последствия экономической войны США против Ирана ощутят очень многие, так как Тегеран перекроет экспорт нефти через Ормуз.

    «Если экономическая война продолжится, ни капли нефти не будет экспортироваться ни через Ормузский пролив, ни из какой-либо части Персидского залива. Иран будет рассматривать участие любой страны в экономической войне Америки против иранского народа или ее поддержку как акт войны», – написал он в соцсети Х.

    Кроме того, Резаи пообещал удары по нефтеэкспортным маршрутам Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о запуске против Ирана экономической операции с беспрецедентной изоляцией. МИД Ирана предупредил о последствиях любого соучастия государств в агрессии против Тегерана.


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    24 августа 2026, 18:35 • Новости дня
    Хуситы заявили о желании заморозить внутренние фронты в Йемене

    Tекст: Денис Тельманов

    Йеменское движение «Ансар Алла» планирует приостановить боевые действия внутри страны для концентрации сил против Саудовской Аравии, сообщил член политбюро движения Мухаммед аль-Бухейти.

    «Мы хотим сосредоточиться на противостоянии с Саудовской Аравией и заморозить все внутренние фронты, чтобы каждая сторона сохранила находящиеся под ее контролем территории», – заявил аль-Бухейти, передает РИА «Новости».

    По его словам, хуситы не планируют расширять подконтрольные им зоны. Аль-Бухейти подчеркнул, что движение не стремится к захвату Баб-эль-Мандебского пролива или нефтегазовых месторождений в Марибе, несмотря на их стратегическую важность.

    Представитель «Ансар Алла» пояснил, что в противном случае они бы давно предприняли попытки установить контроль над этими объектами, однако сейчас приоритетом является избежание внутренних конфликтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце йеменские повстанцы возложили на Саудовскую Аравию вину за срыв перемирия.

    Позже мятежное движение «Ансар Алла» объявило о введении морской блокады в отношении Эр-Рияда.

    В начале августа хуситы атаковали беспилотником нефтеперерабатывающий завод в саудовском Джизане.

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    24 августа 2026, 18:10 • Новости дня
    Хуситы атаковали саудовский нефтяной танкер в Красном море

    Tекст: Ольга Иванова

    Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» объявило об ударах по саудовскому танкеру у города Янбу и сухопутным силам Саудовской Аравии.

    Отряды хуситов нанесли удар баллистической ракетой по нефтяному судну Amzan в центральной части Красного моря, передает ТАСС.

    «В результате атаки на судне возник пожар», – указывается в специальном заявлении движения. Кроме того, хуситы провели две военные операции против скоплений саудовских войск.

    В первом случае ракетами и беспилотниками был атакован конвой с военной техникой, в результате чего сгорело более 10 грузовиков с оружием. Во втором случае удар пришелся по скоплению войск в районе Аль-Канаис, где были уничтожены несколько складов вооружений. По данным мятежников, с саудовской стороны есть убитые и раненые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа йеменские повстанцы нанесли ракетный удар по саудовскому нефтяному танкеру Wafa в районе порта Янбу.

    Неделей позже мятежники атаковали позиции военных Саудовской Аравии баллистическими ракетами и беспилотниками.

    В середине месяца представители движения «Ансар Аллах» отчитались о поражении десантного корабля противника у побережья Мохи.

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    24 августа 2026, 14:51 • Новости дня
    Армия Израиля ликвидировала участников нападения 7 октября

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) устранили в секторе Газа двух боевиков движения ХАМАС, которые участвовали в нападении на еврейское государство 7 октября 2023 года, сообщила в понедельник пресс-служба ЦАХАЛ.

    Силы Армии обороны Израиля успешно провели операцию по нейтрализации боевиков в районе Дейр-эль-Балах, передает РИА «Новости». Пресс-служба ведомства сообщила об устранении радикалов в ночь на понедельник.

    «В ночь на понедельник ЦАХАЛ нанес удар по двум террористам ХАМАС в районе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа. В результате удара был ликвидирован Мухаммед Асаад, член спецподразделения «Нухба» в военном крыле ХАМАС, который проник на территорию Израиля и участвовал в атаке седьмого октября 2023 года», – говорится в сообщении для прессы.

    Личность второго убитого члена группировки не раскрывается. По данным армейской пресс-службы, в последнее время эти боевики занимались подготовкой новых террористических актов против израильских военнослужащих и мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа израильские военные ликвидировали двух командиров подразделений военного крыла ХАМАС.

    В середине прошлого месяца армия обороны Израиля уничтожила ответственного за удержание заложников командира роты Анаса Махмуда Ахмеда Хамдана.

    Немногим ранее ЦАХАЛ нанес точечный удар по руководителю специального подразделения «Нухба» Мухаммеду Абу Таиму.

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    24 августа 2026, 13:55 • Новости дня
    Министр обороны Израиля объявил о нулевой терпимости к дронам

    Глава Минобороны Израиля Кац приравнял воздушные шары из Газы к дронам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил «политику нулевой терпимости и нулевого снисхождения» в отношении запуска беспилотников из сектора Газа в сторону израильской территории и приравнял воздушные шары и змеи из анклава к дронам.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о жестких мерах против запуска беспилотников со стороны палестинских радикалов, передает ТАСС.

