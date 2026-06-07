Нетаньяху заявил о планах Израиля контролировать 70% территории Газы

Tекст: Дарья Григоренко

Ожидается установление контроля над 70% сектора Газа, рассказал Нетаньяху в ходе еженедельного заседания правительства, передает ТАСС.

Глава кабмина подчеркнул решимость страны полностью ликвидировать военный потенциал противника. По его словам, армия продолжит планомерное наступление на позиции боевиков.

«В секторе Газа мы сжимаем кольцо вокруг [радикального палестинского движения] ХАМАС со всех сторон. В настоящее время мы контролируем более 60% территории сектора и вскоре дойдем до 70%. Мы не позволим им перевооружиться или причинить нам вред, а также уничтожим их высшее командование», – заявил политик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии расширить зону военного присутствия в анклаве до 70%.

Незадолго до этого израильские военные ликвидировали четыре склада оружия радикалов в центральной части сектора Газа.

В середине прошлого месяца Армия обороны Израиля нанесла удар по палестинской территории для устранения руководителя военного крыла ХАМАС Изз ад-Дина аль-Хаддада.