    «Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) поручено проводить политику нулевой терпимости и нулевого снисхождения к запускам воздушных змеев и шаров из Газы по населенным пунктам Негева», – заявил Кац.

    Он подчеркнул, что любые летательные аппараты, независимо от наличия взрывчатки, будут рассматриваться как дроны. В случае продолжения атак Израиль готов предпринять решительные действия. Кац также отметил создание надежной зоны безопасности, свободной от инфраструктуры боевиков, что отличает текущую стратегию от подходов его предшественника Йоава Галанта.

    Накануне премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел совещание по вопросам безопасности. По итогам встречи было выпущено предупреждение движению ХАМАС о возможных последствиях, включая эвакуацию населения из зон запуска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы израильского правительства Дмитрий Гендельман сообщил о сохранении позиций ЦАХАЛ в секторе Газа.

    Представители палестинского движения ХАМАС прибыли в Каир для переговоров с египетской разведкой.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах контроля над 70% территории палестинского анклава.

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    24 августа 2026, 01:14 • Новости дня
    Иран пригрозил нарушителям движения в Ормузе арестом и конфискациями

    Иран пригрозил нарушителям движения в Ормузе штрафами

    Tекст: Катерина Туманова

    Управление по контролю за водными путями Персидского залива заявило о намерении воздействовать на нарушителей иранских правил пересечения Ормузского пролива, вплоть до ареста и конфискации.

    «Суда, сотрудничающие с судами-нарушителями, будут добавлены в черный список. Из-за нарушения некоторыми судами иранских условий движения через Ормузский пролив, эти суда столкнутся с такими ограничениями, как штрафы, арест или конфискация при будущем движении через Ормузский пролив», – приводит Telegram-канал Иранской телерадиокомпании выдержку из сообщения ведомства.

    Управление по контролю за водными путями призвало во избежание возможных проблем у владельцев грузов, следующих в Персидский залив или из Персидского залива, предварительно просмотреть обновленный список судов, не соответствующих требованиям, прежде чем фрахтовать судно.

    Там уточнили, что желающие удалить свое судно из черного списка, должны направить запрос с соответствующим объяснением на электронный адрес.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормуз. Иран перечислил условия для открытия Ормузского пролива. Иран пообещал исправить заблуждения Трампа о принадлежности Ормузского пролива.


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    24 августа 2026, 06:50 • Новости дня
    Иран уличил США и Израиль в ослаблении режима нераспространения ядерного оружия

    Иран обвинил МАГАТЭ в бездействии после ударов США и Израиля

    Tекст: Катерина Туманова

    Молчание МАГАТЭ на фоне ударов США и Израиля по объектам Ирана привело к ослаблению международного режима нераспространения ядерного оружия, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

    «К сожалению, это событие не было прямо осуждено Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Нас и международное сообщество беспокоит ослабление международного режима нераспространения», – сказал он РИА «Новости».

    Посол Джалали добавил, что две ядерные державы атаковали объекты, которые находились под международными гарантиями в неядерном государстве.

    Напомним, США и Израиль ударили по иранским ядерным объектам в ходе конфликта в июне 2025 года. Кроме того, объекты подвергались атакам во время эскалации, начавшейся в конце февраля 2026 года, в чем Тегеран обвинил Вашингтон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США запросила 672 млн долларов на ликвидацию урана в Иране. В июле Тегеран отказался пускать инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. МИД России назвал разговоры об иранском атоме прикрытием кровопролития.

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    Украина дронами затягивает Европу в войну

    На фоне системных ударов ВС России по предприятиям украинского ВПК Киев стремится рассредоточить производство БПЛА, вынося его за пределы страны. Так эксперты объясняют соглашения Украины с Норвегией и Финляндией о сотрудничестве в сфере дронов. При этом, по оценкам аналитиков, вовлеченность европейских стран в поддержку киевских властей фактически усиливает их роль в конфликте. Подробности

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    Главную цитадель ВСУ в Донбассе ждет атака с четырех сторон

    Армия России освободила Зеленое и вплотную подошла к Дружковке. Это «южные ворота» Славянско-Краматорской агломерации – главной «крепости» Украины в Донбассе и последней из по-настоящему больших. Операция по взятию этой «цитадели» обещает начаться уже скоро, свидетельство чему – многочисленные успехи российских войск. Подробности

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    У Зеленского резко закончились деньги на самое необходимое

    Владимир Зеленский опять требует у Европы денег. Уже не мелочась: 30 млрд долларов за раз и быстро. В противном случае война будет проиграна, потому что закончились средства на самое необходимое – армию. Это произошло как из-за действий России, так и из-за ошибок самого Зеленского. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

      В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

    • Британия подарила Украине на ДР ценный секрет

      Украина отмечает день независимости, хотя независимой страной так и не стала: живет в долг и готовится к худшему. Чтобы приободрить ее, Киев посетил новый британский премьер Энди Бернем и привез подарок – технологии для производства ракет. Что теперь будет?

    • Как держаться в седле и по жизни

      Ветеран СВО Эльмир Валеев после ранения и ампутации освоил конную езду и следж-хоккей. Он точно знает, как сохранять веру в себя.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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